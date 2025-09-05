A la Pulga le quedó una asignatura pendiente

A pesar de todos sus logros dentro de una cancha, y de los dos goles convertidos anoche ante Venezuela, Lionel Messi no podrá romper un récord histórico de las Eliminatorias.

El astro argentino no se podrá convertir en el goleador más veterano de las Eliminatorias. Un hito histórico que posee el delantero peruano Paolo Guerrero: un gol con 41 años, 2 meses y 20 días.

El extremo rosarino sumó anoche dos goles con 37 años y 81 días. Sin embargo, no entrará en el top 3 de los goleadores más veteranos de las Eliminatorias sudamericanas.

Más allá de no alcanzar esta marca particular, Messi ya dejó una huella imborrable en la historia del fútbol sudamericano y mundial con la camiseta albiceleste: es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Conmebol con 36 goles en 70 partidos, campeón de la Copa América 2021 y 2024, de la Finalissima 2022 y líder indiscutido en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar. Un palmarés que lo consolida como uno de los futbolistas más trascendente en la historia de la Selección Argentina.

El legado de Messi con la Selección es único e irrepetible: la combinación de talento, liderazgo y compromiso que mostró a lo largo de casi dos décadas deja una marca que ningún jugador podrá igualar en el futuro cercano. Sus récords, títulos y momentos inolvidables no solo definen su carrera, sino que también elevan el estándar del fútbol argentino y sudamericano, consolidándolo como un referente eterno para las generaciones que vienen. La tabla de los goleadores más veteranos de las Eliminatorias: 1) Paolo Guerrero (Perú, 41 años, 2 meses y 19 días. 2) Faustino Delgado (Perú, 40 años, 2 meses y 22 días; 3) Gabriel González (Paraguay, 39 años 5 meses y 15 días. Messi quedó sexto en esta tabla.