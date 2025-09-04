Una muerte provocó gran conmoción en Plaza Moreno

Una tarde marcada por la conmoción se vivió ayer en Plaza Moreno, cuando una persona murió en plena vía pública frente a la mirada de vecinos y transeúntes.

El hecho ocurrió a metros de la piedra fundacional, lo que generó un fuerte despliegue de personal policial y de emergencia.

De acuerdo a los primeros reportes, testigos alertaron al 911 al ver a la víctima desplomarse en el lugar. Sin embargo, señalaron que la ambulancia demoró más de 30 minutos en arribar, lo que provocó momentos de tensión entre quienes intentaban ayudar.

A pesar de las maniobras de reanimación practicadas por los profesionales de la salud, finalmente solo pudieron constatar el fallecimiento.

El operativo incluyó el vallado de la zona y la presencia de efectivos policiales y personal municipal de Seguridad Ciudadana, mientras la noticia se propagaba rápidamente por las redes sociales y generaba gran consternación.