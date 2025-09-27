Wall Street, en alza por las cifras de la inflación

Preocupación por los desarrollos de ABES Constructora que quedaron paralizados y sin respuestas oficiales
Viajar en el Roca: una travesía entre demoras, cancelaciones y obras
Un Gimnasia necesitado recibe al Central de Di María: hora, formaciones y TV
En El Nene, 20% de descuento con Modo: las ofertas para este fin de semana
La Corte ordena a sus peritos revisar la fortuna de Martín Insaurralde
VIDEO. Talerico quiere "Potenciar" Buenos Aires: “La Argentina necesita reconstruir la política con integridad”
Kicillof desmintió una foto viral en un Apple Store de Nueva York y cargó contra Milei
La Iglesia denunció el avance narco y exigió una mayor presencia del Estado
Milei acelera la campaña y busca recomponer lazos con gobernadores
Inician la apelación para no pagar con acciones el juicio por YPF
Reacción adversa en los mercados por las nuevas restricciones, pero el Tesoro aprovechó y sumó reservas
La construcción lleva dos años de caída, pero la venta de inmuebles sube
En el Malvinas, una expo para mirar y tocar instrumentos musicales de autor
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Bolsa de Nueva York terminó la semana con una nota positiva, impulsada por la publicación de un indicador de inflación en Estados Unidos en línea con las expectativas.
Esto refuerza las perspectivas de una nueva rebaja de las tasas por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central de Estados Unidos) antes de fin de año.
El índice Dow Jones ganó un 0,65%, el Nasdaq avanzó un 0,44% y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,59%.
Datos oficiales mostraron que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) alcanzó el 2,7% en agosto, frente al 2,6% de julio. El PCE es una de las medidas más seguidas por la Fed.
Aunque el dato está por encima del objetivo de la inflación del 2%, va en línea con la predicción de los analistas.
Según Brett Kenwell, analista de inversiones en Estados Unidos de la plataforma eToro, los inversores “sienten cierto alivio de pensar que la Fed seguirá encaminada a recortar las tasas dos veces más este año”.
LE PUEDE INTERESAR
Sarkozy a prisión: por financiación ilegal de su campaña en 2007
LE PUEDE INTERESAR
La ONU investiga las denuncias de Trump por “triple sabotaje”
La Fed debe sopesar entre combatir la inflación y respaldar un mercado laboral estadounidense debilitado, agregó.
Durante la jornada, los inversionistas también navegaron a través de los últimos movimientos arancelarios de Donald Trump (ver aparte).
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí