Siguen las quejas por falta de agua en varios barrios y corte de luz en Gonnet

Los reclamos por falta de agua y cortes de luz no tienen respiro en la Ciudad. Con una nueva jornada sofocante, tras un breve descanso que dio el termómetro durante casi una semana, en diferentes barrios hubo quejas por los problemas con los servicios básicos. A su vez, ABSA anunció que hoy faltará agua en Ensenada y Berisso, por una obra que realizará en la ciudad ribereña.

Noemí Scianca dijo que está “desesperada” porque “desde el martes pasado que no tienen servicio de agua en 19 entre 39 y 40. “No tenemos una gota. Hice reclamos reiterados en ABSA, pero no tenemos respuestas”.

En tanto, en 505 a 508 y de 16 a Camino Belgrano estuvieron sin luz lo que los dejó sin agua porque las bombas quedaron fuera de servicio.

Por su parte, ABSA informó que para hoy se ha programado la reparación de una cañería de 800 milímetros de diámetro ubicada en el predio del tanque elevado, en Ensenada.

Para ejecutar las tareas, que comenzarán a las 6, deberá detenerse la Estación Elevadora de Agua por lo que se afectará el suministro a Ensenada y Berisso, hasta la finalización de las mismas. Advirtió que durante la recuperación del servicio, “podrá notarse turbiedad en el agua, por lo que se recomienda dejar correr hasta que recupere su aspecto habitual”.

También sugirieron desde la empresa que durante el tiempo que dure la obra se utilicen las reservas en “hidratación y quehaceres imprescindibles”.

En tanto, desde la ONG Nuevo Ambiente, anunciaron que elevarán al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, un reclamo para que “no se apruebe el aumento del 40% propuesto por ABSA en la tarifa por los servicios de agua potable y cloacas ya que hay observaciones de índole formal y material que impiden la aprobación”.

SIN ELECTRICIDAD

En tanto, ayer hubo distintos reclamos por falta de luz en un amplio sector de Gonnet. En 495 entre los caminos Belgrano y Centenario aseguraron que estuvieron varias horas sin luz desde el mediodía.

Distintos vecinos aseguraron que tuvieron fallas en el servicio durante distintos tramos de la jornada, situación que generó diversos inconvenientes en viviendas particulares y comercios. “Cuando cortan la luz también tenemos problemas con el agua”, dijo una vecina que vive a pocos metros de la República de los Niños.

Las altas temperaturas que se registraron desde media mañana hasta el atardecer también motivaron los reclamos.

Consultada la empresa Edelap, dijo que a las 19:50 horas restituyó el suministro eléctrico de los vecinos afectados en la zona de Gonnet, tras la terminación de los trabajos de normalizacion en la red troncal a en la zona.