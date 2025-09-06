San Carlos no salió del empate ante Italiano

Villa San Carlos dejó pasar una nueva oportunidad de poder alcanzar la punta del Clausura de la B Metropolitana, al igualar ayer sin goles con Sportivo Italiano, en un partido discreto, que fue arbitrado por Julián Beligoy.

Con este punto, el Celeste alcanzó las 18 unidades (uno de los cuatro escoltas), dos menos que el actual puntero y vigente campeón, Midland (20).

San Carlos no hizo un buen partido, y sin embargo, fue el que dejó una mejor impresión futbolística. El primer tiempo fue de escaso vuelo, aunque el Celeste tuvo un par de chances para abrir el marcador. En el complemento, levantó Italiano, pero el desarrollo en sí fue equilibrado.

El Celeste salió a la cancha con Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Franco Ojeda y Nicolás Benavídez; Angel Acosta, Juan Ignacio Silva, Franco Cairo y Alejandro Lugones; Matías Samaniego y Emanuel Zagert. Como dato, el volante Alejandro Lugones llegó a la quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar ante Justo José de Urquiza.

RESULTADOS

La duodécima fecha comenzó ayer con estos resultados: Argentino de Quilmes 2, Comunicaciones 3; Argentino de Merlo 1, Deportivo Armenio 1 y Acassuso 0, Sacachispas 2.

Hoy a las 15:30 se enfrentan, en el Bajo Belgrano, Excursionistas vs. Deportivo Merlo.

La duodécima fecha se cierra el lunes con estos partidos: A las 15;30, UAI Urquiza-Real Pilar; Dálmine-Liniers y Flandria-Laferrere. A las 18:35, Brown (A)-San Martín y a las 20, Midland-Dock Sud.