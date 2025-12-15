Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"

Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"
15 de Diciembre de 2025

Escuchar esta nota

La ex ministra de Seguridad de la Nación y actual Senadora Nacional, Patricia Bullrich, presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la CONMEBOL contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo sudamericano.

Según expresó la funcionaria, la denuncia apunta a posibles incumplimientos de los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de los recursos y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro, en este caso la Asociación del Fútbol Argentino.

“Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, afirmó Bullrich, en un duro pronunciamiento que profundiza el conflicto entre el Gobierno nacional y la actual conducción del fútbol argentino.

En su exposición pública, la ministra puso el foco en el manejo económico de la AFA y en el patrimonio de sus dirigentes, con fuertes interrogantes sobre el destino de los fondos que genera el fútbol argentino, especialmente a partir de los éxitos recientes de la Selección nacional.

“Mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros”, enumeró Bullrich, antes de lanzar una serie de preguntas que, según sostuvo, deben ser respondidas por la dirigencia:

“¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”; “¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?”; “¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos?”; “¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias?”; y “¿Y la retención de aportes?”.

Para Bullrich, estas situaciones configuran un esquema de irregularidades sistemáticas y manejo turbio del dinero, que amerita una investigación profunda por parte de la CONMEBOL, organismo rector del fútbol sudamericano.

“La lista de irregularidades es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó Bullrich, dejando en claro que el Gobierno buscará que el caso avance en los ámbitos disciplinarios correspondientes.

