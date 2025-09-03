Se adjudicaron las obras de la segunda etapa del Plan a otras 120 escuelas de La Plata

El intendente de La Plata, Julio Alak, firmó este jueves el decreto de adjudicación de la segunda etapa del Plan Escuelas en Obra, que comprende ejecuciones en otros 120 establecimientos educativos en los barrios del partido. Del acto formó parte el ministro de Educación bonaerense Alberto Sileoni.

A partir de una inversión de $9.800 millones y con financiamiento íntegro del Fondo Educativo Provincial, el plan contempla la mejora integral de los edificios educativos con el fin de asegurar condiciones edilicias adecuadas, seguras, accesibles y funcionales para el desarrollo pleno de las actividades.

Cabe destacar que en La Plata funcionan aproximadamente 300 escuelas. Con esta segunda etapa, que eleva a 200 el número de instituciones intervenidas al sumarse a las 80 de la primera fase, habrán sido puestos en valor dos tercios del total.

Las tareas permitirán una restauración integral que abarcará trabajos preparatorios, obras estructurales, albañilería, tabiquería, aislaciones, impermeabilización, revoques, contrapisos, pisos, cubiertas, techos, zinguería, cielorrasos, carpinterías y herrería.

También se trabajará en instalaciones sanitarias y eléctricas, artefactos de iluminación y sanitarios, acondicionamiento térmico y de seguridad, vidrios, espejos, pintura, terminaciones, equipamiento y accesibilidad universal.

Tal como se informó oportunamente, las 120 escuelas incluidas en esta segunda etapa están distribuidas en siete zonas y abarcan a Los Hornos, Altos de San Lorenzo, Poblet, Arana, Parque Sicardi, Villa Elvira, Villa Castells, Tolosa y San Carlos.

Además, comprenden a José Hernández, Ringuelet, Gorina, Colonia Urquiza, Savoia, El Peligro, Melchor Romero, Lisandro Olmos, Etcheverry, Abasto, Los Porteños - Las Banderitas, City Bell, Villa Elisa, Arturo Seguí, Gonnet, El Rincón y el casco urbano.

ZONA 1

Los Hornos: ES 51; ES 53; EP 28; JI 904; JI 963; Jardín de Infantes Municipal 1 Los Hornos; Escuela Pedagógica Provincial Municipal 2 Extensión; ES 3; JI 986; EP 116

Altos de San Lorenzo: EP 62; Jardín de Infantes Municipal 5

Poblet: EP 20

Arana: EP 46; JI 974; ES 94

Parque Sicardi: JI 973; EP 9

ZONA 2

Villa Elvira: Jardín de Infantes Municipal 2 Villa Elvira; Jardín Maternal Municipal Itatí; Jardín Maternal Municipal Villa Elvira 2; EET 5; Jardín de Infantes Municipal 3 Mariquita Sánchez; JI 984; JI 948; EP 121; Jardín de Infantes Municipal 8 Villa Elvira; ES 71; ES 54; EP 84; Escuela Pedagógica Provincial Municipal 2 Barrio Jardín; JI 902; EP 23

ZONA 3

Villa Castells: JI 955

Tolosa: Jardín de Infantes Municipal 4; Casa del Niño Paulo Vl; JI 981; EP 124; ES 11 ANEX2; JI 910; JI 932

San Carlos: EE 524 "Helen Keller"; EP 52; ES 68; JI 928

José Hernández: JI 953

Ringuelet: EP 60, ES 69

Gorina: ES 37; Jardín Maternal Municipal Federico Maspoli

ZONA 4

Colonia Urquiza: JI 940; ES 86; EP 57

Savoia: EP 80; Jardín Maternal Municipal Emmanuel

El Peligro: JI 990; ES 72; EP 77

Melchor Romero: EE 529; ES 84; Casa del Niño Melchor Romero; EP 75; EET 4

Lisandro Olmos: EP 3; EP 63

Etcheverry: EP 61

Abasto: Casa del Niño Doctor Mariezcurrena; EP 26

Los Porteños - Las Banderitas: EP 67

Savoia: EP 80

ZONA 5

City Bell: ES 42; ES 15; ES 4; Jardín Maternal Municipal Luis Tomasello; Jardín Maternal Municipal Islas Malvinas; EP 117; ES 63

Villa Elisa: Jardín de Infantes Municipal 14 Diego Sappa; ES 67; ES 28; EET 2; EP 24

Arturo Seguí: Escuela Pedagógica Prov. Municipal 1 Extensión Alg; EP 32

Gonnet: JI 919; JI 907; EP 18; ES 12; Casa del Niño Ricardo Rojas; ES 83

El Rincón: Escuela Pedagógica Provincial Municipal 1

ZONAS 6 Y 7

Casco urbano: Casa del Niño General Belgrano; EP 19; ES 65; EP 56; ES 66; EE 514; EET 9; EP 15; ES 26; Jardín Maternal Municipal Juan Pestalozzi; Jardín de Infantes Municipal IDEAS; Escuela de Danzas Clásicas; EP 118; ES 44, EP 11; ES 27; ES 33; Jardín de Infantes Municipal 7 Juan Pestalozzi; JI 914; JI 915; JI 934; JI 917; JI 939; JI 944; JI 952; JI 969; EP 8; EP 1; Casa del Niño Barrio Hipódromo; EE 518 y EP 45.