La racha que buscará cortar el Xeneize ante Central en Rosario

Boca vuelve hoy a los entrenamientos con vistas a un clave encuentro ante Rosario Central, que se jugará el domingo 14 a las 17:30 en el Gigante de Arroyito. Y más allá de ese encuentro, el Xeneize intentará romper una mala racha: ganar cuatro partidos de manera consecutiva.

Más allá de la rica historia que tiene el club de la Ribera, ganar esa cantidad de encuentros al hilo le ha sido muy difícil en el último tiempo y más allá de que pasaron muchos técnicos.

El último antecedente donde Boca pudo ganar cuatro duelos al hilo fue en abril de 2024 y con Diego Martínez como entrenador. En aquella oportunidad. entre Copa de la Liga y Sudamericana, derrotó 3-1 a Newell´s, 1-0 a Sportivo Trinidense, 1-0 a Godoy Cruz y 3-2 a River por los cuartos de final.

Por su parte, hay otro antecedente que le preocupa al Xeneize: saolo pudo ganar dos veces en los últimos 19 años en el Gigante de Arroyito. Uno fue por el Apertura 2006 por 2-1 y el otro, 2-1 por la Liga Profesional 2022.

LA SEMANA

El plantel vuelve a los entrenamientos hoy luego de haber tenido dos días libres. Sin Leandro Paredes y Luis Advíncula, convocados a sus selecciones, el plantel trabajará hasta el domingo, que volverá a tener libre. Tanto hoy como mañana va a tener un solo turno, mientras que el viernes hará doble sesión de entrenamiento. Por su parte, resta definir que hará el sábado, pero se estima que también sería un solo turno.