Trágico desenlace por un triple choque en City Bell

La inseguridad vial vuelve a quedar en el centro de la escena en La Plata y toda la Región. En lo que va de 2026 ya se registraron 11 accidentes fatales y un dato sobresale con fuerza: nueve de esos siniestros tuvieron motos involucradas. La cifra expone con crudeza la vulnerabilidad de los motociclistas y la creciente incidencia de este tipo de vehículos en las tragedias viales.

El último caso confirmado es el de Federico Baigorria, el motociclista de 33 años que permanecía internado en estado crítico tras haber protagonizado un fuerte choque el pasado 21 de febrero en City Bell.

El siniestro ocurrió en la intersección de 489 y Camino Belgrano y estuvo protagonizado por tres vehículos: un Peugeot 208, un Chevrolet Spin y la motocicleta Gilera Smash que conducía la víctima. Por motivos que aún son materia de investigación, tras el impacto la moto quedó debajo del Peugeot.

Baigorria, domiciliado en Ensenada, fue asistido por el SAME y trasladado de urgencia al Hospital San Roque de Gonnet con politraumatismos severos y fractura de cráneo. Desde entonces permanecía con riesgo de vida. Ayer, el jefe de sala del centro de salud confirmó su fallecimiento.

Los conductores de los dos automóviles fueron identificados y quedaron imputados en la causa. Tras el deceso, la fiscalía de intervención recaratuló el expediente como “homicidio culposo” y ordenó nuevas pericias para determinar las responsabilidades.

Mientras tanto, continúan las tareas investigativas y se aguardan los resultados de los estudios accidentológicos realizados en el lugar del hecho.

Con esta muerte, como se dijo, el número de víctimas fatales por siniestros viales en la Región ascendió a 11 en apenas dos meses. Lo que más preocupa es que nueve de esos casos -más del 80 por ciento- tuvieron a motociclistas como protagonistas directos.

La motocicleta es, por definición, el vehículo más expuesto en el tránsito urbano. A diferencia de los automóviles, no cuenta con carrocería que absorba impactos, ni con sistemas de protección estructural. En choques de mediana o alta energía, las consecuencias suelen ser gravísimas, especialmente cuando se producen traumatismos de cráneo o lesiones internas severas.