En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el meteotsunami en la Bristol

Un meteotsunami alteró este lunes la tranquilidad de las playas bonaerense. El fenómeno marítimo afectó la zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata y Santa Clara del Mar, particularmente el área de Playa Bristol y el Balneario Popular, donde el avance repentino del mar provocó momentos de tensión, pérdidas materiales y desconcierto entre turistas y residentes.

Según el testimonio de Félix Valenzuela, vecino de Villa Elisa a Diario EL DIA, que se encontraba de vacaciones en Mar del Plata, el fenómeno no se produjo de manera abrupta, sino de forma progresiva. “Primero llegaron olas que avanzaban de a poco, te mojaban y se retiraban. Eso pasó tres veces, pero la última fue la peor y la más grande”, relató.

El episodio ocurrió en las inmediaciones del Casino y el tradicional cartel de Quilmes, una de las zonas más concurridas de la ciudad. De acuerdo con el testigo, la gente no alcanzó a dimensionar el riesgo que implicaba el comportamiento del mar. “Muchos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y por eso tardaron en volver a buscar sus cosas”, explicó.

El avance final del agua fue descrito como “fatal” por quienes lo vivieron en el lugar. La ola ingresó con mayor fuerza y arrastró pertenencias personales de decenas de personas. Se registraron pérdidas de billeteras, teléfonos celulares, mochilas y otros objetos de valor. “Perdieron todo, de todos los que te imagines”, señaló el damnificado.

Aunque algunos lograron reaccionar a tiempo y rescatar parte de sus pertenencias, el saldo fue significativo en términos materiales y dejó en evidencia la peligrosidad del fenómeno a tal punto que se registró un fallecido y ceca de 30 heridos. El meteotsunami, a diferencia de un tsunami tradicional, se genera por cambios bruscos en la presión atmosférica y condiciones meteorológicas particulares, lo que dificulta su anticipación.