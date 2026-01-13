Platenses le esquivan a casarse en el martes 13

En la Ciudad, la frase popular cuya promesa maléfica augura “en martes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes” parece tener un resultado inmediato.

Es que hoy, martes 13 de enero, en ningún registro civil de la Región se esperan casamientos. Ningún platense se animó al “sí, quiero”, esquivándole al altar -y quizás a la mala suerte- para celebrar nupcias.

Así lo reportó el Registro de las Personas bonaerense ante la consulta de este diario: “No se desarrollarán matrimonios en las delegaciones de la zona VI La Plata y alrededeores”. Además de La Plata 1°, cuya delegación se encuentra en avenida 1 y 59 y es la centralizadora de Matrimonios La Plata, también están las delegaciones de la periferia y de Berisso y Ensenada.

No obstante, en ninguna de ellas se celebrará matrimonio durante la jornada de hoy.

Ojo, lo que si se desplegará en diferentes delegaciones locales son las uniones convivenciales. “Estas no son lo mismo que los matrimonios. Solo asisten los convivientes y sus dos testigos. Es un trámite: vienen, firman y se retiran”. Entonces, ¿hecha la ley, hecha la trampa?

Lejos quedan las discusiones sobre mala suerte o escepticismo. Lo cierto es que no es la primera vez que nadie sube al altar un martes 13.

¿Habrá algún enamorado, algún valiente cuyo descuido o incredulidad lo lleve a casarse un día que aparenta significar la desgracia?

Son diferentes y variadas los motivos -en su mayoría religiosas- por los que se vincula martes 13 con la mala suerte.

Según razones bíblicas, se lo relaciona con el apocalipsis. Existe incluso una frase al respecto: en martes 13, no te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes.

La realidad es que, quizás no tanto en territorio nacional pero, alrededor del mundo hay quienes sufren un temor ingobernable por esta razón y padecen de trezidavomartiofobia, una patología en la que en fechas como estos sufren de ansiedad, miedo e inseguridad.