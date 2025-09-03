Alcaraz estiró su gran presente en el US Open

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
Stornelli aceptó investigar sobre la filtración de escuchas a Karina
Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
En La Plata junto a Alak, Kicillof pondrá fin a la campaña oficialista
Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas
Piden ayuda para costear el tratamiento de una niña con una grave enfermedad
Extienden el plazo para regularizar deudas de APR con beneficios
VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Detención domiciliaria por el cuadro de la Segunda Guerra que no aparece
VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Carlos Alcaraz se impuso al checo Jiri Lehecka por 6-4, 6-2 y 6-4 y avanzó a las semifinales del Abierto de Estados Unidos. El español, número dos del mundo, mantuvo su invicto en sets en lo que va del torneo y consolidó su dominio en Flushing Meadows con una actuación sólida y sin fisuras. Anoche esperaba por el ganador de Novak Djokovic y el norteamericano TaylorFritz para ver contra quién definirá el pase a la final.
Lehecka, 21° del ranking ATP, no logró generar ninguna oportunidad de quiebre ante un Alcaraz que mostró seguridad en el servicio y agresividad en los intercambios.
A sus 22 años, el murciano jugará por tercera vez las semifinales del US Open, instancia que ya alcanzó en 2022 y 2023. En esta temporada, suma seis títulos y un récord de 59 victorias y seis derrotas.
Con este triunfo, se convierte en el tercer tenista más joven en alcanzar nueve semifinales de Grand Slam, detrás de Rafael Nadal y Björn Borg.
El encuentro se resolvió en una hora y 56 minutos, con Alcaraz imponiendo el ritmo desde el inicio. Rompió el saque de Lehecka en el primer juego del partido y repitió el patrón en el segundo set. En el tercero, el quiebre llegó en el noveno game, sellando su pase a la penúltima ronda.
El español tendrá dos días de descanso antes de volver a competir en busca de su segundo título en Nueva York y de recuperar el número uno del mundo, actualmente en manos de Jannik Sinner.
LE PUEDE INTERESAR
Cheika: “Los Pumas mejoraron en su confianza”
LE PUEDE INTERESAR
Juventud y San Vicente mandan en la A2
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí