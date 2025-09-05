Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el domingo electoral
Conmoción en La Plata: encontraron a una joven muerta en su departamento
Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Llegó el alivio para los usuarios de GNC en La Plata: se normalizó el expendio en las estaciones de servicio
VIDEO. Eduardo Feinmann ninguneó a Luis Majul: fue por un episodio que compartieron en LN+
"Muy injusto todo": el sorpresivo y duro mensaje de Verón contra la CONMEBOL
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
En su último partido en Argentina: tierna complicidad de Messi y sus hijos antes de entrar a la cancha
VIDEO. Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
El calvario de un platense por sus hijos: la ex de Herman Krause acataría la orden judicial
Serpientes, entre el mito y la realidad: el análisis de científicos platenses sobre creencias populares
VIDEO. Libella Editorial inauguró su nuevo espacio en City Bell
Provincia declaró la emergencia agropecuaria en diez distritos
La Masacre de Múnich 1972: el atentado que manchó de sangre a los Juegos Olímpicos
El reemplazante de Colapinto terminó último, muy cerca de Gasly: flojo comienzo de Alpine en Monza
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Alertan por el colapso de una calle "súper transitada" de City Bell: "Puede haber una tragedia"
Andrea del Boca: inminente decisión en la causa por presunta defraudación al Estado, cuándo se dará sentencia
Clausuran un laboratorio que producía ibuprofeno, paracetamol y antibióticos
Carrefour compra una importante cadena de supermercados del interior: ¿qué va a pasar con Super A?
La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
"70 mujeres": filtran filosos detalles de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole regresó a la Argentina
El caso de la madre de Ayelén Paleo: revelaciones sobre la trata de personas en nuestro país
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025
Tránsito mortal en Berisso: quién era el chico de 18 años que falleció en un choque
Andrés Benitez Nella
Andrés Benitez Nella
Lionel Messi (8)
El capitán tuvo una gran última noche como local por Eliminatorias. Marcó dos golazos, mostró su calidad con pases milimétricos y hasta se dio el lujo de hacer algunas gambetas. Si bien vivió una jornada muy emotiva, estuvo a la altura de lo que se jugó, mostrando su jerarquía y dejando en claro que su leyenda es cada vez más grande
En silencio piensa en River y la Libertadores
No hubo puntos bajos en otra noche de exhibición
Argentina fue de menor a mayor anoche ante Venezuela y tuvo niveles parejos, más allá que unos se destacaron más que otros. De yapa, cerró las Eliminatorias en casa con goleada
Piero Maza no pasó sobresaltos en una noche tranquila (6)
El árbitro chileno no pasó sobresaltos y fue correcto en las decisiones, en una noche de ayer que fue bastante tranquila y lejos de las polémicas. Fue correcto en las amonestaciones
EMILIANO MARTÍNEZ (7) No le patearon al arco, pero respondió bien en sus pocas intervenciones.
NAHUEL MOLINA (6) Correcto, con algunos buenos desbordes y combinaciones por la banda. Tuvo pequeñas desatenciones.
CRISTIAN ROMERO (7) Firme en la marca y prolijo con la pelota, sobre todo en las salidas. Estuvo atento en los pocos ataques de Venezuela y se mostró impasable.
NICOLÁS OTAMENDI (7) Impuso carácter, pero no pasó sobresaltos. Además se lanzó al ataque en varias oportunidades, ante un planteo poco ofensivo del rival.
NICOLÁS TAGLIAFICO (7) Fue un atacante más y hasta tuvo una chance clara en el primer tiempo. Ganó casi todos los duelos y después estuvo fino con la pelota.
RODRIGO DE PAUL (6) En el primer tiempo estuvo impreciso y un poco a destiempo. Pero en la etapa final, levantó con buenos pases filtrados y mucha movilidad.
LEANDRO PAREDES (7) Estuvo muy preciso, ordenó el mediocampo y colaboró mucho en la creación de juego. Generó la jugada del gol, con un gran pase de tres dedos.
THIAGO ALMADA (7) Tuvo un gran despliegue y generó varias situaciones de peligro. Fue el que le dio otra velocidad al mediocampo.
LIONEL MESSI (8) Tuvo su noche soñada, con dos golazos y muchas pinceladas. Se despidió ante si gente a lo grande.
FRANCO MASTANTUONO (5) Fue de mayor a menor, ya que comenzó con mucho protagonismo y desequilibrio. Después tuvo algunas imprecisiones y no terminó bien los ataques que protagonizó.
JULIÁN ÁLVAREZ (6) No estuvo fino con la pelota, ya que falló casi todos los pases. Después generó una buena presión en la salida rival y asistió a Messi en el primer gol.
INGRESARON
NICOLÁS GONZÁLEZ (6) Entró bien, con velocidad y precisión.
EXEQUIEL PALACIOS (6) Fue prolijo en lo que jugó.
LAUTARO MARTÍNEZ (6) El Toro convirtió en la primera clara.
NICOLÁS PAZ (-) Tocó pocas pelotas.
GIULIANO SIMEONE (-) Jugó poco.
PROMEDIO 6,50
