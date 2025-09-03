La racha que buscará cortar el Xeneize ante Central en Rosario

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: lo que dejó el debate de candidatos en EL DIA
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: lo que dejó el debate de candidatos en EL DIA
Golpe al "Capitán Veto": restituyeron 5 decretos rechazados por el Congreso
Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
Docentes universitarios, con la mira en la próxima marcha federal y sin paros programados
Advertencia de Provincia por el cierre de campaña de Javier Milei
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Aseguran que EEUU frenó el programa para que los argentinos viajen sin visa
Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”
Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
VIDEO. ¡Hola Lio! Messi fue a ver la obra "Rocky" y Nico Vázquez lo hizo subir al escenario
Filtraron detalles del descargo de Benjamín Vicuña contra la China Suárez, no hay diálogo entre ellos
VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata?
El domingo en La Plata habrá micros gratis por las elecciones
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 3 de septiembre del 2025
Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”
Piden ayuda para costear el tratamiento de una niña con una grave enfermedad
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Boca vuelve hoy a los entrenamientos con vistas a un clave encuentro ante Rosario Central, que se jugará el domingo 14 a las 17:30 en el Gigante de Arroyito. Y más allá de ese encuentro, el Xeneize intentará romper una mala racha: ganar cuatro partidos de manera consecutiva.
Más allá de la rica historia que tiene el club de la Ribera, ganar esa cantidad de encuentros al hilo le ha sido muy difícil en el último tiempo y más allá de que pasaron muchos técnicos.
El último antecedente donde Boca pudo ganar cuatro duelos al hilo fue en abril de 2024 y con Diego Martínez como entrenador. En aquella oportunidad. entre Copa de la Liga y Sudamericana, derrotó 3-1 a Newell´s, 1-0 a Sportivo Trinidense, 1-0 a Godoy Cruz y 3-2 a River por los cuartos de final.
Por su parte, hay otro antecedente que le preocupa al Xeneize: saolo pudo ganar dos veces en los últimos 19 años en el Gigante de Arroyito. Uno fue por el Apertura 2006 por 2-1 y el otro, 2-1 por la Liga Profesional 2022.
El plantel vuelve a los entrenamientos hoy luego de haber tenido dos días libres. Sin Leandro Paredes y Luis Advíncula, convocados a sus selecciones, el plantel trabajará hasta el domingo, que volverá a tener libre. Tanto hoy como mañana va a tener un solo turno, mientras que el viernes hará doble sesión de entrenamiento. Por su parte, resta definir que hará el sábado, pero se estima que también sería un solo turno.
LE PUEDE INTERESAR
Cuántas entradas tendrá el Pincha cuando juegue en Río de Janeiro
LE PUEDE INTERESAR
Batista destacó la clave para frenar a Argentina
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí