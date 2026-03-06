Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires

Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires
6 de Marzo de 2026 | 15:33

Escuchar esta nota

La medida fue publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense. El Gobierno provincial deberá garantizar el acceso al nivel inicial en todo el territorio.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó este viernes la universalización de la sala de 3 años en el nivel inicial, una medida que comenzará a implementarse a partir del ciclo lectivo 2027.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 158/2026, publicado en el Boletín Oficial bonaerense, y establece que la Provincia adoptará las medidas necesarias para garantizar el acceso a la educación inicial para niños y niñas de tres años en todo el territorio.

La iniciativa había sido anticipada por el gobernador Axel Kicillof durante la apertura del 154° período de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense, donde anunció que su gestión avanzaría con la universalización de ese tramo educativo.

Según la norma, la Dirección General de Cultura y Educación será el organismo encargado de implementar las acciones necesarias, a partir del análisis de la oferta educativa existente y de la proyección demográfica en cada distrito.

Además, el decreto establece que se priorizarán las zonas con mayores índices de vulnerabilidad socioeconómica, con el objetivo de garantizar igualdad real de oportunidades, calidad pedagógica y equidad territorial.

LE PUEDE INTERESAR

¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar

LE PUEDE INTERESAR

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

“Es una decisión más en el marco de nuestro propósito principal: garantizar en toda la Provincia el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad desde los 3 años hasta terminar la universidad”, expresó el mandatario durante su discurso ante senadores y diputados.

La medida se apoya en lo establecido por la Ley de Educación Nacional N.º 26.206 y la Ley de Educación Provincial N.º 13.688, que establecen la responsabilidad del Estado de ampliar el acceso al nivel inicial.

De acuerdo con datos oficiales citados en los considerandos del decreto, el Censo Nacional 2022 indicó que el 74,2% de los niños y niñas de 3 años asistía a jardines de infantes u otros espacios educativos en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, el relevamiento educativo señala que entre 2019 y 2025 la cantidad de secciones del nivel inicial estatal creció un 8,2%, impulsada en parte por la ampliación de la infraestructura escolar. En ese período, más del 40% de los 300 edificios escolares inaugurados durante la actual gestión corresponden a jardines de infantes.

Como resultado, la tasa de cobertura del nivel inicial alcanzó el 87,5% en 2025.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados, al volante: salen a las calles de La Plata para llegar a fin de mes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Últimas noticias de La Ciudad

¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de hasta 20% en precios

¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Avanzan las obras en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP: ¿cuándo estarán listas las aulas?
Deportes
Boselli reveló por qué los jugadores de Estudiantes no cambiaron camisetas con Barcelona en la final de Abu Dabi
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa
Espectáculos
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Paul ¿A fin de año?
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo
Policiales
Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla