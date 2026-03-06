Aumento salarial para la Policía bonaerense: tramo por tramo, cómo se abonará
Aumento salarial para la Policía bonaerense: tramo por tramo, cómo se abonará
Video: persecución en Camino Belgrano terminó con un detenido en una moto robada
¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de 15% en precios
Por el Último Primer Día, habrá operativo policial en La Plata y la Provincia
Intentaron usurpar un predio en City Bell y terminaron detenidos
ARCA confirmó irregularidades en una empresa vinculada a Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones
Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Graciela Alfano volvió a apuntar contra Susana Giménez: “Me tiene una envidia espantosa”
Nostalgia: Sabrina Rojas reveló qué es lo único que extraña de su matrimonio con Luciano Castro
Rige la Reforma Laboral | Qué pasa con las vacaciones, horas extras y despidos
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
El proyecto de LLA para la "reducción y eliminación de tasas" en toda la provincia de Buenos Aires
Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires
Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad
Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Es un buen momento para hacer planes en La Plata: la agenda con teatro, música, cine y más
Guillermo Francella habló del romance con Elba Marcovecchio: “Pasó eso"
Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027
Los jóvenes platenses que siguen viviendo con sus padres: crisis, presión y convivencia
El radicalismo bonaerense resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio
Qatar frena los envíos de GNL y Argentina firma contrato para exportar a Europa
Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"
Colapinto en Australia, más atrás de lo esperado en las primeras prácticas libres del año con Alpine
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El inicio del ciclo escolar en la provincia de Buenos Aires contará con controles policiales, durante un operativo especial de prevención que se llevará a cabo en el marco del “Último Primer Día”, temporada de festejos que muchas veces se ve teñida por excesos.
el operativo que desplegará la Policía de la provincia de Buenos Aires, iniciará a la medianoche de este viernes 6 de marzo y continuará hasta el inicio de clases, según cada distrito.
El escrito indicó que la medida fue dispuesta a través de una orden de servicio de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales y prevé reforzar la presencia policial entre las 12 de la noche y el inicio de la mañana, en toda la provincia, con intervención de las Superintendencias de Seguridad Regionales, así como las distintas dependencias policiales.
Fuentes oficiales señalaron a este medio que “se convocó a trabajar en educación y salud para poder abordarlo de manera descentralizada en cada municipio. Se hicieron reuniones de trabajo y ahora se busca trabajar desde la comunidad educativa para interpelar a las familias sobre la responsabilidad de sus hijos en estos días”.
El despliegue abarcó dichos horarios porque consideraron que los adolescentes suelen reunirse durante la noche previa al inicio de clases en plazas, parques u otros espacios públicos cercanos a las instituciones, con la intención de permanecer despiertos hasta el ingreso.
Por tanto, las celebraciones pueden derivar en cortes de calle, ruidos molestos, uso de bengalas, vandalismo o episodios de intoxicación por consumo de alcohol, tanto en espacios privados como en la vía pública
LE PUEDE INTERESAR
¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de 15% en precios
El operativo contempla volcar la mayor cantidad de personal y medios disponibles a tareas preventivas, con recorridas de jefes de dependencias, comandos de patrullas y policías locales en móviles identificables durante toda la franja horaria establecida.
Además, el personal afectado deberá cumplir funciones correctamente uniformado y con chalecos antibalas y reflectivos, de manera tal que cualquier intervención penal que se registre deberá ser informada al Centro de Operaciones Policiales.
Asimismo, se recomendó a la comunidad que, en caso de encontrarse con un caso de consumo abusivo de alcohol, llamen al número de emergencias locales si presentan signos de intoxicación. Además, indicaron procurar el contacto con un adulto responsable y hablar con las autoridades escolares. También se requirió “no dejar solos” a los jóvenes.
En momentos extremos se solicitó que se coloque a la persona intoxicada “de costado para que no haya riesgo de aspirar fluidos”, “ofrecerles agua y abrigarlos” y “brindarles información sobre las consecuencias físicas y sociales que tiene el alcohol”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí