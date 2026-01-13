Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad |Adultos mayores

Externación de pacientes: el freno en la Justicia

Alejandro Alfonzo
Alejandro Alfonzo

13 de Enero de 2026 | 01:48
Edición impresa

Durante los últimos días, EL DIA publicó una serie de notas sobre la longevidad y el servicio de salud brindado en clínicas y hospitales de la Ciudad: directores y autoridades advirtieron -en diálogo con este diario- que aumentó el promedio de edad de los pacientes mayores internados y que, en muchos casos, carecen de visitas e incluso hasta mueren solos.

A ello, se suma un escenario más a analizar: la cantidad de judicializaciones a la hora de la externación de los pacientes mayores.

En un contexto sanitario donde la demanda supera la oferta, el presupuesto con el que cuentan tanto sanatorios como hospitales de la Ciudad, son finos.

En este marco, Néstor Porras -presidente de Fecliba (Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y otros establecimientos de la Provincia de Buenos Aires ) Distrito 1, es decir que incluye a la Región-, expresó a EL DIA: “Notamos que en las clínicas de la Ciudad se están incrementando mucho las judicializaciones; los famosos recursos de amparo” y detalló: “Con ello, tanto la obra social como los prestadores tienen que hacer lo que dice la justicia. Lo cierto es que se trabaja en conjunto para minimizar estas situaciones y que el paciente este en un lugar acorde a su situación”.

Según el dirigente de Fecliba, “el recurso de amparo lo presenta la familia para que el paciente mayor permanezca en la institución, mientras intenta conseguir un hogar o geriátrico”, señaló. No obstante, según él, lo que sucede es que la externación perdura por meses e incluso años.

En este sentido, una fuente allegada al sistema de salud de la Provincia detalló a este diario que “no hay la cantidad suficiente de camas en hogares para adultos mayores. Por ejemplo, en PAMI (prestación social para jubilados y pensionados) hay lista de espera. A ello se suma que la familia no quiere o no puede hacerse cargo. Entonces, se judicializa el caso para que la ley resuelva”.

LE PUEDE INTERESAR

Quejas por pastizales cada vez más altos en la esquina de 46 y 23

LE PUEDE INTERESAR

A pesar de los carteles, no dejan de estacionar en el parque San Martín

Asimismo, también hay situaciones en las que “hay adultos mayores que viven solos y son cuidados muchas veces por los propios vecinos. Ellos se hacen responsables de la internación pero después, lo que suceda, queda por fuera de ese paciente. Entonces, el sanatorio muchas veces carece de un referente a quién acudir”, analizó el presidente de Fecliba.

¿Y luego qué? “Hay pacientes que están años internados. Lo que hace el sanatorio es algo llamado “sostén”: se cubre lo que genera el paciente y, las mucamas, las enfermeras, administrativas se convierten en la familia del paciente”, expresó Porras y aclaró: “No obstante, es una habitación ocupada”.

Es preciso destacar que estas situaciones -aumento de la edad promedio del paciente longevo, externaciones trabadas por cuestiones legales, adultos mayores que mueren sin su familia- ocurren con mayor frecuencia en hospitales y clínicas que tienen una mayor cápita de PAMI, cuya mayoría de pacientes son adultos mayores.

Asimismo, Porras también puntualiza una cuestión cultural: “Es verdad que el grupo etario está creciendo y también que la familia no acompaña tanto de forma presencial. Hoy, el apoyo quizás es a través del celular. Hubo un cambio en la cultura generacional, de nuestros hijos, al cual debemos adaptarnos”, culminó.

La variante legal

La abogada especializada en derecho civil, familia y sucesiones, Camila Vidal, ante la consulta de este diario, coincidió en la “creciente judicialización de los procesos de externación de personas mayores” y analizó: “La multiplicación de amparos no es la causa del colapso sanitario, sino su consecuencia. Cada expediente judicial refleja un adulto mayor sin familia, sin recursos, sin obra social suficiente o con una patología que requiere cuidados que el mercado no ofrece”.

En este sentido, expresó que “el recurso de amparo, lejos de ser una herramienta abusiva, se ha transformado en la práctica en el último resguardo frente a la omisión estatal y privada” y que, no son un “exceso de litigiosidad”, sino “evidencia de que el sistema de derivaciones, cuidados domiciliarios y dispositivos intermedios no está dando respuesta adecuada a una población cada vez más envejecida”, puntualizó.

En definitiva, la abogada concluyó que la “judicialización de la externación de pacientes mayores debe interpelar al Estado, a los prestadores, financiadores y al poder judicial”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes

Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras

Tras el rumor de affaire con Macri, habló Juana Viale

El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30

“Se acerca la derrota del mal” en Venezuela

“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón

¿Castro planeaba dejar a Siciliani?: un nuevo audio lo deja muy mal parado

Vuelven los shows al Hipódromo: Don Osvaldo, en febrero
+ Leidas

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

Auzmendi viene hoy a La Plata y pone la firma en Gimnasia

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud

Provincia y los gremios reanudaron la paritaria con la expectativa de una oferta salarial

Advierten conexiones de Massa con la AFA: “Es el verdadero jefe de la mafia”

Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria

Primer refuerzo de Estudiantes: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada
Últimas noticias de La Ciudad

VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners

El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora

Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"

Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
Espectáculos
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Reacción de Marcela Tinayre a los rumores que vinculan a Juana Viale con Mauricio Macri: "Absurdo y dañino"
Gimena Accardi y Seven Kayne muy juntos en un boliche: confirman romance, las fotos
Sorpresa en MasterChef Celebrity: una de las participantes más queridas por el público tuvo que abandonar el reality
De acá a la China: aseguran que en marzo le sale el divorcio a Mauro Icardi ¿Se viene la boda?
Deportes
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Auzmendi viene hoy a La Plata y pone la firma en Gimnasia
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Información General
Vacaciones con descuento: cómo hacer para ahorrar $250 mil con las promos de Cuenta DNI
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis
Policiales
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
Cayó una banda de "roba motos" que operaba en La Plata
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita: el relato de un platense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla