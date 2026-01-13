Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región

Las operaciones ya con fecha serán reprogramadas en los hospitales públicos por un conflicto que tiene la provincia de Buenos Aires con el pago a los anestesiólogos, quienes denuncian que no cobran desde septiembre pasado y a su vez no se ha firmado el convenio entre los profesionales y el ministerio de salud bonaerense para actualizar los valores del acuerdo.

Según informó el secretario de Hacienda de la Sociedad Platense de Anestesiología (SPA), Carlos Marcheschi, lo trabajado en septiembre aún no se cobró. “En este contexto sólo se atienden las urgencias, las operaciones pediátricas y las oncológicas”.

“Formamos recursos humanos de excelencia, durante muchos años. Los comprometemos a que realicen trabajos en el sector público, pero en este contexto, de varios meses sin cobrar y sin saber qué pasará este año, porque desde la provincia quieren acordar con los valores de octubre, que aún no se cobraron, es imposible avanzar”, agregó el directivo de la SPA.

Según pudo saber este diario, autoridades de la cartera sanitaria provincial están en diálogo con el presidente de la SPA, Juan Manuel Boullosa, pero hasta el momento no hubo avances concretos para acordar las condiciones de trabajo para más de 100 anestesiólogos que forman parte de la red de profesionales que trabajan en los hospitales públicos de La Plata, Ensenada, Berisso, San Miguel del Monte y Lobos.

SIN PRÓRROGA

Durante el año 2025 los profesionales de anestesiología trabajaron con un convenio prorrogado de 2024. “Ya no se puede volver a prorrogar el acuerdo. Es momento de hacer uno nuevo”, aseguran en la SPA, donde evalúan que se está hablando de salud, de sostener profesionales formados durante muchos años con niveles de excelencia. Muchos ya no quieren seguir en los hospitales públicos y se lo han comentado a los coordinadores de los servicios de anestesiología. “¿Quien aguanta vivir sin cobrar tantos meses?”, indicó una de las autoridades de la sociedad que reúne a los anestesiólogos de la región.

También trascendió que durante 2025 se realizaron ajustes, y por ejemplo el acuerdo ya no cubre por parte de la Provincia los viáticos para viajar hasta los hospitales de las localidades bonaerenses que incluye el convenio.

Las conversaciones siguen pero en el sector apuntan que no será fácil la solución sino cambia la matriz con la que se presenta el Ministerio de Salud a la hora de dialogar. “Dicen que son servicios esenciales pero no se pagan como tal y llevan mucha demora. Lo esencial es para ambas partes, no sólo para un lado de la conversación”, indicaron profesionales que dialogaron con este diario.