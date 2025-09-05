Lionel Messi (8)

El capitán tuvo una gran última noche como local por Eliminatorias. Marcó dos golazos, mostró su calidad con pases milimétricos y hasta se dio el lujo de hacer algunas gambetas. Si bien vivió una jornada muy emotiva, estuvo a la altura de lo que se jugó, mostrando su jerarquía y dejando en claro que su leyenda es cada vez más grande

No hubo puntos bajos en otra noche de exhibición

Argentina fue de menor a mayor anoche ante Venezuela y tuvo niveles parejos, más allá que unos se destacaron más que otros. De yapa, cerró las Eliminatorias en casa con goleada

Piero Maza no pasó sobresaltos en una noche tranquila (6)

El árbitro chileno no pasó sobresaltos y fue correcto en las decisiones, en una noche de ayer que fue bastante tranquila y lejos de las polémicas. Fue correcto en las amonestaciones

EMILIANO MARTÍNEZ (7) No le patearon al arco, pero respondió bien en sus pocas intervenciones.

NAHUEL MOLINA (6) Correcto, con algunos buenos desbordes y combinaciones por la banda. Tuvo pequeñas desatenciones.

CRISTIAN ROMERO (7) Firme en la marca y prolijo con la pelota, sobre todo en las salidas. Estuvo atento en los pocos ataques de Venezuela y se mostró impasable.

NICOLÁS OTAMENDI (7) Impuso carácter, pero no pasó sobresaltos. Además se lanzó al ataque en varias oportunidades, ante un planteo poco ofensivo del rival.

NICOLÁS TAGLIAFICO (7) Fue un atacante más y hasta tuvo una chance clara en el primer tiempo. Ganó casi todos los duelos y después estuvo fino con la pelota.

RODRIGO DE PAUL (6) En el primer tiempo estuvo impreciso y un poco a destiempo. Pero en la etapa final, levantó con buenos pases filtrados y mucha movilidad.

LEANDRO PAREDES (7) Estuvo muy preciso, ordenó el mediocampo y colaboró mucho en la creación de juego. Generó la jugada del gol, con un gran pase de tres dedos.

THIAGO ALMADA (7) Tuvo un gran despliegue y generó varias situaciones de peligro. Fue el que le dio otra velocidad al mediocampo.

LIONEL MESSI (8) Tuvo su noche soñada, con dos golazos y muchas pinceladas. Se despidió ante si gente a lo grande.

FRANCO MASTANTUONO (5) Fue de mayor a menor, ya que comenzó con mucho protagonismo y desequilibrio. Después tuvo algunas imprecisiones y no terminó bien los ataques que protagonizó.

JULIÁN ÁLVAREZ (6) No estuvo fino con la pelota, ya que falló casi todos los pases. Después generó una buena presión en la salida rival y asistió a Messi en el primer gol.

INGRESARON

NICOLÁS GONZÁLEZ (6) Entró bien, con velocidad y precisión.

EXEQUIEL PALACIOS (6) Fue prolijo en lo que jugó.

LAUTARO MARTÍNEZ (6) El Toro convirtió en la primera clara.

NICOLÁS PAZ (-) Tocó pocas pelotas.

GIULIANO SIMEONE (-) Jugó poco.

PROMEDIO 6,50