Policiales |La víctima rompió el silencio y describió la secuencia que comenzó como una cita y terminó con él inconsciente

“Podría haber muerto”: viuda negra: habló el mecánico atacado

El vecino de San Carlos visitó la redacción de EL DIA y reconstruyó el dramático episodio que vivió en su casa. Relató cómo fue sedado y saqueado durante el encuentro con una mujer que conoció por “Facebook Parejas”

"Podría haber muerto": viuda negra: habló el mecánico atacado

El mecánico platense, de espaldas y aún consternado por el ataque sufrido / REDACCIÓN EL DIA

Rudy Castillo
Rudy Castillo

6 de Marzo de 2026 | 02:54
Edición impresa

El miedo todavía lo acompaña. No es sólo por lo que perdió aquella noche, sino por lo que pudo haber pasado. “Hoy pienso que me podría haber muerto tranquilamente”, dijo a EL DIA el mecánico de San Carlos que en los últimos días decidió romper el silencio y contar en primera persona cómo fue el episodio en el que, según denunció, una mujer lo habría sedado para robarle en su propia casa.

El hombre, de 58 años, llegó a la redacción de este diario con una mezcla de bronca y temor. Prefiere que su identidad no sea difundida, pero asegura que se animó a hablar porque cree que estos casos pueden terminar peor. “Estoy acá para que no le pase más a nadie. Hoy te duermen y no sabés si te despertás”, sostuvo.

El episodio ocurrió la noche del 25 de febrero en su vivienda de la zona de 139 entre 41 y 42, en San Carlos. Según consta en la denuncia que radicó horas después en la subcomisaría La Unión, la mujer llegó cerca de las diez de la noche, luego de que ambos se contactaran a través de un chat de “Facebook Parejas” para personas solas.

“Vino, tomamos unos mates, estábamos por comer y después no me acuerdo más nada”, relató. La escena siguiente que conserva en la memoria es ya de madrugada. “Me desperté como a las tres o tres y pico. Estaba tirado en la cama, me levanté mal, aturdido. Apenas me paré me golpeé contra la pared”, recordó.

Cuando logró recomponerse, caminó hacia el comedor y comenzó a notar que algo no estaba bien. En distintos sectores de la casa faltaban objetos y dinero. Entre otras cosas, denunció la sustracción de dinero, prendas de vestir y algunos elementos personales. También detectó una transferencia realizada desde su billetera virtual hacia una cuenta que estaría vinculada con la mujer.

La causa quedó caratulada como “robo” y es investigada por la UFI Nº5 del Departamento Judicial La Plata, mientras los detectives buscan confirmar la identidad de la sospechosa y determinar si actuó sola o con cómplices.

Buscan revertir en Casación la condena al remisero Tagliaferro

Se cumplieron tres décadas de una tragedia vial que marcó a La Plata

Advirtió que estos ataques pueden terminar mal. “Te duermen y no sabés si despertás”

Pero más allá del perjuicio económico, lo que hoy lo inquieta es otra cosa. “Yo tengo problemas del corazón. Cualquiera se pasa con la droga y te terminan matando”, advirtió. Por eso, asegura que lo que vivió no fue simplemente un robo. “Para mí esto fue un intento de homicidio”, afirmó.

El hombre reconoce que desde entonces vive con temor. “Sí, tengo miedo. Realmente tengo miedo”, admitió. Y agregó que decidió hablar porque conoce otros casos que terminaron de manera violenta. “A mí no me mató, pero si mañana mata a otra persona, ¿por qué los demás tienen que pagar por confiar?”, reflexionó.

Su historia vuelve a poner en foco la modalidad de las llamadas “viudas negras”, un tipo de delito que en los últimos años se repite en distintos puntos de La Plata y la región. El mecanismo suele ser similar: el contacto inicial se produce por redes sociales o aplicaciones de citas, luego se concreta un encuentro presencial y, tras generar confianza, la víctima es sedada para facilitar el robo.

En abril del año pasado, por ejemplo, un joven de Barrio Aeropuerto denunció que una mujer lo hizo dormir tras servirle un fernet y, cuando despertó, descubrió que su casa había sido vaciada. En otro caso resonante ocurrido en la Ciudad, un hombre perdió más de 55 mil dólares después de recibir en su domicilio a una joven con la que había hecho “match” en Tinder.

Estos golpes suelen tener planificación previa e incluso participación de cómplices que aparecen cuando la víctima ya está inconsciente. En el caso ocurrido en San Carlos, continúan trabajando para reconstruir el ataque. En tanto, el mecánico insiste en el motivo que lo llevó a denunciar. “No quiero que le pase a otra persona”.

 

El asesinato de un docente y la pista de un encuentro con un hombre
