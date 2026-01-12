Polémica y protesta por la seguridad en las plazas

Una denuncia con polémica tuvo lugar ayer cuando un grupo de choferes de los autos eléctricos que custodian las plazas Italia, San Martín, Rocha y La Madre, en Los Hornos, salieron a reclamar que hace dos meses que no perciben su salario, además de irregularidades en su contratación.

El servicio de custodia de las plazas y otros espacios verdes, como el Bioparque, se encuentra tercerizado, a cargo de la cooperativa “El Custodio”.

Consultado por EL DIA, el Municipio sostuvo que “el personal (de vigilancia contratado por esa cooperativa) se encuentra con los pagos al día, sin registrarse atrasos en el cumplimiento de las obligaciones salariales”. Y que “el estado de los vehículos utilizados para el servicio de vigilancia en plazas están en condiciones operativas adecuadas”.

Y que las personas que prestan tareas lo hacen bajo un régimen laboral de 12 horas día por medio (12x36), lo que equivale a 168 horas mensuales.