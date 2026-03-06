Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

Policiales

Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado

Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
6 de Marzo de 2026

Escuchar esta nota


Tras los graves hecho ocurridos a comienzos de febrero en un juzgado de San Martín, ahora otro tribunal bonaerense se vio desbordado por la violencia, cuando familiares de una adolescente muerta en un incidente vial destrozaron un juzgado y agredieron físicamente a sus funcionarios -un juez recibió un ladrillazo en el pecho- en disconformidad con el veredicto de un juzgado popular.

Los hechos se dieron en el Tribunal Oral N°2, en Florencio Varela -departamento judicial Quilmes- cuando se conoció el veredicto de no culpabilidad dictado en un juicio por jurados en un proceso por la muerte de Maia Spinelli, una joven que viajaba como acompañante en un automóvil que, en 2024, protagonizó un violento choque con un auto conducido por Valentino Perrone, un adolescente de, entonces, 18 años. Producto del impacto, la chica falleció.

La reacción fue protagonizada por los familiares de Maia ante el veredicto de no culpabilidad que favoreció a Perrone y terminaron con un ladrillazo en el pecho del juez Santiago Zurzolo, agresiones contra otros funcionarios del poder judicial y hasta un intento de incendio de la sala del tribunal, que sufrió destrozos importantes, según indicaron fuentes de la AJB y el Colegio de Magistrados locales, que expresaron su fuerte preocupación por lo ocurrido.

Además, los jurados debieron ser refugiados en un piso superior del edificio para no ser blanco directo de las agresiones de los familiares de la víctima, que también provocaron destrozos en vehículos estacionados en la zona: rompieron el auto de un magistrado, el del padre del acusado y las motocicletas de dos jurados, que utilizaban esos vehículos para trabajar. Y amenazaron a una funcionaria judicial, cuyo número de teléfono publicaron en redes.

Según fuentes vinculadas al caso, el veredicto se definió por falta de la mayoría de votos que exige la ley para declarar culpable al acusado. La ley establece mayorías específicas para declarar culpable a un acusado. Cuando el delito prevé penas que no son perpetuas, se requieren al menos diez votos de culpabilidad. Si no se alcanza ese número, el veredicto debe ser de no culpabilidad.

En este proceso, según indicaron fuentes judiciales, el jurado analizó la acusación principal —“Homicidio con dolo eventual en concurso ideal con lesiones leves ”— y también dos figuras penales alternativas más leves vinculadas a homicidio imprudente y homicidio culposo.

En todos los casos se registraron ocho votos por la culpabilidad, por debajo de los diez exigidos por la ley. Ante esa situación, el jurado debió emitir un veredicto de no culpabilidad La gravedad de lo ocurrido motivó un comunicado del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes, que expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por el ataque contra el tribunal.

Preocupación en los magistrados

El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial de Quilmes repudió los hechos y recordó que el veredicto no fue una decisión de jueces profesionales sino de un jurado popular. “Los hechos sucedieron durante un Juicio por Jurados, en el que fueron ciudadanos convocados por sorteo y no jueces quienes dictaron la inocencia del imputado ”, señalaron en el comunicado.

El 4 de febrero se había dado un episodio similar en los Tribunales de San Martín, cuando alrededor de 20 personas, vinculada a una organización narco, irrumpieron a los gritos en el edificio judicial e intentaron amenazar al juez Nicolás Schiavo. 
En esa arremetida los atacantes rompieron una ventana y lograron acceder al primer piso, donde funcionan otros tres juzgados. Según fuentes judiciales, el objetivo era intimidar a Schiavo, quien había intervenido en causas vinculadas a la organización.

