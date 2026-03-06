Qatar frena los envíos de GNL y Argentina firma contrato para exportar a Europa

¿Qué pasará con la nafta? La suba del petróleo presiona a los combustibles y advierten atraso de hasta 20% en precios
Es en medio de la creciente tensión y bombardeos en Medio Oriente
Escuchar esta nota
A raíz de la intensidad que cobran los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel sobre Irán, que amplía el conflicto lanzando ataques contra otros países de la región, la empresa QatarEnergy, detuvo la producción de Gas Natural Licuado (GNL) después de que sus instalaciones fueron atacadas por el conflicto en Medio Oriente.
En este contexto, Southern Energy y Securing Energy for Europe (SEFE) suscribieron un acuerdo para la exportación de GNL desde la Argentina. El contrato contempla el envío de 2 millones de toneladas anuales durante un periodo de 8 años desde la cuenca de Vaca Muerta.
Qatar es uno de los principales productores mundiales de gas, junto a Estados Unidos, Australia y Rusia, y un importante proveedor de gas para Europa, que depende de embarques de gas licuado para reemplazar los suministros de gas ruso por gasoducto perdidos debido a la guerra en Ucrania.
En los últimos años, logró una serie de contratos de suministro de GNL a largo plazo con el francés Total, el británico Shell, el indio Petronet, el chino Sinopec y el italiano Eni, entre otros, y desde que anunció la suspensión de la producción de GNL, el precio del gas europeo aumentó más del 50%.
En lo que respecta al acuerdo firmado entre Southern Energy y Securing Energy for Europe las operaciones comenzarán a fines de 2027 en el Golfo San Matías, provincia de Río Negro, mediante el buque de licuefacción "Hilli Episeyo".
El volumen previsto representa "más del 80% de la capacidad de producción" de dicha unidad y el 30% de la capacidad conjunta de los dos buques que se instalarán en la zona.
Según un comunicado de Southern Energy (consorcio integrado por PAE, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG), el proceso de negociación concluyó esta semana en Berlín con la firma del contrato definitivo.
Esta operación representa "la mayor venta de GNL desde Argentina al mundo en términos de volumen y de plazo". El acuerdo finaliza un proceso que se inició formalmente en diciembre pasado, cuando ambas compañías anunciaron un acuerdo marco para negociar las condiciones de venta.
El acto de firma se realizó en el AXICA Convention Centre de Berlín y contó con la participación de los principales directivos de las firmas involucradas y autoridades diplomáticas.
Desde el aspecto técnico, la producción se concentrará inicialmente en el buque "Hilli Episeyo", cuya capacidad es de "2,45 millones de toneladas anuales de GNL".
El proyecto integral de Southern Energy contempla un segundo buque, con el objetivo de alcanzar una capacidad de producción conjunta de "6 millones de toneladas anuales de GNL". El documento oficial señala que el objetivo fundamental es "monetizar los vastos recursos de gas de Vaca Muerta".
Asimismo, el consorcio destacó que los ingresos derivados de esta exportación permitirán "generar una fuente de divisas genuina en la cuenta externa del país", consolidando la inserción de la producción energética local en los mercados globales.
