Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad

¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de hasta 20% en precios

¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de hasta 20% en precios
6 de Marzo de 2026 | 16:03

Escuchar esta nota

El precio internacional del petróleo volvió a dispararse este viernes y genera presión sobre los combustibles en Argentina, en un contexto en el que las petroleras aún no trasladaron completamente esa suba a los surtidores.

El crudo Brent, referencia internacional para el petróleo que se comercializa desde Vaca Muerta, subió alrededor de un 10% y superó los 94 dólares por barril.

De acuerdo con ejecutivos del sector citados por ese medio, la volatilidad del precio internacional generó en los últimos días un atraso de entre 15% y 20% en los combustibles en el mercado local.

Desde las refinadoras explican que el impacto se siente de manera inmediata en las cuentas de las compañías. “Nos pega en las importaciones de gasoil y también en las compras de crudo de Vaca Muerta, que cotiza a precios internacionales”, señaló uno de los directivos consultados.

El efecto varía según el esquema de abastecimiento de cada empresa. Las petroleras integradas, como YPF y Axion Energy, producen gran parte del crudo que refinan, mientras que otras compañías —como Raízen y Trafigura— dependen en mayor medida de compras externas.

Según un informe de la consultora Montamat & Asociados, en febrero los precios de la nafta y el gasoil se ubicaban alrededor de un 7% por encima de la paridad de importación.

LE PUEDE INTERESAR

Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires

LE PUEDE INTERESAR

¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar

En ese mismo sentido, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, aseguró recientemente que la petrolera intentará evitar aumentos bruscos que impacten en la inflación. “YPF no va a provocar un cimbronazo. Vamos a ir viendo cómo evoluciona el precio del petróleo”, sostuvo.

Sin embargo, dentro del sector advierten que si la volatilidad internacional se prolonga, la presión sobre los surtidores será cada vez mayor. De hecho, ya se registran aumentos de hasta 10% en el mercado mayorista, donde se abastecen principalmente el transporte y el sector agropecuario.

El abastecimiento resulta clave en este momento para el campo, ya que en las próximas semanas comenzará la cosecha gruesa de soja, una de las etapas de mayor demanda de gasoil del año.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados, al volante: salen a las calles de La Plata para llegar a fin de mes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Categoría por categoría: así quedan de bolsillo los sueldos de estatales bonaerenses con el nuevo aumento

Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”

VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo

Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa

VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
+ Leidas

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Los gremios docentes aceptaron la oferta de aumento de la Provincia: así quedó la escala salarial

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios
Últimas noticias de La Ciudad

Es oficial: la sala de 3 años será obligatoria en la provincia de Buenos Aires

¡Atención! Absa no enviará más la boleta de papel: desde cuándo y cómo saber el importe a pagar

Hipólito, el famoso hipopótamo de La Plata al que no le cumplieron su deseo y casi pierde su identidad

Avanzan las obras en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP: ¿cuándo estarán listas las aulas?
Policiales
Una joven apuñaló a un hombre al sorprenderlo masturbándose frente a sus hijos
VIDEO.- Así ladrones atacan a culatazos y trompadas a un vecino en La Plata
Detuvieron al supuesto hijo platense de Maradona por integrar presunta banda dedicada a la venta de drogas
VIDEO.- Carolina Piparo declaró que su ex Juan Ignacio Buzali "tuvo miedo y pánico"
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Espectáculos
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Paul ¿A fin de año?
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo
Deportes
Boselli reveló por qué los jugadores de Estudiantes no cambiaron camisetas con Barcelona en la final de Abu Dabi
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla