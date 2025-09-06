San Carlos no salió del empate ante Italiano

Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Búnkeres resueltos, presencias en duda y resultados a medida
Con el riesgo país por las nubes, hubo ventas millonarias de dólares
Electrodomésticos a la baja: entre las promociones y la liquidación
En El Nene, otro sábado de 20% de reintegro pagando con Modo
“Polichorros en acción”: al grito de “Policía”, robaron una fortuna
Control de plagas urbanas: hasta $200 mil para proteger el hogar
Elecciones 2025: qué se vota este domingo en la provincia de Buenos Aires
Pidieron el juicio político del juez que censuró los audios de Karina
Milei ratificó el programa económico en EE UU y pegaba la vuelta al país
City Bell: se teme por el tránsito intenso y el mal estado de la calle 29
El funcionamiento de los servicios por la jornada electoral del domingo
La Fiesta del Inmigrante, en Berisso, promueve la donación de sangre
Le desvalijan la vivienda y, horas más tarde, le vacían las cuentas bancarias
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Villa San Carlos dejó pasar una nueva oportunidad de poder alcanzar la punta del Clausura de la B Metropolitana, al igualar ayer sin goles con Sportivo Italiano, en un partido discreto, que fue arbitrado por Julián Beligoy.
Con este punto, el Celeste alcanzó las 18 unidades (uno de los cuatro escoltas), dos menos que el actual puntero y vigente campeón, Midland (20).
San Carlos no hizo un buen partido, y sin embargo, fue el que dejó una mejor impresión futbolística. El primer tiempo fue de escaso vuelo, aunque el Celeste tuvo un par de chances para abrir el marcador. En el complemento, levantó Italiano, pero el desarrollo en sí fue equilibrado.
El Celeste salió a la cancha con Tomás Akimenco; Alejo Lloyaiy, Luciano Machín, Franco Ojeda y Nicolás Benavídez; Angel Acosta, Juan Ignacio Silva, Franco Cairo y Alejandro Lugones; Matías Samaniego y Emanuel Zagert. Como dato, el volante Alejandro Lugones llegó a la quinta tarjeta amarilla y no podrá jugar ante Justo José de Urquiza.
La duodécima fecha comenzó ayer con estos resultados: Argentino de Quilmes 2, Comunicaciones 3; Argentino de Merlo 1, Deportivo Armenio 1 y Acassuso 0, Sacachispas 2.
Hoy a las 15:30 se enfrentan, en el Bajo Belgrano, Excursionistas vs. Deportivo Merlo.
LE PUEDE INTERESAR
Camba encontró el desahogo en el final
LE PUEDE INTERESAR
San Vicente le arrebató la cima de la A2 a Juventud
La duodécima fecha se cierra el lunes con estos partidos: A las 15;30, UAI Urquiza-Real Pilar; Dálmine-Liniers y Flandria-Laferrere. A las 18:35, Brown (A)-San Martín y a las 20, Midland-Dock Sud.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí