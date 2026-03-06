Vecinos de Abasto piden por un puente para cruzar la Ruta 2: "Muchos nenes corren peligro para llegar a la escuela"

Dolor en La Plata por la muerte del hipopótamo "Hipólito", otro símbolo del ex Zoo
Vecinos de La Plata reclaman la construcción de un puente peatonal en el cruce de la calle 496 con la Ruta 2, sobre la calle 238 en la localidad de Abasto, a la altura del barrio conocido como Paraje La Rueda, donde aseguran que a diario se registran situaciones de riesgo para quienes deben atravesar la autovía a pie.
El sector creció en los últimos años, aunque sus orígenes se remontan a más de seis décadas atrás, cuando trabajadores de la exKaiser Aluminio (actual Aluar) se asentaron en el lugar. Según recuerdan vecinos de la zona luego de escribir una 'Carta de lectores' a El Día, recién hacia 1970 el barrio logró contar con suministro eléctrico.
Actualmente el paraje continúa con importantes carencias de infraestructura. De acuerdo con los frentistas, el barrio "no cuenta con red de cloacas, agua potable ni tendido de gas natural", a pesar del crecimiento poblacional que se registró con el paso del tiempo.
En paralelo con ese crecimiento también se sumaron instituciones educativas y espacios comunitarios. En el lugar funcionan una escuela primaria, una secundaria, un jardín de Infantes y una parroquia, todos ubicados a la vera de la calle 496, que en los últimos años fue asfaltada.
La presencia de estos establecimientos genera un movimiento diario de estudiantes que llegan desde distintos puntos de la zona, muchos de ellos en colectivo. Según explican los vecinos en diálogo con El Día, quienes asisten a esas instituciones"deben cruzar a pie la Ruta 2 al menos dos veces al día".
Frente a esa situación, los habitantes del barrio aseguran que el cruce se convirtió en una maniobra de “altísimo riesgo”, por lo que solicitaron a las autoridades la construcción de un puente o cruce peatonal seguro en la intersección de la calle 496 con la Ruta 2 para evitar accidentes.
