La frustración del Dibu tras su venta fallida

El Dibu Martínez fue protagonista del cierre del mercado de pases, donde el Manchester United posó los ojos sobre él para incorporarlo. Sin embargo, la transferencia se cayó y los Diablos Rojos decidieron contratar a otro arquero. Más allá de la frustración del argentino y de algunos chispazos con los dirigentes del Aston Villa, se confirmó que seguirá en su actual equipo por lo menos hasta enero.

Para el arquero argentino, su ciclo en el Aston Villa está finalizado, por lo que su idea era cambiar de aire en este mercado. Inclusive, se despidió de los hinchas entre lágrimas durante el último partido de su equipo como local, en mayo pasado.

Pese a sus expectativas de ir a otro club, las ofertas que llegaron por él no generaron satisfacción en el Aston Villa, ya que tampoco estuvo en sus planes dejarlo ir.

Los días del mercado de pases avanzaron y el inicio de la nueva temporada fue un hecho. Y más allá de haber atajado el segundo partido de su equipo por la segunda fecha de la Premier, su cabeza no estuvo clara días más tarde por la oferta del Manchester United. El DT decidió no incluirlo el último fin de semana, ya que el arquero quería irse al United. Hasta hubo un arreglo de palabra con el Dibu, pero no terminó presentando una oferta formal al Aston Villa. Y para colmo, el Manchester decidió comprar al arquero belga, Senne Lammens, quien le costó menos.

El pase se cayó y más allá de una última oferta que apareció por el Dibu del Galatasaray, el argentino se quedará en el Aston Villa. Por lo menos, hasta el mercado de enero.

Más allá de las tensiones internas por su deseo de irse, Dibu Martínez seguirá siendo el arquero titular del club inglés. Y ayer, por su cumpleaños, hubo un acercamiento de la institución, ya que le dedicó un mensaje por su cumpleaños.

Más allá de solucionar esta situación, la frustración es grande en Martínez, quien esperaba poder cerrar con algún club tras varios años en el Aston Villa.

Y también se sintió traicionado con el United, ya que hubo conversaciones durante varios meses para cocinar su llegada.

La transferencia se cayó por cuestiones económicas, ya que el conjunto de Old Trafford no quiso pagarle el contrato que el Dibu gana actualmente y que supera ampliamente el que tiene Onana. Además, su alta cotización de 35 millones de euros por su pase, hizo reflexionar a los encargados de los Diablos Rojos.

Más allá de ahora estar enfocado en la doble fecha de Eliminatorias con la Selección, deberá cambiar el chip para volver a enfocarse en los objetivos con el Aston Villa. Unos objetivos que imaginó, al principio del mercado, que no iban a estar. Y también deberá mentalizarse en que su salida, deberá esperar al menos unos meses.