A la Pulga le quedó una asignatura pendiente

Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Discapacidad: tras el revés, el plan del Gobierno para demorar la aplicación de la ley
Fuerza Patria cerró la campaña distribuyendo la boleta del equipo de Alak en cada vivienda de La Plata
Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
Corte en la venta de GNC: ¿cuándo se normaliza el expendio en La Plata?
Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera
¿Salimos el finde? Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos
Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
FEMEBA y el Ministerio de Salud lanzaron una Mesa de Trabajo en Hipertensión y Riesgo Cardiovascular
Tránsito mortal en Berisso: quién era el chico de 18 años que falleció en un choque
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Los números de la suerte del viernes 05 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
El presidente Milei y una gira relámpago por los Estados Unidos
No se pueden recuperar los mensajes borrados del celular de Spagnuolo
La lista platense de Somos hizo un acto en el Club de los Abuelos
¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A pesar de todos sus logros dentro de una cancha, y de los dos goles convertidos anoche ante Venezuela, Lionel Messi no podrá romper un récord histórico de las Eliminatorias.
El astro argentino no se podrá convertir en el goleador más veterano de las Eliminatorias. Un hito histórico que posee el delantero peruano Paolo Guerrero: un gol con 41 años, 2 meses y 20 días.
El extremo rosarino sumó anoche dos goles con 37 años y 81 días. Sin embargo, no entrará en el top 3 de los goleadores más veteranos de las Eliminatorias sudamericanas.
Más allá de no alcanzar esta marca particular, Messi ya dejó una huella imborrable en la historia del fútbol sudamericano y mundial con la camiseta albiceleste: es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias Conmebol con 36 goles en 70 partidos, campeón de la Copa América 2021 y 2024, de la Finalissima 2022 y líder indiscutido en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar. Un palmarés que lo consolida como uno de los futbolistas más trascendente en la historia de la Selección Argentina.
El legado de Messi con la Selección es único e irrepetible: la combinación de talento, liderazgo y compromiso que mostró a lo largo de casi dos décadas deja una marca que ningún jugador podrá igualar en el futuro cercano. Sus récords, títulos y momentos inolvidables no solo definen su carrera, sino que también elevan el estándar del fútbol argentino y sudamericano, consolidándolo como un referente eterno para las generaciones que vienen. La tabla de los goleadores más veteranos de las Eliminatorias: 1) Paolo Guerrero (Perú, 41 años, 2 meses y 19 días. 2) Faustino Delgado (Perú, 40 años, 2 meses y 22 días; 3) Gabriel González (Paraguay, 39 años 5 meses y 15 días. Messi quedó sexto en esta tabla.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí