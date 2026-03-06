¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de hasta 20% en precios

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial
El precio internacional del petróleo volvió a dispararse este viernes y genera presión sobre los combustibles en Argentina, en un contexto en el que las petroleras aún no trasladaron completamente esa suba a los surtidores.
El crudo Brent, referencia internacional para el petróleo que se comercializa desde Vaca Muerta, subió alrededor de un 10% y superó los 94 dólares por barril.
De acuerdo con ejecutivos del sector citados por ese medio, la volatilidad del precio internacional generó en los últimos días un atraso de entre 15% y 20% en los combustibles en el mercado local.
Desde las refinadoras explican que el impacto se siente de manera inmediata en las cuentas de las compañías. “Nos pega en las importaciones de gasoil y también en las compras de crudo de Vaca Muerta, que cotiza a precios internacionales”, señaló uno de los directivos consultados.
El efecto varía según el esquema de abastecimiento de cada empresa. Las petroleras integradas, como YPF y Axion Energy, producen gran parte del crudo que refinan, mientras que otras compañías —como Raízen y Trafigura— dependen en mayor medida de compras externas.
Según un informe de la consultora Montamat & Asociados, en febrero los precios de la nafta y el gasoil se ubicaban alrededor de un 7% por encima de la paridad de importación.
En ese mismo sentido, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró recientemente que la petrolera intentará evitar aumentos bruscos que impacten en la inflación. “YPF no va a provocar un cimbronazo. Vamos a ir viendo cómo evoluciona el precio del petróleo”, sostuvo.
Sin embargo, dentro del sector advierten que si la volatilidad internacional se prolonga, la presión sobre los surtidores será cada vez mayor. De hecho, ya se registran aumentos de hasta 10% en el mercado mayorista, donde se abastecen principalmente el transporte y el sector agropecuario.
El abastecimiento resulta clave en este momento para el campo, ya que en las próximas semanas comenzará la cosecha gruesa de soja, una de las etapas de mayor demanda de gasoil del año.
