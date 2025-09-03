Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |520 entre 167 y 168

No hay nada que apague la delincuencia en la Ciudad

No hay nada que apague la delincuencia en la Ciudad
3 de Septiembre de 2025 | 01:48
Edición impresa

El lugar del hecho se convirtió en una paradoja del delito, porque ya no hay nada que apague tanta inseguridad en La Plata.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, ahora le tocó a una casa de matafuegos en Melchor Romero, donde vecinos y comerciantes siguen al calor de los robos.

El caso se registró en las últimas horas sobre la avenida 520 entre 167 y 168. Allí se registraron pérdidas de importancia, no solo por lo que se llevaron los ladrones, sino por los destrozos que provocaron con su impune accionar.

Los voceros explicaron que el propietario del local se encontró con mercadería tirada en el suelo, los cajones de los escritorios abiertos y también desordenados.

Por si fuera poco, los autores del golpe le arrancaron el soporte de un televisor que estaba amurado a la pared y la mampostería quedó dañada; le sustrajeron una PlayStation 4 con dos joystick, una agujereadora a batería, varios trasformadores de energía y unos 150.000 pesos en efectivo.

Al parecer, actuó un solo delincuente, que se las ingenió para levantar la persiana metálica y ganar el interior del negocio.

LE PUEDE INTERESAR

Detención domiciliaria por el cuadro de la Segunda Guerra que no aparece

LE PUEDE INTERESAR

imagen

“Taxichorros” atacaron en una vivienda de Villa Elvira

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

“Orfila me hace sentir importante”

Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

El jugador del Inter Miami, que criticó a Mascherano, se fue a préstamo del club

Advertencia de Provincia por el cierre de Milei

Volantazo con el dólar: el Gobierno decidió intervenir

Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud

VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Últimas noticias de Policiales

Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia

Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual

Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Espectáculos
Rebeldes con causa: bandas platenses que marcaron los 90
“Mina bien”: Hermana Beba desata su locura en La Plata
Fin del misterio: Wintour nombra a su heredera
Alain Delon no está en paz: sigue la pelea por la herencia
Gérard Depardieu, otra vez al horno: irá a juicio por violación y agresión sexual
La Ciudad
Moto, micro, auto: 15 mil a 70 mil pesos al mes para llegar al trabajo
El asfalto, un infierno: 10 grados más en verano
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Jubilaciones y pensiones, con aumento del 1,90%
Deportes
“Orfila me hace sentir importante”
Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva
El partido contra River y la duda: ¿poner todo?
Armani y los penales: cuestión de mentalidad
Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud
Información General
Vuelve La Niña: podría reactivarse durante este mes
Un iceberg gigante se derrite frente a la Antártida
Alertan que ciberdelincuentes novatos usan IA
Los números de la suerte del domingo 3 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla