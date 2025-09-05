Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios

Deportes

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Venezuela

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Venezuela

Andrés Benitez Nella
Andrés Benitez Nella

5 de Septiembre de 2025 | 03:12
Edición impresa

 

Lionel Messi (8)

El capitán tuvo una gran última noche como local por Eliminatorias. Marcó dos golazos, mostró su calidad con pases milimétricos y hasta se dio el lujo de hacer algunas gambetas. Si bien vivió una jornada muy emotiva, estuvo a la altura de lo que se jugó, mostrando su jerarquía y dejando en claro que su leyenda es cada vez más grande

LE PUEDE INTERESAR

La Selección Sub 20 define detalles ante la Reserva tripera antes del Mundial

LE PUEDE INTERESAR

imagen

En silencio piensa en River y la Libertadores

 

No hubo puntos bajos en otra noche de exhibición 

 

Argentina fue de menor a mayor anoche ante Venezuela y tuvo niveles parejos, más allá que unos se destacaron más que otros. De yapa, cerró las Eliminatorias en casa con goleada

 

Piero Maza no pasó sobresaltos en una noche tranquila (6)

 

El árbitro chileno no pasó sobresaltos y fue correcto en las decisiones, en una noche de ayer que fue bastante tranquila y lejos de las polémicas. Fue correcto en las amonestaciones

 

 

EMILIANO MARTÍNEZ (7) No le patearon al arco, pero respondió bien en sus pocas intervenciones.

NAHUEL MOLINA (6) Correcto, con algunos buenos desbordes y combinaciones por la banda. Tuvo pequeñas desatenciones.

CRISTIAN ROMERO (7) Firme en la marca y prolijo con la pelota, sobre todo en las salidas. Estuvo atento en los pocos ataques de Venezuela y se mostró impasable.

NICOLÁS OTAMENDI (7) Impuso carácter, pero no pasó sobresaltos. Además se lanzó al ataque en varias oportunidades, ante un planteo poco ofensivo del rival.

NICOLÁS TAGLIAFICO (7) Fue un atacante más y hasta tuvo una chance clara en el primer tiempo. Ganó casi todos los duelos y después estuvo fino con la pelota.

RODRIGO DE PAUL (6) En el primer tiempo estuvo impreciso y un poco a destiempo. Pero en la etapa final, levantó con buenos pases filtrados y mucha movilidad.

LEANDRO PAREDES (7) Estuvo muy preciso, ordenó el mediocampo y colaboró mucho en la creación de juego. Generó la jugada del gol, con un gran pase de tres dedos.

THIAGO ALMADA (7) Tuvo un gran despliegue y generó varias situaciones de peligro. Fue el que le dio otra velocidad al mediocampo.

LIONEL MESSI (8) Tuvo su noche soñada, con dos golazos y muchas pinceladas. Se despidió ante si gente a lo grande.

FRANCO MASTANTUONO (5) Fue de mayor a menor, ya que comenzó con mucho protagonismo y desequilibrio. Después tuvo algunas imprecisiones y no terminó bien los ataques que protagonizó.

JULIÁN ÁLVAREZ (6) No estuvo fino con la pelota, ya que falló casi todos los pases. Después generó una buena presión en la salida rival y asistió a Messi en el primer gol.

INGRESARON

NICOLÁS GONZÁLEZ (6) Entró bien, con velocidad y precisión.

EXEQUIEL PALACIOS (6) Fue prolijo en lo que jugó.

LAUTARO MARTÍNEZ (6) El Toro convirtió en la primera clara.

NICOLÁS PAZ (-) Tocó pocas pelotas.

GIULIANO SIMEONE (-) Jugó poco.

PROMEDIO 6,50

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta

Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida

Lionel Messi dijo que “el sueño era tener este partido con mi gente” y habló de su presencia en el Mundial

A la Pulga le quedó una asignatura pendiente

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
+ Leidas

VIDEO. Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido

¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia

Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Venezuela
Últimas noticias de Deportes

"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL

El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza

¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta

Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida
La Ciudad
Serpientes, entre el mito y la realidad: el análisis de científicos platenses sobre creencias populares
Alertan por el colapso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia" 
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
Los números que salieron hoy del Súper Cartonazo, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Policiales
VIDEO. Chocó a un motociclista en La Plata y lo hizo volar por el aire: se fugó y lo buscan
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Dos detenidos por robo agravado en Berisso tras varios allanamientos
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
Espectáculos
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
Política y Economía
Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos
Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido
Milei vendría a La Plata para seguir los resultados de los comicios en Provincia
¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados
Fuerza Patria cerró la campaña distribuyendo la boleta del equipo de Alak en cada vivienda de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla