Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes |Además sueña con llegar a la Copa del Mundo: “será partido a partido”

Lionel Messi dijo que “el sueño era tener este partido con mi gente” y habló de su presencia en el Mundial

Leo tuvo una última función como local por Eliminatorias, donde marcó un doblete y además impuso su jerarquía. Con lágrimas en los ojos, fue ovacionado por todo el Monumental

Lionel Messi dijo que “el sueño era tener este partido con mi gente” y habló de su presencia en el Mundial

messi tuvo una noche ideal, marcando un doblete ante venezuela. el diez se despidió de su gente / afp

5 de Septiembre de 2025 | 03:15
Edición impresa

Lionel Messi vivió ayer una noche de muchas emociones, en lo que fue su última función como local en un partido oficial. Y fue de forma redonda, ya que marcó dos golazos y además la Selección se quedó con una goleada ante Venezuela en el Monumental. Y la gente lo ovacionó al Diez como se merece.

“Viví muchas emociones, porque fue la última noche por los puntos. Fue una alegría jugar en Argentina, con nuestra gente y después de ganar. Hace muchos años que venimos disfrutando los partidos”, señaló al final del encuentro.

Además destacó que fue el partido perfecto: “Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, de terminar así después de muchos años. El sueño era tener este partido con mi gente y me quedo con todo lo bueno. Que uno intentó y pudo consagrarse. Todo lo que vivimos fue hermoso”.

También fue prudente sobre si va a estar o no en el Mundial: “Por edad, lo más lógico es no jugar el Mundial. Pero estamos ahí cerca. Por suerte, después de la lesión, pude jugar tres partidos seguidos. Esto es día a día e iremos viendo que pasa. Quiero sentirme bien y disfrutar. Esto es partido a partido, porque faltan varios meses”.

Desde la entrada en calor, Messi estuvo muy emocionado y hasta se lo vio llorando. Para él, vivir esas sensaciones por última vez con su público y por Eliminatorias, fue algo que le rememoró los grandes recuerdos vividos con la Albiceleste.

El amor y la ovación de la gente también estuvo presente en la salida de los equipos, donde Messi salió junto a sus hijos con la emoción a flor de piel. Se lo vio nuevamente emocionado, mientras sonaron las estrofas del Himno Nacional.

LE PUEDE INTERESAR

Cuti Romero no podrá jugar el último partido

LE PUEDE INTERESAR

A la Pulga le quedó una asignatura pendiente

Sin embargo, Venezuela no fue un partenaire, ya que le hizo una marca especial y no lo dejó jugar de entrada. Siempre tuvo dos o tres jugadores encima, pero el Diez buscó hacer de las suyas. No comenzó preciso, ya que falló pases que son fáciles para él. Pero con guapeza, creció y empezó a meter algunas pinceladas que lo caracterizan.

De arremetida, generó una buena jugada que terminó con un intento de Tagliafico, mientras que después Messi contó con un remate bueno de media distancia que sacó de gran manera Romo.

De menor a mayor, fue más protagonista. Y como tuvo que ser, fue el encargado de abrir el marcador a los 39 minutos del primer tiempo: Paredes rompió la línea defensiva con un gran pase de tres dedos para Álvarez, que encaró y dejó al Diez solo, para que defina el 1-0 picándosela al arquero y a tres defensores de la Vinotinto.

Y en el segundo tiempo, se vio lo mejor de él. Estuvo más preciso, se movió por todo el frente de ataque y fue el conductor del equipo. Generó la jugada del segundo tanto con un pase filtrado y de yapa, metió el tercero tras una buena asistencia de Almada. Cerró una noche a pura ovación y dejando en claro, que sigue en plenitud. Con el Mundial a la esquina, se ilusiona con decir presente por última vez. Sabe que quedan varios meses por delante, pero la ilusión de estar en la próxima Copa del Mundo es muy grande.

“Todo lo que vivimos en este tiempo con la Selección, fue muy hermoso”

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Venezuela

Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida

A la Pulga le quedó una asignatura pendiente
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programa y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cuándo empieza la veda electoral y qué estará prohibido

VIDEO.- Un joven motociclista perdió la vida tras un brutal choque con un taxi en la Región

Derrota del Gobierno: uno por uno, cómo votaron los senadores el rechazo al veto en Discapacidad

Sorpresiva falta de GNC en La Plata: que pasó y cuánto demoraría la normalización

Con doblete de Messi y uno del Toro Martínez, la Selección goleó 3 a 0 a Venezuela en el Monumental
+ Leidas

¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta

Estudiantes vs Flamengo: en Brasil hablan de “ganar por la mayor cantidad de goles”

Centenario: 15 minutos desde 511 hasta Villa Elisa

Brasil fue letal y le dio una paliza a Chile

Gimnasia se mide frente a Racing en el Cilindro

Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde

Ola polar en La Plata: el fenómeno climático que demora la primavera

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Argentina vs Venezuela
Últimas noticias de Deportes

Colapinto, al banco: arrancan las pruebas del Gran Premio de Italia pero el argentino tiene que esperar

¡Gracias por tanto! Lionel Messi y una despedida perfecta

Noche eterna: el Monumental fue un teatro de despedida

El “Dibu” estableció una nueva marca
La Ciudad
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 5 de septiembre del 2025
La Plata arrancó con temperaturas bajo cero: ¿cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana?
Corte en la venta de GNC: ¿cuándo se normaliza el expendio en La Plata?
Homenaje a las colectividades por el Día del Inmigrante
Jugueterías por la inclusión en La Plata: muñecos y juegos que rompen el molde
Policiales
Terror en Villa Castells: una jubilada se desmayó durante un robo
La Justicia define el futuro de los acusados en la causa del fentanilo
En la furia del Conurbano, estar en la calle es sinónimo de peligro
La ex de Herman Krause acataría la orden judicial
En medio de la investigación, la UPA de Los Hornos despidió a Fredy Soria
Espectáculos
El hilo rojo: dos famosos atrapados en la telaraña del amor
Luli Salazar y un revés para Redrado: “Fueron muchos años de tortura”
Natalia Oreiro: “Necesitamos conectar y el cine nos conecta”
Adiós al Rey Giorgio Armani: elegancia desenfadada
Marcela Morelo: “La música acompaña, sana, une”
Política y Economía
Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido
¿El Gobierno le soltó la mano al Gordo Dan? Calificó como "barbaridad" el posteo contra discapacitados
Fuerza Patria cerró la campaña distribuyendo la boleta del equipo de Alak en cada vivienda de La Plata
La Ley por la discapacidad y otro revés para el Gobierno: el veto contra la emergencia, afuera
El riesgo país sigue alto y hubo más intervención

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla