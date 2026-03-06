El proyecto de La Libertad Avanza para la "reducción y eliminación de tasas" en toda la provincia de Buenos Aires

Los representantes de La Libertad Avanza PBA en los concejos deliberantes bonaerenses presentarán en forma simultánea proyectos para reducir o eliminar tasas municipales en La Plata y en más de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires. La acción constituye, según el espacio libertario, "un antecedente sin precedentes en la política provincial: nunca antes se había coordinado una iniciativa legislativa de esta magnitud en todo el territorio bonaerense bajo un eje común y una estrategia territorial unificada"

El foco está puesto en bajar la presión fiscal municipal. La Provincia de Buenos Aires "registra el promedio de tasas más alto del país" y, según distintos relevamientos sectoriales, "una parte significativa de esas tasas no presenta una contraprestación clara en servicios".

Desde LLA PBA sostienen que mientras el Gobierno nacional avanzó en la reducción del gasto y la baja de impuestos, numerosos municipios —mayoritariamente gobernados por el kirchnerismo— mantuvieron o incrementaron la carga fiscal local.

“Los bonaerenses pagan cada vez más tasas, pero reciben servicios deficientes, infraestructura deteriorada y escasa eficiencia en la gestión. La presión fiscal municipal no se traduce en mejores prestaciones”, dijo Sebastián Pareja, presidente de LLA PBA y diputado nacional.

“Lo dijo el Presidente Milei en Junín el año pasado: ‘es hora de golpear las puertas de las intendencias para que bajen los impuestos’. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Estamos exigiendo que el bonaerense deje de pagar por la ineficiencia de los gobiernos locales y del Gobierno provincial”, afirmó Pareja.

La estrategia tiene como objetivo central "simplificar cargas municipales, reducir o eliminar timbrados y aliviar tasas que impactan directamente en el comercio, la producción y el empleo local". En términos políticos y comunicacionales, "el eje que ordena la iniciativa es claro: menos burocracia, menos presión fiscal y más actividad económica en cada municipio bonaerense".

Para ello, los proyectos fueron adaptados técnicamente a la realidad presupuestaria de cada distrito, garantizando viabilidad fiscal sin resignar el alivio al contribuyente.

La idea planteada para La Plata

Solicitan establecer el "Régimen de Habilitación Comercial Digital Inmediata" en todo el Partido de La Plata, el cual será de carácter obligatorio, gratuito y digital para todas las actividades económicas califi cadas como de "Bajo Riesgo".

LLA propone que el trámite se realice exclusivamente a través de la plataforma web municipal, previa registración del solicitante mediante un usuario único e intransferible.

El sistema validará automáticamente y de forma gratuita la zonificación mediante el número de Partida Inmobiliaria. Una vez completada la Declaración Jurada (DDJJ) y cargada la documentación básica, se emitirá el Certificado de Habilitación Provisorio con Código QR, el cual autoriza el inicio inmediato de la actividad.