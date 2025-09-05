Ya rige la veda electoral: venta de alcohol, espectáculos, reuniones y más, todo lo que está prohibido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas.
Leo tuvo una última función como local por Eliminatorias, donde marcó un doblete y además impuso su jerarquía. Con lágrimas en los ojos, fue ovacionado por todo el Monumental
Lionel Messi vivió ayer una noche de muchas emociones, en lo que fue su última función como local en un partido oficial. Y fue de forma redonda, ya que marcó dos golazos y además la Selección se quedó con una goleada ante Venezuela en el Monumental. Y la gente lo ovacionó al Diez como se merece.
“Viví muchas emociones, porque fue la última noche por los puntos. Fue una alegría jugar en Argentina, con nuestra gente y después de ganar. Hace muchos años que venimos disfrutando los partidos”, señaló al final del encuentro.
Además destacó que fue el partido perfecto: “Se me pasaron muchas cosas por la cabeza, de terminar así después de muchos años. El sueño era tener este partido con mi gente y me quedo con todo lo bueno. Que uno intentó y pudo consagrarse. Todo lo que vivimos fue hermoso”.
También fue prudente sobre si va a estar o no en el Mundial: “Por edad, lo más lógico es no jugar el Mundial. Pero estamos ahí cerca. Por suerte, después de la lesión, pude jugar tres partidos seguidos. Esto es día a día e iremos viendo que pasa. Quiero sentirme bien y disfrutar. Esto es partido a partido, porque faltan varios meses”.
Desde la entrada en calor, Messi estuvo muy emocionado y hasta se lo vio llorando. Para él, vivir esas sensaciones por última vez con su público y por Eliminatorias, fue algo que le rememoró los grandes recuerdos vividos con la Albiceleste.
El amor y la ovación de la gente también estuvo presente en la salida de los equipos, donde Messi salió junto a sus hijos con la emoción a flor de piel. Se lo vio nuevamente emocionado, mientras sonaron las estrofas del Himno Nacional.
Cuti Romero no podrá jugar el último partido
A la Pulga le quedó una asignatura pendiente
Sin embargo, Venezuela no fue un partenaire, ya que le hizo una marca especial y no lo dejó jugar de entrada. Siempre tuvo dos o tres jugadores encima, pero el Diez buscó hacer de las suyas. No comenzó preciso, ya que falló pases que son fáciles para él. Pero con guapeza, creció y empezó a meter algunas pinceladas que lo caracterizan.
De arremetida, generó una buena jugada que terminó con un intento de Tagliafico, mientras que después Messi contó con un remate bueno de media distancia que sacó de gran manera Romo.
De menor a mayor, fue más protagonista. Y como tuvo que ser, fue el encargado de abrir el marcador a los 39 minutos del primer tiempo: Paredes rompió la línea defensiva con un gran pase de tres dedos para Álvarez, que encaró y dejó al Diez solo, para que defina el 1-0 picándosela al arquero y a tres defensores de la Vinotinto.
Y en el segundo tiempo, se vio lo mejor de él. Estuvo más preciso, se movió por todo el frente de ataque y fue el conductor del equipo. Generó la jugada del segundo tanto con un pase filtrado y de yapa, metió el tercero tras una buena asistencia de Almada. Cerró una noche a pura ovación y dejando en claro, que sigue en plenitud. Con el Mundial a la esquina, se ilusiona con decir presente por última vez. Sabe que quedan varios meses por delante, pero la ilusión de estar en la próxima Copa del Mundo es muy grande.
“Todo lo que vivimos en este tiempo con la Selección, fue muy hermoso”
