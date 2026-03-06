El inicio del ciclo escolar en la provincia de Buenos Aires contará con controles policiales, durante un operativo especial de prevención que se llevará a cabo en el marco del “Último Primer Día”, temporada de festejos que muchas veces se ve teñida por excesos.

el operativo que desplegará la Policía de la provincia de Buenos Aires, iniciará a la medianoche de este viernes 6 de marzo y continuará hasta el inicio de clases, según cada distrito.

El escrito indicó que la medida fue dispuesta a través de una orden de servicio de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales y prevé reforzar la presencia policial entre las 12 de la noche y el inicio de la mañana, en toda la provincia, con intervención de las Superintendencias de Seguridad Regionales, así como las distintas dependencias policiales.

Fuentes oficiales señalaron a este medio que “se convocó a trabajar en educación y salud para poder abordarlo de manera descentralizada en cada municipio. Se hicieron reuniones de trabajo y ahora se busca trabajar desde la comunidad educativa para interpelar a las familias sobre la responsabilidad de sus hijos en estos días”.

El despliegue abarcó dichos horarios porque consideraron que los adolescentes suelen reunirse durante la noche previa al inicio de clases en plazas, parques u otros espacios públicos cercanos a las instituciones, con la intención de permanecer despiertos hasta el ingreso.

Por tanto, las celebraciones pueden derivar en cortes de calle, ruidos molestos, uso de bengalas, vandalismo o episodios de intoxicación por consumo de alcohol, tanto en espacios privados como en la vía pública

El operativo contempla volcar la mayor cantidad de personal y medios disponibles a tareas preventivas, con recorridas de jefes de dependencias, comandos de patrullas y policías locales en móviles identificables durante toda la franja horaria establecida.

Además, el personal afectado deberá cumplir funciones correctamente uniformado y con chalecos antibalas y reflectivos, de manera tal que cualquier intervención penal que se registre deberá ser informada al Centro de Operaciones Policiales.

Asimismo, se recomendó a la comunidad que, en caso de encontrarse con un caso de consumo abusivo de alcohol, llamen al número de emergencias locales si presentan signos de intoxicación. Además, indicaron procurar el contacto con un adulto responsable y hablar con las autoridades escolares. También se requirió “no dejar solos” a los jóvenes.

En momentos extremos se solicitó que se coloque a la persona intoxicada “de costado para que no haya riesgo de aspirar fluidos”, “ofrecerles agua y abrigarlos” y “brindarles información sobre las consecuencias físicas y sociales que tiene el alcohol”.