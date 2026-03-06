Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Mahiques asumió en Justicia y le piden acelerar con las 300 vacantes
Jubilados, al volante: salen a las calles para llegar a fin de mes
“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado
Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado
Una jura breve, con un faltazo y el frío saludo del que todos hablan
El nuevo ministro echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino
Defensa de la Competencia: van por la “eliminación de privilegios”
Homenaje a Raúl Alfonsín y polémica por el Día de la Memoria y la Defensora Ciudadana
Cumplió una condena y al salir creó una biblioteca popular en El Palihue
Entre las cuerdas, hay inquilinos que “pedalean” gastos o se juntan
Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Actividades: curso de italiano, discapacidad y autismo, taller de lectura
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
■ Hoy
MÚSICA
Noche de jazz.- A las 21 en Casa Compás, 39 entre 3 y 4.
Lo extraño.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Científicos del Palo.- A las 21 en Guajira, 49 entre 4 y 5.
Chic@S De Oro #7m + Con Señorita Novio + Shitstem + Cosmika DJ.- A las 23.30 en Casa Unclan, 5 Nº 1512.
Carnaval en comunidad.- A las 18 en Comunidad Ferroviaria, 3 y 526.
Sueño Stereo.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, tributo a Soda Stereo.
Néstor Gómez y Carlos Cabrera.- A las 21.30 en 17 y 71, tango y folclore. A la gorra.
Águila Amarilla.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9, tributo a Luis Alberto Spinetta. Abren Juli Matignon y Emi de Lasa con un acústico de rock nacional.
Emy.- A las 21.30 en Bremen Beer, diagonal 74 N° 1071, entre 5 y 6. Música de los 60, 70 y 80 del mundo.
18° aniversario Pura Vida.- A las 21 en diagonal 78 entre 8 y 61.
Jeanette Nenezian Quinteto.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.
TEATRO
Bailó toda la noche, tomó agua fría y se murió.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, de Canela Corno.
Cuadriláteros 4: teatro breve reunido.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Dirección: Alejandra Bignasco y Gastón Marioni.
Sociedad Platense de Stand Up.- A las 21.30 en Tres Empanadas Comedia, 43 y 22, show a la gorra con Julián Dorati y Checho Falco.
Mi infierno.- A las 21 en Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dirección de Jerónimo Buffalo.
El silencio de las tortugas.- A las 21 en El Altillo, 1 casi 67, con textos y actuación de Sandra Brance. Dirección: Gustavo Delfino.
LITERARIAS
Génesis.- A las 18 en la Casa del Tango, 43 entre 3 y 4, se presentará el libro de Juan Pablo Smolenar, con entrada libre y gratuita.
El ombligo de Dios.- A las 19 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15, se presentará el libro de Marcelo Basaldua.
8M: Lorena Pronsky.- A las 17 en La Normal Libros, 7 entre 55 y 56. La escritora charlará con Laura G. Miranda sobre la fuerza de sus protagonistas mujeres y el rol del varón en sus historias.
CINE
Un cabo suelto.- A las 18 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20, de Daniel Hendler.
This is spinal tap.- A las 20 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20, de Rob Reiner, en el marco del ciclo Freakshow.
La muerte de un comediante.- A las 18.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Diego Peretti.
■ Mañana
MÚSICA
Compositoras.- A las 20 en la Sala Alberto Ginastera del Argentino, 51 entre 9 y 10. El programa incluirá piezas de autoras argentinas, con dirección de Lucía Zicos. Entradas gratis con reserva.
La Charo.- A las 21 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45, presenta su nuevo disco.
Los Tilos del tango.- A las 21 en Live, 56 entre 8 y 9, musical de tango con Marcela Ríos, Carlos Rigó, Marcelo Miró; la música de Cristian García, Bruno Cabadas y Juan Páez. Y el baile de Agustín Tornaquindici y Sofía Cruciani. Idea y producción de Carmen Miranda.
La Portuaria.- A las 20 en Sala Ópera, 58 entre 10 y 11.
Vamo y Vamo.- A las 17.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
Esquina libertad.- A las 20 en el playón de 17 y 71, tributo a Los Piojos. A la gorra.
Ricardo Parisi.- A las 21 en La Vermucería, 16 y 65. Melódicos y bailables.
Ropa sucia.- A las 23.30 en Teatro René Favaloro, 67 entre 116 y 117.
Mariana Michi + Chechi de Marcos.- A las 20 en Guajira, 49 entre 4 y 5.
Molonga de la Plaza.- A las 21 en C.C. Islas Malvinas, 19 y 51, con la TDJ invitada Jimena Manchini. A la gorra.
18° aniversario Pura Vida.- A las 21 en diagonal 78 entre 8 y 61.
Fuego amigo + Crook Around.- A las 22 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.
Repiqueteo de Carnaval.- A las 18 en La Bici, 40 y 117.
TEATRO
Mujererío en escena.- A las 21 en La Mercería, 1 entre 36 y 37. Tres obras breves encuentran cauce entre las grietas del escenario sedimentando historias de mujeres: “Un arroyo con ínfulas de río”, “Tiempo como un río” y “Atlántida, o el ruido del baldazo”.
Mike Chouhy.- A las 21 en Teatro Bar, 43 entre 7 y 8, presenta “Ruido de Mate”.
Dra. Love.- A las 21.30 en Casabar City Bell, unipersonal de humor con Pato Condron.
A nadie le importa una señora que barre.- A las 21 en C.C. Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dirección de Fabián Fernández Barreyro, con actuación de Nora Oneto.
Cachivache.- A las 21 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67. Muestra del taller con dirección de Elena Tau.
La gravedad de lo incierto.- A las 21.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40, con dramaturgia y dirección de Gastón Marioni.
Humorísimas.- A las 22.30 en Buena Vista, 51 entre 18 y 19, presenta su nuevo show con tres artistas en escena.
El vuelo de las brujas.- A las 19.30 en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Adriana Sosa. Función especial en conmemoración del día internacional de La Mujer. Entradas: 2x1.
Todo este maldito suelo está gritando.- A las 21.30 en Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero, 13 y 71, con dirección de Mariano Greco. Función especial en conmemoración del día internacional de La Mujer. Entradas: 2x1.
Trío Magnolia.- A las 21 en Casa Hereje, 40 entre 14 y 15.
Recuerdos del futuro: mi abuela es una supermodelo.- A las 21 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Blas Arrese Igor.
INFANTILES
Payaso Manotas: circo y humor.- A las 17 en la Biblioteca Del Otro lado del Árbol, 14 y 66. A la gorra.
EXPOSICIONES
Vibrantes melodías visuales.- A las 19 en el Casal dels Països Catalans de La Plata, 14 entre 34 y 35, se inaugura la muestra de Valeria Truppi y Carloa Ravera.
CINE
La muerte de un comediante.- A las 18.30 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Diego Peretti.
ACTIVIDADES
8M: Feria artesanal en City Bell.- De 11.30 a 21.30 en el Club Atlético City Bell, Cantilo y Jorge Bell, nueva edición de la tradicional feria artesanal, en el marco del Día de la Mujer.
Feria artesanal en Berisso.- A las 19 en 174 entre 31 y 32. Berisso, con la música de Marisa Melian, Gabriel Gomez, Grupo Manantial, Ceferino Céspedes, San Ramón, Sembrando Raíces. Entrada libre y gratuita.
■ Domingo
MÚSICA
Caravan Swing Band.- A las 17.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
La bestia folk.- A las 19.30 en el playón de 17 y 71. A la gorra.
Dúo Tempus.- A las 19 en la Peña de las Bellas Artes, 49 n° 879, entre 12 y 13, se presenta el dúo integrado por Valeria Romero en voz y Julián Darbón en guitarra con repertorio popular. Entrada libre y gratuita.
Papas Shake Big Band + Daniel Camelo.- A las 20 en Casa Suiza, 2 entre 44 y 45.
Bernardo Baraj.- A las 21 en Desafinado Club, diagonal 93 n 52, City Bell.
TEATRO
Cuadriláteros 5: teatro breve reunido.- A las 20.30 en Teatro Estudio, 3 entre 39 y 40. Dirección: Gastón Marioni.
Las canciones favoritas, en el álbum de alguien más.- A las 20 en C.C. Tentempié, 66 entre 11 y 12, con dramaturgia y dirección de Javier Noriega.
Humorísimas.- A las 21.30 en El Expreso, 12 esquina 72, espectáculo de transformismo y humor, en el marco del 8M.
8M: Amar a mares.- A las 20 en la Sala B del Pasaje Dardo Rocha, 50 entre 6 y 7, el grupo Pisando Pliegos ofrece este espectáculo dirigido por Nina Rapp. Un viaje que une cuerpo, sonido y emoción en una experiencia poética, para celebrar el amor y sensibilidad femenina.
8M: Espectáculo performático.- A las 19 en El Altillo del Sur, 1 casi esquina 67, a cargo de los alumnos del taller del Teatro, con dirección de César Palumbo. A la gorra.
2013: Odisea intemporal platense.- A las 19 en Teatro Abierto, 38 entre 20 y 21, con dramaturgia y dirección de Alejandro Santucci.
INFANTILES
Gaspar: magia.- A las 17 en el Anfiteatro de La Repu, Camino Belgrano y 501. Gratis.
Payaso Manotas: circo y humor.- A las 17 en Plaza Azcuénaga, 19 y 44. A la gorra.
CINE
Un cabo suelto.- A las 18 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20, de Daniel Hendler.
Fantasía.- A las 20 en el EcoSelect, 51 entre 19 y 20,en el marco del ciclo Proyecciones Terrestres.
La muerte de un comediante.- A las 18 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Diego Peretti.
Tres son multitud.- A las 20 en el Select, 50 entre 6 y 7, de Wes Anderson.
ACTIVIDADES
Feria del playón.- A las 17 en el playón de 17 y 71. Feria de artesanos y emprendedores. Una feria de barrio, de arte, de trabajo, de diseño.
“el vuelo de las brujas” se presenta en el c.c. viejo almacén el obrero / fernando Massobrio
payaso manotas
Marcela ríos en “los tilos del tango”
humorísimas
Tres son Multitud
Para comentar suscribite haciendo click aquí