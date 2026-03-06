Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense. El Gobierno provincial deberá garantizar el acceso al nivel inicial en todo el territorio.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes la universalización de la sala de 3 años en el nivel inicial, una medida que comenzará a implementarse a partir del ciclo lectivo 2027.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 158/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que la Provincia adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación inicial para niños y niñas de tres años en todo el territorio.

La iniciativa había sido anticipada por el gobernador Axel Kicillof durante la apertura del 154° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, donde anunció que su gestión avanzaría con la universalización de ese tramo educativo.

Según la norma, la Dirección General de Cultura y Educación será el organismo encargado de implementar las acciones necesarias, a partir del análisis de la oferta educativa existente y de la proyección demográfica en cada distrito.

Además, el decreto establece que se priorizarán las zonas con mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica, con el objetivo de garantizar igualdad real de oportunidades, calidad pedagógica y equidad territorial.

“Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 años hasta terminar la universidad”, expresó el mandatario durante su discurso ante senadores y diputados.

La medida se apoya en lo establecido por la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 y la Ley de Educación Provincial N.º 13.688, que establecen la responsabilidad del Estado de ampliar el acceso al nivel inicial.

De acuerdo con datos oficiales citados en los considerandos del decreto, el Censo Nacional 2022 indicó que el 74,2% de los niños y niñas de 3 años asistía a jardines de infantes u otros espacios educativos en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, el relevamiento educativo señala que entre 2019 y 2025 la cantidad de secciones del nivel inicial estatal creció un 8,2%, impulsada en parte por la ampliación de la infraestructura escolar. En ese período, más del 40% de los 300 edificios escolares inaugurados durante la actual gestión corresponden a jardines de infantes.

Como resultado, la tasa de cobertura del nivel inicial alcanzó el 87,5% en 2025.