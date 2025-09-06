San Vicente le arrebató la cima de la A2 a Juventud

Por la continuidad de la quinta fecha del Torneo Clausura de la A2, San Vicente se quedó con el duelo ensenadense ante Astilleros 83-79, y es el nuevo puntero del campeonato.

Además, Meridiano V venció en el Gimnasio de calle 4 y 37 a a Asociación Mayo 78-70, y se mete en el pelotón de los equipos de arriba. Mientras que los de barrio Norte continúan en el fondo de la tabla. Para completar la fecha, con lo justo Náutico derrotó 64-62 a Hogar Social en Ensenada.

Cabe mencionar, que antes de ayer, en el Campo de Deportes de la UNLP, el Roble se impuso por una amplia diferencia de 82-66 ante Juventud.

Con estos resultados así se encuentra la tabla del Clausura de la A2: San Vicente (9p), Meridiano V (8p), Juventud (8p), UNLP (7p), Astilleros (7p), Hogar Social (6p) y Asociación Mayo (5p).

próxima fecha

La sexta jornada se desarrollará el miércoles desde las 21.30 con Náutico - San Vicente; Hogar Social - Mayo; Meridiano V - UNLP, y Juventud - Astilleros.