Elecciones 2025: en Berisso, la fuerza encabezada por Cagliardi fue la más votada

Berisso vivió una jornada electoral marcada por la amplia diferencia que obtuvo el oficialismo local. En base a los datos arrojados por el centro de cómputos de Fuerza Patria, con el 88,98% de las mesas escrutadas (226 de un total de 254), la fuerza comunal suma 23.597 votos, imponiéndose con claridad sobre La Libertad Avanza, que reúne 15.616 sufragios. El porcentaje de votación en el distrito se ubicó en un 60,40%, de acuerdo con los registros de la jornada electoral de este domingo.
El podio es completado por Somos Buenos Aires, con 5.185 votos, y luego sigue el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que alcanzó 3.762.
Con estos números, el oficialismo local no solo consolida su hegemonía en el distrito, sino que también marca una diferencia significativa frente a las principales fuerzas opositoras en un escenario político que comienza a definir la nueva composición legislativa de Berisso.
