El Mundo

EEUU: obligarán al Departamento de Justicia a publicar los archivos de Epstein
18 de Noviembre de 2025 | 19:15

La Cámara de Representantes de Estados Unidos tomó el martes el paso significativo de ordenar al Departamento de Justicia del presidente Donald Trump divulgar públicamente todos sus archivos de investigación sobre el ya fallecido agresor sexual convicto Jeffrey Epstein, tras meses de duros enfrentamientos internos dentro del Partido Republicano.

La Cámara votó 427-1 para aprobar la medida, con el representante republicano Clay Higgins, de Louisiana, como el único miembro que votó en contra, reportó la cadena CNN.

La iniciativa ahora pasa a revisión del Senado, donde los líderes republicanos deben decidir rápidamente si la enviarán al despacho de Trump para su ratificación. El mandatario ha dicho que firmará el proyecto si el Congreso lo aprueba, después de meses de calificar el tema como un “engaño demócrata”.

Este lunes, Donald Trump aseguró que apoyaba una votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos para publicar más archivos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, pese a que antes se había opuesto a la medida.

“Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que ocultar”, escribió Trump en su plataforma social.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

