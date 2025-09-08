Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

La reaparición de Cris Morena tras la muerte de Mila: las duras confesiones y todos los detalles

La reaparición de Cris Morena tras la muerte de Mila: las duras confesiones y todos los detalles

Cris Morena reapareció en público tras la muerte de Mila Yankelevich y habló de todo

8 de Septiembre de 2025 | 11:27

En medio de un dolor que no se apaga, Cris Morena reapareció en público tras la muerte de su nieta Mila Yankelevich. Lo hizo en uno de los shows de Erreway que se llevó a cabo en el Movistar Arena y su presencia generó una enorme emoción tras el durísimo golpe familiar sufrido.

Tal como informó EL DIA, la reconocida productora brindó una entrevista que fue transmitida en el streaming de su escuela de arte, y allí reveló lo que la motivó a subir al escenario en un momento tan difícil.

Es por eso que se conocieron todos los detalles de cómo Cris tomó la decisión de reaparecer. En esa nota confesó que la decisión le costó, no por el público, sino por la emoción que le generó volver a un escenario. “Me costó un poco la decisión pero no por ello sino porque era enfrentar todo Movistar lleno, maravilloso y acabamos de estar en febrero. Lo que me pasó este año fue insólito, no puedo creer Movistar, Tecnópolis, una cosa de locos. Insólito para mí. Y me parece que pasaron siete años. Claro. Y pasó dos mil años, ¿entendés?”, dijo, evidenciando que el tiempo pasó muy rápido para ella.

Asimismo se mostró muy conmovida al reencontrarse con su público: “Muchísimo. Aparte, encontrarte con afectos, con gente que amás arriba de un escenario y que no tenés nada especial para hacer, sino estar ahí abrazándolos y diciendo algunas palabras de lo que es la rebeldía para nosotros, ¿no?”, manifestó. Y agregó quepara ella, la rebeldía es "algo poderoso": "la rebeldía en serio, la rebeldía del alma, la del corazón, la que te posiciona en un lugar de decir hacia allá voy”.

La creadora de Rebelde Way reveló también entre risas que tuvo que llevar un papel con sus líneas. “Tuve que ir con el papel porque me habían puesto el teleprónter y yo digo: si no lo veo y me olvido la letra, me muero”, comentó. Sobre el incidente, reflexionó que "en la vida nada es casualidad cuando estás conectado".

Lo cierto es que a pesar del dolor, Cris Morena confesó que la tristeza se transformó en creatividad y en nuevos proyectos. "Fue muy emotivo. Fue una decisión difícil porque era la primera vez después de lo que nos sucedió con mi nieta Mila, que yo aparecía en público. Y bueno, lo único que les pedí, por favor, es que no estaba para hacer notas y ni para hablar de otra cosa que no fuera la rebeldía. Que para mí la rebeldía es un buen motivo para vivir”, indicó.

La productora sorprendió al decir que en los últimos días, el dolor se transformó en una explosión de creatividad. “Exploté de proyectos en esta última semana cuando debería ser una semana normalmente, quizá muy triste todavía. Bueno, no sé qué me pasó. La tristeza se transformó en proyectos. El corazón se me puso como abierto, total. Y tenemos un montón de proyectos para Om, para nosotros, para la vida, nuevas cosas para hacer, pero muy importantes”, terminó diciendo.

