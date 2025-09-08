Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

A las urnas sin excusas

A las urnas sin excusas
8 de Septiembre de 2025 | 03:18
Edición impresa

Mientras que en la previa de las elecciones se temía por una deserción generalizada, muchos dieron el ejemplo. A pesar de las dificultades físicas o la edad o cualquier otro problema, miles de vecinos decidieron acercarse a votar. Esto despertó la admiración de los presentes pero también la solidaridad de el resto de los votantes que no dudaron en acercar una silla o ceder su lugar a aquellos que lo necesitaban.

