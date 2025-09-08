La reaparición de Cris Morena tras la muerte de Mila: las duras confesiones y todos los detalles

Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Reacción del mercado: el dólar oficial se dispara a $1.450, las acciones argentinas en Wall Street se hunden casi 22% y el Riesgo País supera los 1.000 puntos
Amplio triunfo del PJ, que rompió un maleficio de 20 años: Kicillof proyecta su figura al 2027
El peronismo ganó en La Plata: Alak plebiscitó su gestión y sumó apoyo
Legislatura: el peronismo quedará con mayoría propia en el Senado
Gerardo Zamora felicitó a Axel Kicillof y destacó el mensaje de las urnas bonaerenses
La jornada electoral en La Plata, con reclamos pero sin sobresaltos
Prófugos “responsables”: fueron a votar pero terminaron presos
VIDEO. De los 16 a los 100: las generaciones se cruzaron en las urnas
Súper Cartonazo: los números de hoy lunes, que ahora regala un auto 0 km y más premios
Cuenta DNI de Banco Provincia: tras las elecciones, qué promociones hay este lunes 8 de septiembre
La semana arranca con nubes, pero templada: cómo vienen los próximos días
Se supo: Wanda Nara reveló qué le dijeron Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante el día que terminaron sus relaciones
Netflix: uno por uno, los estrenos de esta semana hasta el domingo 14 de septiembre
Los números de la suerte del lunes 8 de septiembre de 2025, según el signo del zodíaco
Bosque patagónico en riesgo: alertan por la muerte masiva de árboles
VIDEO. A la caravana de motos en La Plata, no les importó la veda en el madruagada del domingo electoral
VIDEO. Un Audi cayó a un zanjón a metros del Distribuidor de La Plata
Allanamiento de urgencia en Melchor Romero: desarticulan un búnker de drogas y detienen a un joven
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de un dolor que no se apaga, Cris Morena reapareció en público tras la muerte de su nieta Mila Yankelevich. Lo hizo en uno de los shows de Erreway que se llevó a cabo en el Movistar Arena y su presencia generó una enorme emoción tras el durísimo golpe familiar sufrido.
Tal como informó EL DIA, la reconocida productora brindó una entrevista que fue transmitida en el streaming de su escuela de arte, y allí reveló lo que la motivó a subir al escenario en un momento tan difícil.
Es por eso que se conocieron todos los detalles de cómo Cris tomó la decisión de reaparecer. En esa nota confesó que la decisión le costó, no por el público, sino por la emoción que le generó volver a un escenario. “Me costó un poco la decisión pero no por ello sino porque era enfrentar todo Movistar lleno, maravilloso y acabamos de estar en febrero. Lo que me pasó este año fue insólito, no puedo creer Movistar, Tecnópolis, una cosa de locos. Insólito para mí. Y me parece que pasaron siete años. Claro. Y pasó dos mil años, ¿entendés?”, dijo, evidenciando que el tiempo pasó muy rápido para ella.
Asimismo se mostró muy conmovida al reencontrarse con su público: “Muchísimo. Aparte, encontrarte con afectos, con gente que amás arriba de un escenario y que no tenés nada especial para hacer, sino estar ahí abrazándolos y diciendo algunas palabras de lo que es la rebeldía para nosotros, ¿no?”, manifestó. Y agregó quepara ella, la rebeldía es "algo poderoso": "la rebeldía en serio, la rebeldía del alma, la del corazón, la que te posiciona en un lugar de decir hacia allá voy”.
LEA TAMBIÉN
Cris Morena, habló por primera vez sobre la muerte de Mila: “La tristeza se transformó en proyectos”
La creadora de Rebelde Way reveló también entre risas que tuvo que llevar un papel con sus líneas. “Tuve que ir con el papel porque me habían puesto el teleprónter y yo digo: si no lo veo y me olvido la letra, me muero”, comentó. Sobre el incidente, reflexionó que "en la vida nada es casualidad cuando estás conectado".
Lo cierto es que a pesar del dolor, Cris Morena confesó que la tristeza se transformó en creatividad y en nuevos proyectos. "Fue muy emotivo. Fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila, que yo aparecía en público. Y bueno, lo único que les pedí, por favor, es que no estaba para hacer notas y ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía. Que para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir”, indicó.
LEA TAMBIÉN
Después de la trágica muerte de su nieta: el conmovedor regreso de Cris Morena junto a los chicos de Erreway
La productora sorprendió al decir que en los últimos días, el dolor se transformó en una explosión de creatividad. “Exploté de proyectos en esta última semana cuando debería ser una semana normalmente, quizá muy triste todavía. Bueno, no sé qué me pasó. La tristeza se transformó en proyectos. El corazón se me puso como abierto, total. Y tenemos un montón de proyectos para Om, para nosotros, para la vida, nuevas cosas para hacer, pero muy importantes”, terminó diciendo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí