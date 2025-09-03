Everton y Estrella van por los tres puntos

VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA
Stornelli aceptó investigar sobre la filtración de escuchas a Karina
Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
En La Plata junto a Alak, Kicillof pondrá fin a la campaña oficialista
Milei viaja a Estados Unidos pero no visitará a Fátima Florez en Las Vegas
Piden ayuda para costear el tratamiento de una niña con una grave enfermedad
Extienden el plazo para regularizar deudas de APR con beneficios
VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
Detención domiciliaria por el cuadro de la Segunda Guerra que no aparece
VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Everton y Estrella, los dos representante de la Región que participan del Promocional Amateur, volverán a presentarse esta tarde, si las condiciones del tiempo lo permiten, En el marco de la segunda fecha que estaba pendiente.
El Decano, que viene de empatar 2-2 con Juventud de Bernal, dejando una mejor impresión futbolística que su rival, buscará sumar de a tres, en su reducto de 7 y 629, cuando a las 15 reciba a Náutico Hacoaj, por el Grupo B.
Mientras que la Cebra, que sufrió un duro cachetazo en la fecha anterior (perdió 4-1 con Defensores de Glew), viajará hasta la ciudad de Zárate para enfrentar a las 15 a Belgrano, por el Grupo A.
Everton, que necesita ganar para recuperar posiciones, realizó un gran partido ante Juventud de Bernal, el puntero del grupo. Si bien sacó un valioso empate (2-2), fue el que siempre propuso y el que mereció algo más que un punto.
En tanto que Estrella también está obligado a ganar para no perderle pisadas al líder Defensores de Glew. Por eso, el objetivo de esta tarde poner en cancha lo mejor que tiene para intentar sumar de a tres ante un rival que viene de ganarle 2-1 a FC Ezeiza, en la fecha anterior.
La jornada se completa de la siguiente manera: GRUPO A: Atlético Pilar vs. FC. Ezeiza (15) y SAT vs. Defensores de Glew (15).
LE PUEDE INTERESAR
Sampaoli, a un paso de Atlético Mineiro
LE PUEDE INTERESAR
Colapinto: vuelve a dónde inició su camino en la F1
GRUPO B: Everton vs. Náutico Hacoaj (a las 15). Y el viernes lo harán Provincial de Lobos vs. Deportivo Metalúrgico (a las 19) y Juventud de Bernal vs. Barrancas FC (a las 19, en la cancha auxiliar de Berazategui).
Las posiciones están ordenadas de la siguiente manera: GRUPO A: Defensores de Glew, 8; Belgrano de Zárate y SAT, 6; FC.Ezeiza y Estrella, 4; Atlético Pilar, 2.
GRUPO B: Juventud de Bernal, 7; Náutico Hacoaj y Provincial de Lobos, 5; Deportivo Metalúrgico, Everton y Barrancas FC., 4.
Este es e programa que dio a conocer la AFA: GRUPO A: Lunes 8 a las 15, Defensores de Glew vs. FC. Ezeiza; SAT vs. Estrella y Belgrano vs. Atlético Pilar. GRUPO B: Lunes a las 19: Provincial vs. Juventud de Bernal; a las 15, Everton vs. Barrancas FC y Deportivo Metalúrgico vs. Náutico Hacoaj.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí