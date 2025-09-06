Wall Street en rojo por los datos negativos de empleo

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
La bolsa de Nueva York cerró a la baja tras el deterioro del mercado laboral estadounidense en agosto, con la preocupación de que la desaceleración económica supere al optimismo que provocó la posibilidad de una baja de las tasas de interés de la Fed.
El índice Dow Jones cayó un 0,48% y el S&P 500 un 0,32%. El índice Nasdaq, principalmente tecnológico, cerró cerca del equilibrio, en 0,03%.
El mercado estadounidense muestra cierta “ansiedad” ante una posible “desaceleración económica”, comentó José Torres, de Interactive Brokers.
En agosto la tasa de desempleo ascendió al 4,3%, según datos oficiales publicados ayer por el Departamento de Trabajo.
El mes pasado apenas se crearon 22.000 empleos, muchos menos de los 75.000 previstos por los analistas consultados por MarketWatch.
La incertidumbre en torno a los aranceles fijados por el presidente Donald Trump probablemente seguirá ralentizando la contratación de mano de obra, predijo Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.
Los datos sobre el empleo habilitarán a la Reserva Federal (Fed) a flexibilizar su política monetaria en su próxima reunión con el fin de dar nuevo impulso a la economía.
Los analistas ya preveían que la Fed recorte en septiembre las tasas de interés en un rango de entre 4% al 4,25%, pero ahora pronostican nuevos recortes en las reuniones de octubre y diciembre, según la herramienta de seguimiento FedWatch CME.
En este contexto, las tasas de interés en el mercado de bonos han caído drásticamente. Alrededor de las 20.15 de ayer, el rendimiento del bono del gobierno estadounidense a 10 años cayó al 4,09%, desde el 4,16% del cierre del jueves.
El bono a dos bajó a su vez al 3,52%, desde el 3,59% del día anterior.
En el mercado de acciones, crecieron los títulos del gigante de los semiconductores Broadcom (+9,41%, a 334,89 dólares) y el especialista en vehículos eléctricos Tesla, de Elon Musk (+3,64%, a 350,84 dólares), mientras el grupo farmacéutico Kenvue retrocedió 9,15%, a 18,66 dólares.
