Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Promocional amateur

Everton y Estrella van por los tres puntos

Everton y Estrella van por los tres puntos

estrella va por el triunfo

3 de Septiembre de 2025 | 01:28
Edición impresa

Everton y Estrella, los dos representante de la Región que participan del Promocional Amateur, volverán a presentarse esta tarde, si las condiciones del tiempo lo permiten, En el marco de la segunda fecha que estaba pendiente.

El Decano, que viene de empatar 2-2 con Juventud de Bernal, dejando una mejor impresión futbolística que su rival, buscará sumar de a tres, en su reducto de 7 y 629, cuando a las 15 reciba a Náutico Hacoaj, por el Grupo B.

Mientras que la Cebra, que sufrió un duro cachetazo en la fecha anterior (perdió 4-1 con Defensores de Glew), viajará hasta la ciudad de Zárate para enfrentar a las 15 a Belgrano, por el Grupo A.

Everton, que necesita ganar para recuperar posiciones, realizó un gran partido ante Juventud de Bernal, el puntero del grupo. Si bien sacó un valioso empate (2-2), fue el que siempre propuso y el que mereció algo más que un punto.

En tanto que Estrella también está obligado a ganar para no perderle pisadas al líder Defensores de Glew. Por eso, el objetivo de esta tarde poner en cancha lo mejor que tiene para intentar sumar de a tres ante un rival que viene de ganarle 2-1 a FC Ezeiza, en la fecha anterior.

La jornada se completa de la siguiente manera: GRUPO A: Atlético Pilar vs. FC. Ezeiza (15) y SAT vs. Defensores de Glew (15).

LE PUEDE INTERESAR

Sampaoli, a un paso de Atlético Mineiro

LE PUEDE INTERESAR

Colapinto: vuelve a dónde inició su camino en la F1

GRUPO B: Everton vs. Náutico Hacoaj (a las 15). Y el viernes lo harán Provincial de Lobos vs. Deportivo Metalúrgico (a las 19) y Juventud de Bernal vs. Barrancas FC (a las 19, en la cancha auxiliar de Berazategui).

Las posiciones están ordenadas de la siguiente manera: GRUPO A: Defensores de Glew, 8; Belgrano de Zárate y SAT, 6; FC.Ezeiza y Estrella, 4; Atlético Pilar, 2.

GRUPO B: Juventud de Bernal, 7; Náutico Hacoaj y Provincial de Lobos, 5; Deportivo Metalúrgico, Everton y Barrancas FC., 4.

CÓMO SE JUEGA LA SEXTA FECHA

Este es e programa que dio a conocer la AFA: GRUPO A: Lunes 8 a las 15, Defensores de Glew vs. FC. Ezeiza; SAT vs. Estrella y Belgrano vs. Atlético Pilar. GRUPO B: Lunes a las 19: Provincial vs. Juventud de Bernal; a las 15, Everton vs. Barrancas FC y Deportivo Metalúrgico vs. Náutico Hacoaj.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial

¿Qué se elige en La Plata? Las apuestas de cada fuerza en el Concejo local

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Atlético Tucumán

Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira

Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios

Milei denunció “espionaje ilegal” y logró frenar la difusión de audios

Por qué votar

Tras el fentanilo: hallan ahora suero contaminado
+ Leidas

Difundieron en Uruguay parte de audios que prohibió el juez

“Orfila me hace sentir importante”

Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos

El jugador del Inter Miami, que criticó a Mascherano, se fue a préstamo del club

Volantazo con el dólar: el Gobierno decidió intervenir

Advertencia de Provincia por el cierre de Milei

Miguel Russo preocupa al mundo Boca por su salud

VIDEO. EE UU destruyó un barco que había zarpado de Venezuela con drogas
Últimas noticias de Deportes

“Orfila me hace sentir importante”

Juegan los pibes: Pinchas y Triperos se enfrentan en Reserva

El partido contra River y la duda: ¿poner todo?

Armani y los penales: cuestión de mentalidad
Espectáculos
Rebeldes con causa: bandas platenses que marcaron los 90
“Mina bien”: Hermana Beba desata su locura en La Plata
Fin del misterio: Wintour nombra a su heredera
Alain Delon no está en paz: sigue la pelea por la herencia
Gérard Depardieu, otra vez al horno: irá a juicio por violación y agresión sexual
La Ciudad
Moto, micro, auto: 15 mil a 70 mil pesos al mes para llegar al trabajo
El asfalto, un infierno: 10 grados más en verano
Qué es y qué investiga la CIC: entre la lactancia, el suelo y los ministerios
Alegría súper millonaria: una empleada y un calesitero, dueños de los $10 millones
Jubilaciones y pensiones, con aumento del 1,90%
Policiales
Otro crimen por inseguridad: robo, feroz paliza y muerte en Los Hornos
VIDEO. Golpe comando a los padres de un ex presidente de Gimnasia
Confirmaron la absolución de un docente acusado de abuso sexual
Herman Krause en Brasil pelea por lograr revincularse con sus dos hijos
No aparece la persona señalada por una tragedia
Política y Economía
Volantazo con el dólar: el Gobierno decidió intervenir
Stornelli aceptó investigar sobre la filtración de escuchas a Karina
Advertencia de abogados: “Se trata de censura previa”
Advertencia de Provincia por el cierre de Milei
VIDEO.- Obras, transporte y seguridad: debate de candidatos en EL DIA

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla