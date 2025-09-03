Colapinto: vuelve a dónde inició su camino en la F1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) participará este fin de semana en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, que le trae muy buenos recuerdos.

Es que el debut de Colapinto en la categoría reina del automovilismo se dio justamente en el autódromo nacional de Monza, conocido también como “El templo de la velocidad”. En aquella ocasión, el argentino reemplazó al estadounidense Logan Sargeant en Williams debido a las flojísimas actuaciones del norteamericano.

Colapinto tuvo solo unos días para prepararse, ya que recibió la noticia tras el GP de Países Bajos, que había sido el fin de semana anterior. Y, contra todo pronóstico, tuvo una muy sólida actuación.

Luego de largar desde el 18° lugar, Colapinto protagonizó una carrera casi sin errores, en la que superó a varios rivales para terminar escalando hasta el duodécimo puesto, finalizando a solo dos posiciones de los puntos.

Aquel fin de semana marcó el inicio de la historia de Franco Colapinto en la Fórmula 1, que en el 2024 continuó con muy buenas actuaciones, destacándose los puntos que sumó tanto en Azerbaiyán como en Estados Unidos.

En recuerdo a ese debut, el jefe británico de equipo de la escudería Williams, James Volwes, recordó el Gran Premio de Monza del año pasado donde debutó el piloto argentino actualmente en Alpine, Franco Colapinto, y aseguró que “tuvo un debut sólido”.

Este año, ya en la escudería francesa Alpine, Colapinto está batallando con el peor auto de la temporada y recién el fin de semana pasado, en el GP de Países Bajos, consiguió su mejor posición en el 2025 al finalizar undécimo.

La actividad en Monza comenzará este viernes, día en el que se llevarán a cabo las prácticas libres 1 y 2 a las 8:30 de la mañana y a las 12 del mediodía (hora de Argentina), respectivamente.

El sábado será un día clave, ya que los pilotos participarán de la práctica libre 3 entre las 7:30 y las 8:30 de la mañana, donde tendrán su última oportunidad para ajustar detalles en sus monoplazas. Solo unas horas más tarde, a las 11, será la clasificación.

Finalmente, la carrera del GP de Italia de Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo a partir de las 10 de la mañana.

El GP de Italia corresponde a la decimosexta fecha del campeonato de Fórmula 1, que tiene como líder al australiano Oscar Piastri, de McLaren, con 309 puntos.