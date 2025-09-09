Natalia Oreiro reveló los motivos por los que no quiere hacer teatro

Ahora, Natalia Oreiro disfruta del éxito de "La mujer de la fila", la película tan intensa como conmovedora que acaba de estrenar. Así, la artista uruguaya no esquivó el tema y sorprendió al revelar la enternecedora, razón por la que por no pretende volver al escenario teatral: “Ahora la pregunta es cuándo voy a hacer teatro. No estoy preparada todavía para desarmar la rutina familiar, a mí me gusta estar con Ata los fines de semana y levantarme todos los días para llevarlo a la escuela”, confesó Natalia.

Pero, ese cuidado familiar no termina ahí. Natalia y Ricardo Mollo optaron por demorarle el celular a Ata, conscientes del impacto que las pantallas pueden tener en los niños.

“Entendimos que retrasar las pantallas iba a ser algo muy bueno para su desarrollo cognitivo y emocional", detalló.

Se supo además que, no hay urgencias tecnológicas en su casa; en cambio, hay lectura, origami, carpintería, deportes y naturaleza. Una crianza con base en curiosidad, creatividad y libertad para crecer lejos del mundo digital.

Natalia sigue fascinada por actuar, pero no está dispuesta a sacrificar lo que construyó con esfuerzo y dedicación, al menos por el momento.