Video: persecución en Camino Belgrano terminó con un detenido en una moto robada

Un joven de 21 años fue detenido este viernes en la localidad platense de Gonnet luego de una breve persecución policial que quedó registrada en video. El procedimiento se inició cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje detectaron a un motociclista realizando maniobras peligrosas en la vía pública.

El hecho ocurrió en la zona de 508 y Camino General Belgrano, donde personal del Comando de Patrullas intentó identificar al conductor de una moto 110 cc. Sin embargo, el joven hizo caso omiso a la orden de detenerse y emprendió la fuga.

Tras un breve seguimiento, los policías lograron interceptarlo e identificarlo (21 años). Al momento del control, el motociclista no contaba con la documentación del rodado.

Al verificar la numeración del cuadro y del motor, los agentes constataron que la moto, una Honda Wave 110 de color rojo, tenía pedido de secuestro activo por robo desde el 29 de diciembre de 2025, solicitado por la comisaría cuarta de Hudson, en Berazategui.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la incautación del vehículo y a la aprehensión del conductor, quien quedó imputado por el delito de encubrimiento.

La causa quedó en manos de la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del detenido para prestar declaración en sede judicial.

Según se informó, el sospechoso ya contaba con antecedentes recientes, entre ellos una causa por encubrimiento (artículo 277) iniciada en agosto de 2025 y otra por lesiones leves (artículo 89) tramitada en junio del mismo año, también en el ámbito judicial de La Plata.