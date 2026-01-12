Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Información General

En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el meteotsunami en la Bristol

12 de Enero de 2026 | 20:41

Un meteotsunami alteró este lunes la tranquilidad de las playas bonaerense. El fenómeno marítimo afectó la zona céntrica de la ciudad de Mar del Plata y Santa Clara del Mar, particularmente el área de Playa Bristol y el Balneario Popular, donde el avance repentino del mar provocó momentos de tensión, pérdidas materiales y desconcierto entre turistas y residentes.

Según el testimonio de Félix Valenzuela, vecino de Villa Elisa a Diario EL DIA, que se encontraba de vacaciones en Mar del Plata, el fenómeno no se produjo de manera abrupta, sino de forma progresiva. “Primero llegaron olas que avanzaban de a poco, te mojaban y se retiraban. Eso pasó tres veces, pero la última fue la peor y la más grande”, relató.

El episodio ocurrió en las inmediaciones del Casino y el tradicional cartel de Quilmes, una de las zonas más concurridas de la ciudad. De acuerdo con el testigo, la gente no alcanzó a dimensionar el riesgo que implicaba el comportamiento del mar. “Muchos no se dieron cuenta de lo que estaba pasando y por eso tardaron en volver a buscar sus cosas”, explicó.

El avance final del agua fue descrito como “fatal” por quienes lo vivieron en el lugar. La ola ingresó con mayor fuerza y arrastró pertenencias personales de decenas de personas. Se registraron pérdidas de billeteras, teléfonos celulares, mochilas y otros objetos de valor. “Perdieron todo, de todos los que te imagines”, señaló el damnificado.

Aunque algunos lograron reaccionar a tiempo y rescatar parte de sus pertenencias, el saldo fue significativo en términos materiales y dejó en evidencia la peligrosidad del fenómeno a tal punto que se registró un fallecido y ceca de 30 heridos. El meteotsunami, a diferencia de un tsunami tradicional, se genera por cambios bruscos en la presión atmosférica y condiciones meteorológicas particulares, lo que dificulta su anticipación.

 

