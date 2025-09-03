No hay nada que apague la delincuencia en la Ciudad

El lugar del hecho se convirtió en una paradoja del delito, porque ya no hay nada que apague tanta inseguridad en La Plata.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, ahora le tocó a una casa de matafuegos en Melchor Romero, donde vecinos y comerciantes siguen al calor de los robos.

El caso se registró en las últimas horas sobre la avenida 520 entre 167 y 168. Allí se registraron pérdidas de importancia, no solo por lo que se llevaron los ladrones, sino por los destrozos que provocaron con su impune accionar.

Los voceros explicaron que el propietario del local se encontró con mercadería tirada en el suelo, los cajones de los escritorios abiertos y también desordenados.

Por si fuera poco, los autores del golpe le arrancaron el soporte de un televisor que estaba amurado a la pared y la mampostería quedó dañada; le sustrajeron una PlayStation 4 con dos joystick, una agujereadora a batería, varios trasformadores de energía y unos 150.000 pesos en efectivo.

Al parecer, actuó un solo delincuente, que se las ingenió para levantar la persiana metálica y ganar el interior del negocio.