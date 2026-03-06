Video: persecución en Camino Belgrano terminó con un detenido en una moto robada

La Provincia anunció un 11% de aumento salarial para la Policía bonaerense
La Provincia anunció un 11% de aumento salarial para la Policía bonaerense
Intentaron usurpar un predio en City Bell y terminaron detenidos
¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de 15% en precios
Por el Último Primer Día, habrá operativo policial en La Plata y la Provincia
ARCA confirmó irregularidades en una empresa vinculada a Toviggino que blanqueó USD 1,4 millones
Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Graciela Alfano volvió a apuntar contra Susana Giménez: “Me tiene una envidia espantosa”
Nostalgia: Sabrina Rojas reveló qué es lo único que extraña de su matrimonio con Luciano Castro
Rige la Reforma Laboral | Qué pasa con las vacaciones, horas extras y despidos
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
El proyecto de LLA para la "reducción y eliminación de tasas" en toda la provincia de Buenos Aires
Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires
Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad
Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Es un buen momento para hacer planes en La Plata: la agenda con teatro, música, cine y más
Guillermo Francella habló del romance con Elba Marcovecchio: “Pasó eso"
Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027
Los jóvenes platenses que siguen viviendo con sus padres: crisis, presión y convivencia
El radicalismo bonaerense resolvió adelantar las elecciones internas para el 7 de junio
Qatar frena los envíos de GNL y Argentina firma contrato para exportar a Europa
Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"
Colapinto en Australia, más atrás de lo esperado en las primeras prácticas libres del año con Alpine
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un joven de 21 años fue detenido este viernes en la localidad platense de Gonnet luego de una breve persecución policial que quedó registrada en video. El procedimiento se inició cuando efectivos que realizaban tareas de patrullaje detectaron a un motociclista realizando maniobras peligrosas en la vía pública.
El hecho ocurrió en la zona de 508 y Camino General Belgrano, donde personal del Comando de Patrullas intentó identificar al conductor de una moto 110 cc. Sin embargo, el joven hizo caso omiso a la orden de detenerse y emprendió la fuga.
Tras un breve seguimiento, los policías lograron interceptarlo e identificarlo (21 años). Al momento del control, el motociclista no contaba con la documentación del rodado.
Al verificar la numeración del cuadro y del motor, los agentes constataron que la moto, una Honda Wave 110 de color rojo, tenía pedido de secuestro activo por robo desde el 29 de diciembre de 2025, solicitado por la comisaría cuarta de Hudson, en Berazategui.
Ante esta situación, los efectivos procedieron a la incautación del vehículo y a la aprehensión del conductor, quien quedó imputado por el delito de encubrimiento.
La causa quedó en manos de la UFI N° 15 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las actuaciones correspondientes y el traslado del detenido para prestar declaración en sede judicial.
LE PUEDE INTERESAR
Intentaron usurpar un predio en City Bell y terminaron detenidos
Según se informó, el sospechoso ya contaba con antecedentes recientes, entre ellos una causa por encubrimiento (artículo 277) iniciada en agosto de 2025 y otra por lesiones leves (artículo 89) tramitada en junio del mismo año, también en el ámbito judicial de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí