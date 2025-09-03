Everton y Estrella van por los tres puntos

Everton y Estrella, los dos representante de la Región que participan del Promocional Amateur, volverán a presentarse esta tarde, si las condiciones del tiempo lo permiten, En el marco de la segunda fecha que estaba pendiente.

El Decano, que viene de empatar 2-2 con Juventud de Bernal, dejando una mejor impresión futbolística que su rival, buscará sumar de a tres, en su reducto de 7 y 629, cuando a las 15 reciba a Náutico Hacoaj, por el Grupo B.

Mientras que la Cebra, que sufrió un duro cachetazo en la fecha anterior (perdió 4-1 con Defensores de Glew), viajará hasta la ciudad de Zárate para enfrentar a las 15 a Belgrano, por el Grupo A.

Everton, que necesita ganar para recuperar posiciones, realizó un gran partido ante Juventud de Bernal, el puntero del grupo. Si bien sacó un valioso empate (2-2), fue el que siempre propuso y el que mereció algo más que un punto.

En tanto que Estrella también está obligado a ganar para no perderle pisadas al líder Defensores de Glew. Por eso, el objetivo de esta tarde poner en cancha lo mejor que tiene para intentar sumar de a tres ante un rival que viene de ganarle 2-1 a FC Ezeiza, en la fecha anterior.

La jornada se completa de la siguiente manera: GRUPO A: Atlético Pilar vs. FC. Ezeiza (15) y SAT vs. Defensores de Glew (15).

GRUPO B: Everton vs. Náutico Hacoaj (a las 15). Y el viernes lo harán Provincial de Lobos vs. Deportivo Metalúrgico (a las 19) y Juventud de Bernal vs. Barrancas FC (a las 19, en la cancha auxiliar de Berazategui).

Las posiciones están ordenadas de la siguiente manera: GRUPO A: Defensores de Glew, 8; Belgrano de Zárate y SAT, 6; FC.Ezeiza y Estrella, 4; Atlético Pilar, 2.

GRUPO B: Juventud de Bernal, 7; Náutico Hacoaj y Provincial de Lobos, 5; Deportivo Metalúrgico, Everton y Barrancas FC., 4.

CÓMO SE JUEGA LA SEXTA FECHA

Este es e programa que dio a conocer la AFA: GRUPO A: Lunes 8 a las 15, Defensores de Glew vs. FC. Ezeiza; SAT vs. Estrella y Belgrano vs. Atlético Pilar. GRUPO B: Lunes a las 19: Provincial vs. Juventud de Bernal; a las 15, Everton vs. Barrancas FC y Deportivo Metalúrgico vs. Náutico Hacoaj.