¡Velasco no para de hacer historia!: a sus 73, el platense logró el Mundial de Vóley con Italia

El entrenador platense Julio Velasco volvió a consagrarse en lo más alto del vóley mundial: esta vez como conductor del seleccionado femenino de Italia, que se impuso por 3-2 a Turquía en la final del Campeonato Mundial Femenino de Vóley 2025, disputado en Tailandia.

El cierre fue una definición palpitante: la “Azzurra” levantó el título tras los parciales 25-23, 13-25, 26-24, 19-25 y 15-8. Con esta victoria, Italia estiró su racha invicta a 36 encuentros, consolidando su plena hegemonía internacional. Además, se suma a su capital olímpica obtenida en París 2024 y a sus recientes títulos en la Nations League.

La figura clave del encuentro fue Melissa Vargas (Turquía), quien anotó 33 puntos, aunque Italia tuvo a su referente Paola Egonu dominando con 22 tantos. Uno de los momentos decisivos del quinto set fue un bloqueo doble clave de las italianas que selló la victoria.

Este triunfo marca un hito: es el segundo título mundial femenino para Italia, 23 años después del anterior. El presidente Sergio Mattarella lo celebró con una recepción oficial en el Palacio del Quirinal, reconociendo el papel de Velasco y el equipo.

Con emoción, Velasco lo definió como un logro aún más significativo que el oro olímpico: “Esta victoria fue aún más emotiva que los Juegos Olímpicos, porque este torneo fue largo, difícil y lleno de trampas. Por eso tiene un sabor distinto, maravilloso”. “Este equipo es legendario. Estoy orgulloso de ellas”, concluyó el técnico argentino.

A sus 73 años, Velasco vuelve a escribir páginas épicas en el vóley mundial. Con su vasta trayectoria, supo liderar a Italia masculina a finales de los '80 y '90, entre otros logros, y ahora consolida y refuerza su leyenda con el triunfo femenino.

Este nuevo título mundial, junto al oro olímpico y las Nations League, sella una triple corona que resume el dominio contemporáneo de Italia bajo su dirección.