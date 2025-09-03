Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Alegría súper millonaria! Una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes |Tendrá varios días para preparar ese encuentro

La racha que buscará cortar el Xeneize ante Central en Rosario

La racha que buscará cortar el Xeneize ante Central en Rosario

el xeneize vuelve hoy a los entrenamientos tras dos días libres / web

3 de Septiembre de 2025 | 01:16
Edición impresa

Boca vuelve hoy a los entrenamientos con vistas a un clave encuentro ante Rosario Central, que se jugará el domingo 14 a las 17:30 en el Gigante de Arroyito. Y más allá de ese encuentro, el Xeneize intentará romper una mala racha: ganar cuatro partidos de manera consecutiva.

Más allá de la rica historia que tiene el club de la Ribera, ganar esa cantidad de encuentros al hilo le ha sido muy difícil en el último tiempo y más allá de que pasaron muchos técnicos.

El último antecedente donde Boca pudo ganar cuatro duelos al hilo fue en abril de 2024 y con Diego Martínez como entrenador. En aquella oportunidad. entre Copa de la Liga y Sudamericana, derrotó 3-1 a Newell´s, 1-0 a Sportivo Trinidense, 1-0 a Godoy Cruz y 3-2 a River por los cuartos de final.

Por su parte, hay otro antecedente que le preocupa al Xeneize: saolo pudo ganar dos veces en los últimos 19 años en el Gigante de Arroyito. Uno fue por el Apertura 2006 por 2-1 y el otro, 2-1 por la Liga Profesional 2022.

LA SEMANA

El plantel vuelve a los entrenamientos hoy luego de haber tenido dos días libres. Sin Leandro Paredes y Luis Advíncula, convocados a sus selecciones, el plantel trabajará hasta el domingo, que volverá a tener libre. Tanto hoy como mañana va a tener un solo turno, mientras que el viernes hará doble sesión de entrenamiento. Por su parte, resta definir que hará el sábado, pero se estima que también sería un solo turno.

 

LE PUEDE INTERESAR

Cuántas entradas tendrá el Pincha cuando juegue en Río de Janeiro

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Batista destacó la clave para frenar a Argentina
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

Mató a tiros a un chico de 11 años que jugaba al “ring raje”

VIDEO. Así EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas

¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 

Advertencia de Provincia por el cierre de campaña de Javier Milei

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?
Últimas noticias de Deportes

Bautista Merlini y su presente en Gimnasia: “Orfila me hace sentir importante”

Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva

Estudiantes y una gran duda para jugar contra River: ¿poner todo o guardar para Flamengo?

Armani y los penales: cuestión de mentalidad
Policiales
Conmoción por otro crimen en La Plata: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
¿Una banda de "nenes bien"? Qué se sabe del golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
No aparece la persona señalada por una tragedia
La Ciudad
El domingo en La Plata habrá micros gratis por las elecciones
Nublado, húmedo y con lloviznas: ¿Hasta cuándo va a llover en La Plata? 
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este miércoles 3 de septiembre del 2025
Moto, micro, auto: 15 mil a 70 mil pesos al mes para llegar al trabajo
El asfalto, un infierno: 10 grados más en verano
Espectáculos
A los 79 años, Gerardo Romano contó públicamente que padece mal de Parkinson: confesó detalles de su lucha contra la enfermedad 
Habló Morena Rial por el fuerte conflicto de su papá con el Gobierno
Filtraron detalles del descargo de Benjamín Vicuña contra la China Suárez, no hay diálogo entre ellos
Rebeldes con causa: bandas platenses que marcaron los 90
“Mina bien”: Hermana Beba desata su locura en La Plata
Política y Economía
Aseguran que EEUU frenó el programa para que los argentinos viajen sin visa
Golpe al "Capitán Veto": restituyeron 5 decretos rechazados por el Congreso
Volantazo con el dólar: el Gobierno decidió intervenir y le puso freno al dólar, a días de la elección bonaerense
Stornelli aceptó investigar sobre la filtración de escuchas a Karina
Advertencia de abogados: “Se trata de censura previa”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla