Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

UPD: por el Último Primer Día, habrá operativo policial en La Plata y la Provincia de Buenos Aires

UPD: por el Último Primer Día, habrá operativo policial en La Plata y la Provincia de Buenos Aires
6 de Marzo de 2026 | 19:33

Escuchar esta nota

El inicio del ciclo escolar en la provincia de Buenos Aires contará con controles policiales, durante un operativo especial de prevención que se llevará a cabo en el marco del “Último Primer Día”, temporada de festejos que muchas veces se ve teñida por excesos.

el operativo que desplegará la Policía de la provincia de Buenos Aires, iniciará a la medianoche de este viernes 6 de marzo y continuará hasta el inicio de clases, según cada distrito.

El escrito indicó que la medida fue dispuesta a través de una orden de servicio de la Superintendencia de Planeamiento y Operaciones Policiales y prevé reforzar la presencia policial entre las 12 de la noche y el inicio de la mañana, en toda la provincia, con intervención de las Superintendencias de Seguridad Regionales, así como las distintas dependencias policiales.

Fuentes oficiales señalaron a este medio que “se convocó a trabajar en educación y salud para poder abordarlo de manera descentralizada en cada municipio. Se hicieron reuniones de trabajo y ahora se busca trabajar desde la comunidad educativa para interpelar a las familias sobre la responsabilidad de sus hijos en estos días”.

El despliegue abarcó dichos horarios porque consideraron que los adolescentes suelen reunirse durante la noche previa al inicio de clases en plazas, parques u otros espacios públicos cercanos a las instituciones, con la intención de permanecer despiertos hasta el ingreso.

Por tanto, las celebraciones pueden derivar en cortes de calle, ruidos molestos, uso de bengalas, vandalismo o episodios de intoxicación por consumo de alcohol, tanto en espacios privados como en la vía pública

LE PUEDE INTERESAR

¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de 15% en precios

LE PUEDE INTERESAR

Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires

El operativo contempla volcar la mayor cantidad de personal y medios disponibles a tareas preventivas, con recorridas de jefes de dependencias, comandos de patrullas y policías locales en móviles identificables durante toda la franja horaria establecida.

Además, el personal afectado deberá cumplir funciones correctamente uniformado y con chalecos antibalas y reflectivos, de manera tal que cualquier intervención penal que se registre deberá ser informada al Centro de Operaciones Policiales.

Asimismo, se recomendó a la comunidad que, en caso de encontrarse con un caso de consumo abusivo de alcohol, llamen al número de emergencias locales si presentan signos de intoxicación. Además, indicaron procurar el contacto con un adulto responsable y hablar con las autoridades escolares. También se requirió “no dejar solos” a los jóvenes.

En momentos extremos se solicitó que se coloque a la persona intoxicada “de costado para que no haya riesgo de aspirar fluidos”, “ofrecerles agua y abrigarlos” y “brindarles información sobre las consecuencias físicas y sociales que tiene el alcohol”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados, al volante: salen a las calles de La Plata para llegar a fin de mes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Últimas noticias de La Ciudad

¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de 15% en precios

Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires

¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad
Deportes
Gimnasia deberá buscar reemplazante para el lesionado Ignacio Miramón
Boselli reveló por qué los jugadores de Estudiantes no cambiaron camisetas con Barcelona en la final de Abu Dabi
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Espectáculos
Romance bomba: ¿Kylian Mbappé y Ester Expósito?
Guillermo Francella habló del romance con Elba Marcovecchio: “Pasó eso"
Nostalgia: Sabrina Rojas reveló qué es lo único que extraña de su matrimonio con Luciano Castro
Graciela Alfano volvió a apuntar contra Susana Giménez: “Me tiene una envidia espantosa”
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Policiales
Video: persecución en Camino Belgrano terminó con un detenido en una moto robada
Intentaron usurpar un predio en City Bell y terminaron detenidos
Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla