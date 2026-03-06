Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad |Tenía 26 años y vivió 18 en la Ciudad

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Falleció a los 26 años y era el último animal "con fama" del actual Bioparque. Muy cerca de ser trasladado a Sudáfrica en 2019 como también su nombre estuvo en debate en 2008 a las pocas horas de su llegada.

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Fotos: El Día

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

6 de Marzo de 2026 | 11:06

Escuchar esta nota

Durante casi dos décadas fue uno de los habitantes más reconocidos del predio del ex Zoológico de La Plata. Pesado, tranquilo y siempre rodeado de curiosidad, el hipopótamo Hipólito se convirtió con el tiempo en un símbolo para generaciones de chicos platenses que lo visitaban. Su muerte marca ahora el final de una historia que empezó con una llegada singular y que nunca pudo tener el viaje de regreso a África que alguna vez se proyectó.

Hipólito llegó a la Ciudad el 8 de agosto de 2008, proveniente del zoológico de Batán, cerca de Mar del Plata. Su traslado tuvo un detalle pintoresco que muchos recuerdan como si fuera un pase del fútbol: el animal arribó a cambio de un grupo de flamencos que viajaron hacia el parque marplatense.

Con el paso de los años se transformó en uno de los animales más conocidos del paseo. Falleció con 26 años, no llegó al promedio de vida (40-50), de los cuales cerca de 20 los pasó en La Plata. Pesaba unos 3.200 kilos, era herbívoro y consumía alrededor de 30 kilos de alimento por día. En el predio compartía espacio con otros ejemplares que también formaron parte de esa historia: Mafalda -su pareja-, Zuber y Felipe.

Una de las primeras anécdotas que lo rodeó ocurrió poco después de su llegada. Aunque había arribado con el nombre de Hipólito, desde el zoológico impulsaron una propuesta para rebautizarlo con un nombre africano y los encargados de elegirlo serían los chicos de la Ciudad. El concurso invitaba a votar entre varias opciones cargadas de significado: Akintunde (retorno valiente), Donkor (humilde), Husani (hermoso), Jasari (arroyo), Jumoke (amado por todos), Uratum (grande) y Zuber (fuerte).

Podían participar chicos y chicas de entre 10 y 15 años y durante varios días se recibieron votos. Sin embargo, el resultado terminó siendo tan particular como la iniciativa: ninguno de los nombres logró imponerse y el hipopótamo siguió siendo, simplemente, Hipólito. Pudo seguir con su fama y ser reconocido facilmente.

LE PUEDE INTERESAR

Avanzan las obras en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP: ¿cuándo estarán listas las aulas?

LE PUEDE INTERESAR

Dolor en La Plata por la muerte del hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo

Con el paso del tiempo el antiguo zoológico inició un proceso de transformación que derivó en la creación del Bioparque, un espacio orientado a la recuperación y traslado de animales hacia ambientes más adecuados. En ese marco, más de cien ejemplares fueron reubicados en hábitats más naturales.

Para Hipólito también había un plan. En 2019, cuando el predio comenzó a funcionar como Bioparque, se anunció que el animal sería trasladado a una reserva de Sudáfrica, en la región de Limpopo. La iniciativa tomó impulso después de la muerte de Pelusa, la elefanta que había vivido durante décadas en el lugar, y fue promovida también por organizaciones como Protección Legal de los Animales.

La idea era que el hipopótamo pudiera viajar finalmente a un entorno más cercano a su origen africano. Pero el proyecto se fue demorando. Primero por cuestiones logísticas y luego por la pandemia, que complicó los traslados internacionales de animales y terminó frenando el operativo. Su salud siguió empeorando.

Aquella suerte sí había corrido para una cierva, una tigresa, dos leones, dos lémures, un búfalo, tres chimpancés, dos carpinchos, cinco ponys, cuatro burros enanos, veintitrés ovejas de Somalia y muflones, un zorro pampeano, un lobo marino, un yak, una volatinia, una lechuza y cincuenta y siete aves paseriformes. Hipólito no pudo, como tampoco unos 30 ciervos axis. La última fue la tigresa Colón, en diciembre de 2019.

Hipólito continuó viviendo en el predio platense. Desde hacía años permanecía solo en un doble recinto que debía acondicionarse de manera permanente para su bienestar. Enfermó, empeoró, estaba estresado y la necesidad de estar en mejores condiciones pese al trabajo del personal era vital. El año pasado había pasado por una enorme e histórica operación, de alta complejidad.

Su historia quedó ligada para siempre al viejo zoológico, a los paseos familiares y a la mirada curiosa de miles de chicos que alguna vez se detuvieron frente a su estanque. Y también a ese viaje pendiente que nunca llegó a concretarse, el trunco regreso a la tierra donde viven los de su especie y al que soñó siempre dentro de esas cuatro paredes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Dolor en La Plata por la muerte del hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados, al volante: salen a las calles de La Plata para llegar a fin de mes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios

Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Últimas noticias de La Ciudad

Avanzan las obras en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP: ¿cuándo estarán listas las aulas?

Dolor en La Plata por la muerte del hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo

Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio

En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027
Deportes
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa
River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA
Espectáculos
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Pau ¿A fin de año?
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo
Policiales
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Mataron a un bebé de 1 año en una barbería de Rosario y detuvieron a un sospechoso
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla