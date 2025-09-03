Sampaoli, a un paso de Atlético Mineiro

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
Después de la caída de la negociación con el Santos FC, el entrenador argentino Jorge Sampaoli tiene conversaciones avanzadas con la dirigencia del Atlético Mineiro y podría convertirse en el nuevo director técnico del plantel profesional.
Hasta el momento, la comisión directiva del elenco brasileño coincidió con el proyecto deportivo presentado por Sampaoli. El único aspecto que resta es el acuerdo económico de ambas partes; en caso de concretarlo, Sampaoli se unirá a la institución deportiva de Belo Horizonte.
El Mineiro se encuentra en una compleja situación, porque tiene que encontrar un reemplazo para el puesto que dejó Alex “Cuca” Stival, quien fue despedido debido al desastroso desempeño del equipo.
Por este motivo en particular, todo parece indicar que la dirigencia y Sampaoli llegarán a un acuerdo formal para concretar su arribo al club, una situación que traería tranquilidad a los hinchas, quienes desean observar un cambio importante en los resultados de los partidos.
Por otra parte, el entrenador se encuentra sin rodaje, porque desde el 30 de enero de este mismo año, se encuentra sin club. Sin embargo, la dirigencia del Minieiro no duda de las capacidades de Sampaoli y esperará concretar su llegada, la cual parecería que podría cambiar el turbulento panorama del equipo.
En el Stade Rennais FC, el último equipo que dirigió, Jorge Sampaoli estuvo al mando durante un breve y desafiante período en el que alcanzó a dirigir 10 encuentros oficiales. En ese lapso, el equipo consiguió 3 victorias, pero sufrió 7 derrotas, en medio de una etapa de transición y cambios profundos dentro del club. .
