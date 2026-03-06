¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de hasta 20% en precios
¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de hasta 20% en precios
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Rige la Reforma Laboral | Qué pasa con las vacaciones, horas extras y despidos
El proyecto de LLA para la "reducción y eliminación de tasas" en toda la provincia de Buenos Aires
Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires
Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad
Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Es un buen momento para hacer planes en La Plata: la agenda con teatro, música, cine y más
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027
Los jóvenes platenses que siguen viviendo con sus padres: crisis, presión y convivencia
El radicalismo bonaerense resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio
Qatar frena los envíos de GNL y Argentina firma contrato para exportar a Europa
Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"
Colapinto en Australia, más atrás de lo esperado en las primeras prácticas libres del año con Alpine
Previo al Día de la Mujer, la Corte bonaerense anunció la creación de un Registro contra las desigualdades de género
Se cumplieron tres décadas de una tragedia vial que marcó a La Plata
Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”
Una joven de La Plata superó el shock y pudo contar un abuso sexual a sus 17 años
Más cambios: Mahiques le ofreció a Amerio la Procurador del Tesoro de la Nación
Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política
Milei reposteó un viejo video bancando al Messi de 2018 mientras siguen los ecos por el encuentro con Trump
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense. El Gobierno provincial deberá garantizar el acceso al nivel inicial en todo el territorio.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes la universalización de la sala de 3 años en el nivel inicial, una medida que comenzará a implementarse a partir del ciclo lectivo 2027.
La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 158/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que la Provincia adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación inicial para niños y niñas de tres años en todo el territorio.
La iniciativa había sido anticipada por el gobernador Axel Kicillof durante la apertura del 154° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, donde anunció que su gestión avanzaría con la universalización de ese tramo educativo.
Según la norma, la Dirección General de Cultura y Educación será el organismo encargado de implementar las acciones necesarias, a partir del análisis de la oferta educativa existente y de la proyección demográfica en cada distrito.
Además, el decreto establece que se priorizarán las zonas con mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica, con el objetivo de garantizar igualdad real de oportunidades, calidad pedagógica y equidad territorial.
LE PUEDE INTERESAR
¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar
“Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 años hasta terminar la universidad”, expresó el mandatario durante su discurso ante senadores y diputados.
La medida se apoya en lo establecido por la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 y la Ley de Educación Provincial N.º 13.688, que establecen la responsabilidad del Estado de ampliar el acceso al nivel inicial.
De acuerdo con datos oficiales citados en los considerandos del decreto, el Censo Nacional 2022 indicó que el 74,2% de los niños y niñas de 3 años asistía a jardines de infantes u otros espacios educativos en la provincia de Buenos Aires.
Asimismo, el relevamiento educativo señala que entre 2019 y 2025 la cantidad de secciones del nivel inicial estatal creció un 8,2%, impulsada en parte por la ampliación de la infraestructura escolar. En ese período, más del 40% de los 300 edificios escolares inaugurados durante la actual gestión corresponden a jardines de infantes.
Como resultado, la tasa de cobertura del nivel inicial alcanzó el 87,5% en 2025.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí