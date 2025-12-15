Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"
Bullrich denunció a Chiqui Tapia y Toviggino: "Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA"
Ascacibar, ¿se va o se queda? Mientras decide su futuro disfruta del nuevo título
Municipales: adelantan el pago de los haberes de diciembre y confirman la fecha del aguinaldo
Nación decretó asueto administrativo para el 24 y 31 de diciembre: qué pasará en la Provincia
Giuliana, su cumple de 15 y un festejo viral: "Soy la primera chica trans en La Plata que hizo su fiesta"
Viaje de terror en La Plata: denuncian por abuso a un chofer de app
Promociones con precios increíbles para los suscriptores de EL DIA
La continuidad de Zaniratto y la vuelta de Nacho, decisiones clave que debe tomar Gimnasia esta semana
Uno por uno, todos los ganadores del Martín Fierro del Streaming
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Los médicos de La Plata levantaron el corte de servicio al IOMA
Así fue el tiroteo en Australia que causó 16 muertos y por lo que Australia endurecerá su legislación
Títulos secos, con tasas negativas en los plazos fijos y la búsqueda de reservas
VIDEO. La noche se volvió una amenaza en barrios golpeados por el delito
Cartonazo por $4.000.000 y línea por $300.000: controlá los números de hoy
Encontraron sin vida al director de cine Rob Reiner y a su esposa: sospechan de su hijo
Viajar en micro en La Plata, la odisea en modo verano: cambios de horarios y baja frecuencia
Botón antipánico “segmentado” del plan de seguridad en La Plata: qué es y quiénes podrán utilizar
Los números de la suerte del lunes 15 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
La vuelta del mojón histórico reabre el debate sobre el patrimonio local
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La ex ministra de Seguridad de la Nación y actual Senadora Nacional, Patricia Bullrich, presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la CONMEBOL contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, por presuntas violaciones al Código de Ética y a la Política Anticorrupción, Antisoborno y de Cumplimiento del organismo sudamericano.
Según expresó la funcionaria, la denuncia apunta a posibles incumplimientos de los principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de los recursos y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro, en este caso la Asociación del Fútbol Argentino.
“Denuncié a Tapia y Toviggino ante el Comité de Ética de la CONMEBOL. Deben investigar a fondo a esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino”, afirmó Bullrich, en un duro pronunciamiento que profundiza el conflicto entre el Gobierno nacional y la actual conducción del fútbol argentino.
En su exposición pública, la ministra puso el foco en el manejo económico de la AFA y en el patrimonio de sus dirigentes, con fuertes interrogantes sobre el destino de los fondos que genera el fútbol argentino, especialmente a partir de los éxitos recientes de la Selección nacional.
“Mansiones, Ferraris y toda esa plata sucia que venimos viendo en los noticieros”, enumeró Bullrich, antes de lanzar una serie de preguntas que, según sostuvo, deben ser respondidas por la dirigencia:
“¿Dónde está la plata que entra por la publicidad y por la Selección?”; “¿Por qué los premios a los campeones son más bajos que los vuelos de Tapia por el mundo?”; “¿Sur Finanzas manejando deudas de clubes a cambio de favores y votos?”; “¿Qué pasa con las contrataciones a empresas propias?”; y “¿Y la retención de aportes?”.
Para Bullrich, estas situaciones configuran un esquema de irregularidades sistemáticas y manejo turbio del dinero, que amerita una investigación profunda por parte de la CONMEBOL, organismo rector del fútbol sudamericano.
“La lista de irregularidades es interminable. Si las hacen, las tienen que pagar. Corta”, concluyó Bullrich, dejando en claro que el Gobierno buscará que el caso avance en los ámbitos disciplinarios correspondientes.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí