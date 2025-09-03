En La Plata junto a Alak, Kicillof pondrá fin a la campaña oficialista

Akel Kicillof cerrará desde La Plata la campaña electoral de Fuerza Patria de cara a las elecciones del domingo. Junto al intendente Julio Alak, participaría de un recital en la plaza Islas Malvinas a cargo de Estelares. El acto será mañana desde las 17, en el marco de una jornada que contará con mateada y charla con vecinos.

El espacio político que representa en la Ciudad al proyecto encabezado por Alak y Kicillof decidió un cierre de campaña no tradicional que impulsa una convocatoria cultural y comunitaria “para concluir esta etapa de trabajo basada en la planificación, la concreción de obras, el desarrollo de los barrios y el esfuerzo en equipo bajo”, se indicó.

El Gobernador, en tanto, estuvo ayer en San Martín y hoy recorrerá comunas de la Tercera sección.

En el marco de la celebración del Día de la Industria, Kicillof apuntó los cañones sobre Javier Milei. “En menos de dos años ha crecido el desempleo y se han perdido 15 mil pequeñas y medianas empresas: no son efectos colaterales, sino los resultados de un programa económico profundamente anti industrial”, afirmó en el marco de un encuentro con trabajadores, empresarios y representantes sindicales.

La actividad fue compartida junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; y de Trabajo, Walter Correa; los dirigentes Sergio Massa y Malena Galmarini; el intendente local, Fernando Moreira; y la empresaria Lorena Villanueva. Participaron también los dirigentes Jorge Taiana, Hugo Antonio Moyano (h) y el diputado nacional Hugo Yasky.

En ese marco, Kicillof destacó: “El Gobierno nacional nos dice que solo le importa la macroeconomía, pero son sus políticas neoliberales las que están afectando a las empresas y a las familias”.

“Este modelo económico nos lleva a un país con sueldos que no alcanzan y jubilados que no pueden pagar los remedios. Lo que le pasa al pueblo argentino es una calamidad y tiene un solo responsable: Javier Milei”, agregó el mandatario.

“Están aplicando el mismo plan de siempre, solo que sin eufemismos y con alevosía: es la cuarta vez que impulsan este modelo de ajuste y siempre la principal víctima ha sido la industria nacional”, sostuvo el Gobernador.