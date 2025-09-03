Hstórica cumbre entre Xi, Putin y Kim en China

El líder norcoreano Kim Jong Un llegó ayer a Beijing, donde hoy participará en un gran desfile militar junto a los presidentes de China y Rusia.

El tren en el que viajaba Kim arribó a la Estación de trenes capitalina, y allí fue recibido por Cai Qi, el quinto funcionario de más alto rango en China, y por el canciller Wang Yi, según la agencia oficial norcoreana de noticias KCNA.

Kim, el presidente chino Xi Jinping y el mandatario ruso Vladimir Putin se unirán a más de veinte líderes mundiales en un desfile que conmemorará los 80 años del final de la II Guerra Mundial. China quiere mostrar su potencia militar con tropas marchando en formación, ejercicios aéreos y armamento de última tecnología en la Plaza de Tiananmen. El país ha promocionado su desfile como una muestra de unidad con otros países, y la asistencia del dirigente de Corea del Norte será la primera ocasión en que aparezca junto a Xi y Putin en el mismo evento.

Se trata del segundo viaje de Kim al extranjero en seis años y el norcoreano llegó acompañado de su hija, Kim Ju Ae, según informó el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur.

Fotos publicadas por KCNA muestran al líder fumando un cigarrillo fuera de su tren verde oliva acompañado de la ministra de Relaciones Exteriores, Choe Son Hui, y su estrecho colaborador Jo Yong Won. En otra imagen se lo ve sonriendo dentro de un lujoso vagón revestido de madera, frente a una bandera norcoreana y el emblema nacional. Esta visita de Kim “formaliza la relación trilateral China-Rusia-Corea del Norte ante el público”, dijo Soo Kim, consultora de riesgos geopolíticos y exanalista de la CIA.

Kim disfrutó de un breve período de diplomacia internacional de alto nivel a partir de 2018, cuando se reunió en varias ocasiones con el presidente estadounidense Donald Trump y con el entonces presidente surcoreano, Moon Jae-in. Sin embargo, se retiró de la escena internacional tras el fracaso de una cumbre con Trump en Hanoi, la capital de Vietnam, en 2019. Kim permaneció en Corea del Norte durante toda la pandemia de Covid-19, pero se reunió con Putin en el extremo oriental de Rusia en 2023.

La seguridad en Beijing se ha reforzado considerablemente con vistas al desfile. Los soldados han tomado posiciones en los puentes y en las esquinas de las calles. Se colocaron kilómetros de barreras metálicas a lo largo de las avenidas y por toda la ciudad se instalaron arreglos con flores, palomas y un emblema que muestra la Gran Muralla China con la inscripción “1945-2025”.

Millones de chinos murieron durante un prolongado conflicto con el Imperio japonés en los años 1930 y 1940, que se convirtió en parte del conflicto mundial tras el ataque de Tokio a Pearl Harbor en 1941.

Si bien las autoridades han guardado silencio sobre el armamento a exhibirse en el desfile, los analistas militares ya han detectado nuevos sistemas, entre ellos lo que podría ser una gigantesca arma láser. El evento de hoy culmina una semana diplomática muy intensa para Xi, quien el domingo y el lunes recibió en la ciudad portuaria de Tianjin (norte) a líderes euroasiáticos en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái para promover una gobernanza mundial alternativa.

Beijing y Moscú se han referido a ese bloque, que representa casi la mitad de la población mundial y el 23,5% del PBI del planeta, como una alternativa a la OTAN. Durante la cita, Xi criticó el “comportamiento intimidatorio” de ciertos países, en una referencia velada a Estados Unidos, mientras que Putin defendió la ofensiva de Rusia en Ucrania y culpó a Occidente de desencadenar el conflicto. Ambos líderes destacaron ayer que las relaciones ruso-chinas “están en un nivel sin precedentes”.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, llega a Beijing para desfile militar junto a Putin y Xi Jinping

SEÚL, Corea del Sur (AP) — El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, llegó el martes a Beijing, según la Agencia Central de Noticias de Corea.

Kim llegó a la estación de tren de Beijing y fue recibido por altos funcionarios chinos.

La agencia de noticias estatal china Xinhua publicó una foto de Kim sonriendo, vestido con un traje negro y corbata roja, bajando de su tren en la estación de Beijing.

Kim asistirá a un desfile militar en Beijing el miércoles junto a sus homólogos chinos y rusos, un evento que, según expertos, podría demostrar una unidad tripartita contra Estados Unidos.

Kim y el presidente ruso, Vladímir Putin, están entre los 26 líderes mundiales que se sumarán al presidente chino, Xi Jinping, para presenciar el enorme desfile militar del miércoles en Beijing, que conmemora el 80 aniversario del fin de la II Guerra Mundial y la lucha de China contra las agresiones bélicas de Japón.

Se prevé que sea la primera vez que Kim asista a un evento multilateral importante durante sus 14 años de gobierno, y la primera vez que Kim, Xi y Putin, todos ellos desafiantes clave de Estados Unidos, se reúnan en el mismo lugar. Ninguno de los tres países ha confirmado una reunión privada trilateral de líderes.

___