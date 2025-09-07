Elecciones bonaerenses 2025: le escribieron un 3% a Karina Milei en el padrón tras el escándalo de los audios por presuntas coimas

Durante las elecciones en la provincia de Buenos Aires, donde Karina Milei emitió su voto, se desató un curioso momento cuando en el padrón impreso exhibido en la puerta del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López, se vio la inscripción anónima “3 %” junto a su nombre. Horas más tarde, la marca fue tachada con otra lapicera.

Esa cifra remite directamente al contenido de audios filtrados en los que Diego Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), describía un supuesto esquema de coimas vinculado al organismo. En las grabaciones, se menciona que a Karina Milei “llegaba el 3 %” como parte del supuesto reparto.

El mensaje, claramente cargado de ironía política, se convirtió en uno de los símbolos espontáneos del clima electoral. La inscripción provocó que las autoridades electorales decidieran reemplazar los padrones afectados por versiones limpias, asegurando así la normalidad del proceso comicial.