Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

El Cartonazo se juega por $3.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad |Altura Paraje La Rueda

Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"

Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"
6 de Marzo de 2026 | 09:29

Escuchar esta nota

Vecinos de La Plata reclaman la construcción de un puente peatonal en el cruce de la calle 496 con la Ruta 2, sobre la calle 238 en la localidad de Abasto, a la altura del barrio conocido como Paraje La Rueda, donde aseguran que a diario se registran situaciones de riesgo para quienes deben atravesar la autovía a pie.

El sector creció en los últimos años, aunque sus orígenes se remontan a más de seis décadas atrás, cuando trabajadores de la exKaiser Aluminio (actual Aluar) se asentaron en el lugar. Según recuerdan vecinos de la zona luego de escribir una 'Carta de lectores' a El Día, recién hacia 1970 el barrio logró contar con suministro eléctrico.

Actualmente el paraje continúa con importantes carencias de infraestructura. De acuerdo con los frentistas, el barrio "no cuenta con red de cloacas, agua potable ni tendido de gas natural", a pesar del crecimiento poblacional que se registró con el paso del tiempo.

En paralelo con ese crecimiento también se sumaron instituciones educativas y espacios comunitarios. En el lugar funcionan una escuela primaria, una secundaria, un jardín de Infantes y una parroquia, todos ubicados a la vera de la calle 496, que en los últimos años fue asfaltada.

La presencia de estos establecimientos genera un movimiento diario de estudiantes que llegan desde distintos puntos de la zona, muchos de ellos en colectivo. Según explican los vecinos en diálogo con El Día, quienes asisten a esas instituciones"deben cruzar a pie la Ruta 2 al menos dos veces al día".

LE PUEDE INTERESAR

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 6 de marzo 

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto en Australia, más atrás de lo esperado en las primeras prácticas libres del año con Alpine

Frente a esa situación, los habitantes del barrio aseguran que el cruce se convirtió en una maniobra de “altísimo riesgo”, por lo que solicitaron a las autoridades la construcción de un puente o cruce peatonal seguro en la intersección de la calle 496 con la Ruta 2 para evitar accidentes.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Marcharon por Yanina Correa, con críticas a la Policía en Abasto
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Jubilados, al volante: salen a las calles de La Plata para llegar a fin de mes

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estatales bonaerenses aceptaron la oferta de la Provincia de 9% en tres cuotas

VIDEO.- Murió el preso que se tiró por la ventana de un cuarto piso en las fiscalías de La Plata

Tras ocho décadas en La Plata, una zapatería histórica baja la persiana

Si se confirma la lesión de Ángel Di María, ¿se posterga la Supercopa Internacional?

Anacleto propuso la implementación del "sistema argentino" en el fútbol local: ¿Cómo cayó en la AFA?

Detuvieron al trabajador del Hogar del Padre Cajade acusado por abuso sexual

Un platense en medio de la guerra: “Te dormís pensando que el misil no caiga cerca de tu casa”
+ Leidas

Cómo queda el salario de los estatales con el aumento acordado

Entró en vigencia la reforma laboral: uno por uno, los principales cambios

ABES, paralizada: qué dice la denuncia de los kinesiólogos, con 12 millones atrapados

River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada

Ya proponen un paro por tiempo indeterminado de docentes universitarios

Milei dijo que "no me van a llevar puesto como a Macri" y le puso fecha a su retiro de la política

El nuevo ministro Mahiques echó al jefe de la IGJ que investigaba a Tapia y Toviggino, y quien pidió veedores para AFA
Últimas noticias de La Ciudad

Dolor en La Plata por la muerte del hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo

Relatos de la guerra: vive en Los Hornos, viajó a Israel a visitar a su papá y quedó varado en Oriente Medio

En la Provincia el jardín de infantes será obligatorio para los niños de 3 años desde 2027

Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes 6 de marzo 
Información General
El homenaje que conmueve a Bahía Blanca a casi un año de la trágica inundación
Un UPD descontrolado: una estudiante se pasó de alcohol y quedó internada
Los números de la suerte del 06 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
“Necesitamos volver”: una psicóloga de La Plata y su familia viven una odisea en el conflicto en Medio Oriente
Italia, ante un nuevo referéndum: ¿de qué trata y por qué el "voto bonaerense" puede ser clave?
Espectáculos
"Silenzio Stampa", llamativa reacción de Evangelina Anderson luego del explosivo descargo de Ian Lucas
Tini Stoessel confirmó que quiere casarse con Rodrigo De Pau ¿A fin de año?
El drama de Rodolfo Barilli: desde las redes recibe amenazas contra su familia, la Corte Suprema ordenó investigar el caso
Revelaron los detalles del exclusivo tratamiento que se hizo Susana Giménez en España durante 30 días consecutivos
Revelaron que Pampita llegará a la TV Pública y se filtró su millonario sueldo
Policiales
VIDEO. Carolina Piparo ya está en los tribunales para declarar en el juicio a su ex: "Espero justicia"
Destrozan un tribunal cerca de La Plata y le dan un ladrillazo a un juez tras el veredicto de un juicio por jurado
Mataron a un bebé de 1 año en una barbería de Rosario y detuvieron a un sospechoso
Dramático relato del mecánico de La Plata atacado por una "viuda negra": “Podría haber muerto”
Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro
Deportes
Coudet debutará ante Huracán sin Armani y con Quintero en duda
La intimidad del encuentro de Trump con Messi: elogios, bromas y la comparación con Pelé
Gimnasia no cobrará por la venta de Castillo
Estudiantes ordena el calendario a la espera de la Supercopa
River dio el portazo y se alinea con Estudiantes: el trasfondo de un tablero ya revuelto en AFA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla