La frustración del Dibu tras su venta fallida

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
Stornelli aceptó investigar sobre la filtración de escuchas a Karina
Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
En La Plata junto a Alak, Kicillof pondrá fin a la campaña oficialista
Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas
Piden ayuda para costear el tratamiento de una niña con una grave enfermedad
Extienden el plazo para regularizar deudas de APR con beneficios
VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Detención domiciliaria por el cuadro de la Segunda Guerra que no aparece
VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Dibu Martínez fue protagonista del cierre del mercado de pases, donde el Manchester United posó los ojos sobre él para incorporarlo. Sin embargo, la transferencia se cayó y los Diablos Rojos decidieron contratar a otro arquero. Más allá de la frustración del argentino y de algunos chispazos con los dirigentes del Aston Villa, se confirmó que seguirá en su actual equipo por lo menos hasta enero.
Para el arquero argentino, su ciclo en el Aston Villa está finalizado, por lo que su idea era cambiar de aire en este mercado. Inclusive, se despidió de los hinchas entre lágrimas durante el último partido de su equipo como local, en mayo pasado.
Pese a sus expectativas de ir a otro club, las ofertas que llegaron por él no generaron satisfacción en el Aston Villa, ya que tampoco estuvo en sus planes dejarlo ir.
Los días del mercado de pases avanzaron y el inicio de la nueva temporada fue un hecho. Y más allá de haber atajado el segundo partido de su equipo por la segunda fecha de la Premier, su cabeza no estuvo clara días más tarde por la oferta del Manchester United. El DT decidió no incluirlo el último fin de semana, ya que el arquero quería irse al United. Hasta hubo un arreglo de palabra con el Dibu, pero no terminó presentando una oferta formal al Aston Villa. Y para colmo, el Manchester decidió comprar al arquero belga, Senne Lammens, quien le costó menos.
El pase se cayó y más allá de una última oferta que apareció por el Dibu del Galatasaray, el argentino se quedará en el Aston Villa. Por lo menos, hasta el mercado de enero.
Más allá de las tensiones internas por su deseo de irse, Dibu Martínez seguirá siendo el arquero titular del club inglés. Y ayer, por su cumpleaños, hubo un acercamiento de la institución, ya que le dedicó un mensaje por su cumpleaños.
LE PUEDE INTERESAR
Everton y Estrella van por los tres puntos
Más allá de solucionar esta situación, la frustración es grande en Martínez, quien esperaba poder cerrar con algún club tras varios años en el Aston Villa.
Y también se sintió traicionado con el United, ya que hubo conversaciones durante varios meses para cocinar su llegada.
La transferencia se cayó por cuestiones económicas, ya que el conjunto de Old Trafford no quiso pagarle el contrato que el Dibu gana actualmente y que supera ampliamente el que tiene Onana. Además, su alta cotización de 35 millones de euros por su pase, hizo reflexionar a los encargados de los Diablos Rojos.
Más allá de ahora estar enfocado en la doble fecha de Eliminatorias con la Selección, deberá cambiar el chip para volver a enfocarse en los objetivos con el Aston Villa. Unos objetivos que imaginó, al principio del mercado, que no iban a estar. Y también deberá mentalizarse en que su salida, deberá esperar al menos unos meses.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí