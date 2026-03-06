Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Durante casi dos décadas fue uno de los habitantes más reconocidos del predio del ex Zoológico de La Plata. Pesado, tranquilo y siempre rodeado de curiosidad, el hipopótamo Hipólito se convirtió con el tiempo en un símbolo para generaciones de chicos platenses que lo visitaban. Su muerte marca ahora el final de una historia que empezó con una llegada singular y que nunca pudo tener el viaje de regreso a África que alguna vez se proyectó.

Hipólito llegó a la Ciudad el 8 de agosto de 2008, proveniente del zoológico de Batán, cerca de Mar del Plata. Su traslado tuvo un detalle pintoresco que muchos recuerdan como si fuera un pase del fútbol: el animal arribó a cambio de un grupo de flamencos que viajaron hacia el parque marplatense.

Con el paso de los años se transformó en uno de los animales más conocidos del paseo. Falleció con 26 años, no llegó al promedio de vida (40-50), de los cuales cerca de 20 los pasó en La Plata. Pesaba unos 3.200 kilos, era herbívoro y consumía alrededor de 30 kilos de alimento por día. En el predio compartía espacio con otros ejemplares que también formaron parte de esa historia: Mafalda -su pareja-, Zuber y Felipe.

Una de las primeras anécdotas que lo rodeó ocurrió poco después de su llegada. Aunque había arribado con el nombre de Hipólito, desde el zoológico impulsaron una propuesta para rebautizarlo con un nombre africano y los encargados de elegirlo serían los chicos de la Ciudad. El concurso invitaba a votar entre varias opciones cargadas de significado: Akintunde (retorno valiente), Donkor (humilde), Husani (hermoso), Jasari (arroyo), Jumoke (amado por todos), Uratum (grande) y Zuber (fuerte).

Podían participar chicos y chicas de entre 10 y 15 años y durante varios días se recibieron votos. Sin embargo, el resultado terminó siendo tan particular como la iniciativa: ninguno de los nombres logró imponerse y el hipopótamo siguió siendo, simplemente, Hipólito. Pudo seguir con su fama y ser reconocido facilmente.

Con el paso del tiempo el antiguo zoológico inició un proceso de transformación que derivó en la creación del Bioparque, un espacio orientado a la recuperación y traslado de animales hacia ambientes más adecuados. En ese marco, más de cien ejemplares fueron reubicados en hábitats más naturales.

Para Hipólito también había un plan. En 2019, cuando el predio comenzó a funcionar como Bioparque, se anunció que el animal sería trasladado a una reserva de Sudáfrica, en la región de Limpopo. La iniciativa tomó impulso después de la muerte de Pelusa, la elefanta que había vivido durante décadas en el lugar, y fue promovida también por organizaciones como Protección Legal de los Animales.

La idea era que el hipopótamo pudiera viajar finalmente a un entorno más cercano a su origen africano. Pero el proyecto se fue demorando. Primero por cuestiones logísticas y luego por la pandemia, que complicó los traslados internacionales de animales y terminó frenando el operativo. Su salud siguió empeorando.

Aquella suerte sí había corrido para una cierva, una tigresa, dos leones, dos lémures, un búfalo, tres chimpancés, dos carpinchos, cinco ponys, cuatro burros enanos, veintitrés ovejas de Somalia y muflones, un zorro pampeano, un lobo marino, un yak, una volatinia, una lechuza y cincuenta y siete aves paseriformes. Hipólito no pudo, como tampoco unos 30 ciervos axis. La última fue la tigresa Colón, en diciembre de 2019.

Hipólito continuó viviendo en el predio platense. Desde hacía años permanecía solo en un doble recinto que debía acondicionarse de manera permanente para su bienestar. Enfermó, empeoró, estaba estresado y la necesidad de estar en mejores condiciones pese al trabajo del personal era vital. El año pasado había pasado por una enorme e histórica operación, de alta complejidad.

Su historia quedó ligada para siempre al viejo zoológico, a los paseos familiares y a la mirada curiosa de miles de chicos que alguna vez se detuvieron frente a su estanque. Y también a ese viaje pendiente que nunca llegó a concretarse, el trunco regreso a la tierra donde viven los de su especie y al que soñó siempre dentro de esas cuatro paredes.