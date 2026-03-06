Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

Absa ya no enviará la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar

Absa ya no enviará la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar

Absa deja de enviar la boleta de papel a los usuarios

6 de Marzo de 2026 | 13:49

Escuchar esta nota

Los usuarios de Aguas Bonaerenses (ABSA), la prestadora del servicio de agua que opera en La Plata, dejarán de recibir las boletas en formato papel. La compañía de mayoría estatal que brinda servicio en 95 localidades de 53 distritos de la provincia informó que los períodos cuyos vencimientos tienen fecha en abril y mayo serán los últimos en los que se enviará la factura física a los domicilios.

A partir del próximo ciclo de facturación, con vencimientos en junio en adelante, ABSA dejará de hacerlo en virtud de lo establecido por la Ley 15.557, por lo que se requiere que las personas usuarias constituyan y mantengan actualizado un domicilio electrónico, donde se remitirán las facturas digitales del servicio.

En ese sentido, los 2,6 millones de usuarios de los servicios de agua y cloacas que aún no lo hayan hecho deberán comunicar su dirección de correo electrónico al Centro de Atención Telefónica de la empresa: 0810-999-2272, de lunes a viernes de 8 a 18 horas. O bien, acercándose a los Centros de Atención Personalizada de ABSA. Encuentre el más cercano haciendo click en: https://www.aguasbonaerenses.com.ar/oficinas-comerciales.php

Asimismo, la compañía informó que pueden abonarse los servicios a través de los medios de pago habilitados sólo consignando la Unidad de Facturación correspondiente.

Desde ABSA, informaron que la medida se justifica en la necesidad de modernizar los sistemas, en función de las normativas de gestión ambiental y protección del entorno, optimizando los recursos de la compañía en busca de la mejora continua de la prestación de los servicios de agua y saneamiento en las 95 localidades de la provincia de Buenos Aires que integran nuestra área de concesión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados, al volante: salen a las calles de La Plata para llegar a fin de mes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios

Un gremio docente aceptó la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial
Últimas noticias de La Ciudad

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Avanzan las obras en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP: ¿cuándo estarán listas las aulas?

Dolor en La Plata por la muerte del hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo

Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Espectáculos
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Pau ¿A fin de año?
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo
Deportes
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa
River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA
Policiales
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Mataron a un bebé de 1 año en una barbería de Rosario y detuvieron a un sospechoso

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla