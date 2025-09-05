Imputan a los herederos del ex funcionario nazi

La hija del ex funcionario nazi y su esposo fueron imputados por encubrir el contrabando de la pintura “Retrato de una dama”, que fue robada durante la Segunda Guerra Mundial.

Ayer, el titular de la Unidad Fiscal Mar del Plata, el fiscal general Daniel Adler, informó que el abogado que representa a las personas investigadas entregó la obra de arte perteneciente al artista italiano Giuseppe Ghislandi y denunciada como sustraída en Países Bajos durante la época de la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial.

Luego de que se diera a conocer la devolución de la pintura, ayer, el fiscal federal Carlos Martínez imputó formalmente a Patricia Kadgien y a su marido Juan Carlos Cortegoso.

En la audiencia, ambos fueron acusados del delito de encubrimiento agravado, luego de que el fiscal haya expresado que intentaron ocultar la obra, incluso tras advertencias sobre su búsqueda internacional.

Los implicados no podrán viajar al exterior, deberán indicar a la Justicia un domicilio fijo y se les ordenó la entrega de sus pasaportes, pero Cortegoso le dijo al magistrado que no posee ese documento.

La mujer y el hombre se encontraban detenidos con prisión domiciliaria en su domicilio del barrio Parque Luro, en la ciudad balnearia de Mar del Plata. La obra quedará a resguardo de la fiscalía, según trascendió.

La causa

La causa inició tras una denuncia de ARCA Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando a raíz de que el diario neerlandés Algemeen Dagblad detectó la obra en las fotos de un aviso inmobiliario publicado en un portal argentino.

“Retrato de una dama”, del italiano Giuseppe Ghislandi, fue robado en Amsterdam de la galería del coleccionista judío Jacques Goudstikker, víctima del régimen nazi. La obra estaba en manos de la familia de Friedrich Kadgien, conocido como “el mago de las finanzas” de las SS, quien llegó a Argentina en los años 50 y murió en Buenos Aires en 1978.