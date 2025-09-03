Extienden el plazo para regularizar deudas de APR con beneficios

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
La Municipalidad de La Plata, a través de la Agencia Platense de Recaudación (APR), extendió hasta el 30 de septiembre el plan de regularización que contempla la quita de multas y descuentos en intereses y recargos. La medida busca promover el pago voluntario de deudas y facilitar el cumplimiento tributario. Por deudas apremiadas, dirigirse a la Dirección General de Apremios, 48 N°786 entre 10 y diagonal 74.
