Hamás mostró un video en el que aparecen dos rehenes israelíes

El brazo armado de Hamás difundió un video que muestra a dos rehenes israelíes secuestrados en Gaza desde el ataque que lanzó el movimiento islamista en Israel el 7 de octubre de 2023.
El video de más de tres minutos y medio muestra a un secuestrado en un vehículo en marcha, en un paisaje de edificios destruidos, que le ruega al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que no lance una ofensiva para tomar Ciudad de Gaza.
La prensa israelí lo identificó como Guy Gilboa Dalal, que se encontraba en el festival de música Nova en el sur de Israel cuando fue secuestrado por los milicianos la mañana del 7 de octubre de 2023.
En el video publicado afirma en hebreo que se encuentra en Ciudad de Gaza y que las imágenes fueron filmadas el pasado 28 de agosto.
Hacia el final de la grabación, se lo ve junto a otro cautivo, Alon Ohel, del que no se había difundido ningún video desde su rapto.
Hasta ahora no fue posible verificar la autenticidad de las imágenes, ni la fecha en la que fueron grabadas.
El 23 de febrero, durante la tregua con Israel, Hamás publicó un video en el que aparecían dos israelíes, uno de ellos Gilboa Dalal, en un vehículo, viendo una ceremonia de liberación de rehenes.
De las 251 personas secuestradas el 7 de octubre de 2023, 47 siguen cautivas en Gaza, entre ellas 25 que según el ejército están muertas. Desde entonces, tanto Hamás como la Yihad Islámica, otro grupo armado palestino, publicaron varios videos de rehenes.
La tregua del 19 de enero al 17 de marzo permitió el regreso a Israel de 33 rehenes, entre ellos ocho fallecidos. A cambio fueron liberados unos 1.800 palestinos presos en cárceles israelíes.
La anterior tregua se produjo en noviembre de 2023, y permitió también la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos.
