Wall Street, en alza por las cifras de la inflación

La Bolsa de Nueva York terminó la semana con una nota positiva, impulsada por la publicación de un indicador de inflación en Estados Unidos en línea con las expectativas.

Esto refuerza las perspectivas de una nueva rebaja de las tasas por parte de la Reserva Federal (Fed, banco central de Estados Unidos) antes de fin de año.

El índice Dow Jones ganó un 0,65%, el Nasdaq avanzó un 0,44% y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,59%.

Datos oficiales mostraron que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) alcanzó el 2,7% en agosto, frente al 2,6% de julio. El PCE es una de las medidas más seguidas por la Fed.

Aunque el dato está por encima del objetivo de la inflación del 2%, va en línea con la predicción de los analistas.

Según Brett Kenwell, analista de inversiones en Estados Unidos de la plataforma eToro, los inversores “sienten cierto alivio de pensar que la Fed seguirá encaminada a recortar las tasas dos veces más este año”.

La Fed debe sopesar entre combatir la inflación y respaldar un mercado laboral estadounidense debilitado, agregó.

Durante la jornada, los inversionistas también navegaron a través de los últimos movimientos arancelarios de Donald Trump (ver aparte).