Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad |SOLO SE SOSTIENEN LAS intervenciones DE URGENCIAS, PEDIÁTRICAS Y ONCOLÓGICAS

Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región

Es por un conflicto ante la demora del pago de los honorarios de la Provincia a más de cien anestesiólogos

Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región

anestesiologos reclaman el pago de honorarios a la provincia/ web

13 de Enero de 2026 | 01:55
Edición impresa

Las operaciones ya con fecha serán reprogramadas en los hospitales públicos por un conflicto que tiene la provincia de Buenos Aires con el pago a los anestesiólogos, quienes denuncian que no cobran desde septiembre pasado y a su vez no se ha firmado el convenio entre los profesionales y el ministerio de salud bonaerense para actualizar los valores del acuerdo.

Según informó el secretario de Hacienda de la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA), Carlos Marcheschi, lo trabajado en septiembre aún no se cobró. “En este contexto sólo se atienden las urgencias, las operaciones pediátricas y las oncológicas”.

“Formamos recursos humanos de excelencia, durante muchos años. Los comprometemos a que realicen trabajos en el sector público, pero en este contexto, de varios meses sin cobrar y sin saber qué pasará este año, porque desde la provincia quieren acordar con los valores de octubre, que aún no se cobraron, es imposible avanzar”, agregó el directivo de la SPA.

Según pudo saber este diario, autoridades de la cartera sanitaria provincial están en diálogo con el presidente de la SPA, Juan Manuel Boullosa, pero hasta el momento no hubo avances concretos para acordar las condiciones de trabajo para más de 100 anestesiólogos que forman parte de la red de profesionales que trabajan en los hospitales públicos de La Plata, Ensenada, Berisso, San Miguel del Monte y Lobos.

SIN PRÓRROGA

Durante el año 2025 los profesionales de anestesiología trabajaron con un convenio prorrogado de 2024. “Ya no se puede volver a prorrogar el acuerdo. Es momento de hacer uno nuevo”, aseguran en la SPA, donde evalúan que se está hablando de salud, de sostener profesionales formados durante muchos años con niveles de excelencia. Muchos ya no quieren seguir en los hospitales públicos y se lo han comentado a los coordinadores de los servicios de anestesiología. “¿Quien aguanta vivir sin cobrar tantos meses?”, indicó una de las autoridades de la sociedad que reúne a los anestesiólogos de la región.

También trascendió que durante 2025 se realizaron ajustes, y por ejemplo el acuerdo ya no cubre por parte de la Provincia los viáticos para viajar hasta los hospitales de las localidades bonaerenses que incluye el convenio.

LE PUEDE INTERESAR

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

LE PUEDE INTERESAR

Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

Las conversaciones siguen pero en el sector apuntan que no será fácil la solución sino cambia la matriz con la que se presenta el Ministerio de Salud a la hora de dialogar. “Dicen que son servicios esenciales pero no se pagan como tal y llevan mucha demora. Lo esencial es para ambas partes, no sólo para un lado de la conversación”, indicaron profesionales que dialogaron con este diario.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Externación de pacientes: el freno en la Justicia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el fenómeno marítimo en la Bristol

Qué es un meteotsunami, el fenómeno detrás de la tragedia en Mar Chiquita

Suspenden a médico Hospital San Martín de La Plata por antisemitismo

Gaich será el primer refuerzo del Pincha: llega a City Bell y se realizará la revisión médica

"Alimentos vencidos" y "olor nauseabundo": clausuran un súper en La Plata

Piden que no se autorice el aumento del 40% de ABSA por "deficiencias en el servicio"

Meteotsunami, olas gigantes y tragedia en la Costa Atlántica: un muerto y más de 30 heridos

Robertito Funes Ugarte le puso una perimetral a un vecino: "Es un mafioso"
+ Leidas

Pone la firma

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

El once que perfila Domínguez para el debut del lunes

Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada

Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”

Lanús será el primer rival de la pretemporada
Últimas noticias de La Ciudad

Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell

Inquilinos en problemas: aumentos trimestrales y deudas que crecen

Los vínculos barriales ante un riesgo natural

Pan lactal: cada vez más caro y el consumo a la baja
Espectáculos
Globos de Oro: dónde ver las series y películas ganadoras
Brasil celebró con “El agente secreto”
“Be Good”: el accesorio que se llevó todos los flashes en la alfombra roja
“Las guerreras K-pop” comienza su conquista y podrían llevarse el Oscar
El chiste que incomodó a DiCaprio sobre su pasión por las mujeres sub30
Información General
Tensión en Nordelta: ordenan desalojar carpinchos
Hantavirus: murió una niña en el Hospital de Niños
Comenzó la vacunación contra la bronquiolitis
Los números de la suerte del martes 13 de enero de 2026, según el signo del zodíaco
Oriundo de Mar del Plata, vivía en Francia y visitaba a su familia: quién era el joven de 29 años que murió en el meteotsunami
Deportes
Pone la firma
Lanús será el primer rival de la pretemporada
Giampaoli: “Prioricé la humildad del grupo por sobre lo económico”
Enrique se despidió del Lobo y jugará en Aldosivi
Primer refuerzo: Gaich se hace la revisión y firma por una temporada
Policiales
El peor arranque de año: en 2026 ya hubo tres tragedias viales
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
“Nunca vi nada igual”, dijo un guardavidas de la zona de El Torreón
¿Un turista baleado en La Plata o un falso relato para desviar la atención?
Denuncian falta de atención médica a un detenido

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla