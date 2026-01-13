Provincia y los gremios reanudan la paritaria con la expectativa de una oferta salarial

Expectativa por la convocatoria del gobierno provincial a los gremios a una reunión paritaria
El Gobierno bonaerense citó a los sindicatos para retomar la negociación
La convocatoria del Gobierno bonaerense para reanudar la paritaria genera expectativas entre los trabajadores de la administración pública, docentes y judiciales sobre la posibilidad de negociar una mejora salarial.
A las 13hs. está prevista la primera reunión, que sería con los gremios estatales, luego sería con los representantes de los maestros y finalmente con los trabajadores del Poder Judicial.
Desde los distintos sectores vienen reclamando la necesidad de un incremento salarial, luego que el último acuerdo se celebrara en agosto pasado, presentando en todo 2025 un incremento total del 25,9%, por debajo de lo que fue la inflación del año pasado, calculada en 27,9%.
El 22 de diciembre fue el último encuentro que mantuvieron las partes, donde no hubo una oferta y sí un detalle sobre la difícil situación por la que atraviesa la Provincia en materia financiera.
En ese contexto, se decidió postergar la discusión de un aumento para enero, por lo que crece la expectativa respecto de la posibilidad que ahora sí haya un anuncio de un nuevo incremento salarial.
