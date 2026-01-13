Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Acusaciones cruzadas por los fondos entre el hospital de Bahía Blanca y la AFA
13 de Enero de 2026 | 14:44

Un fuerte cruce de versiones se desató entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las autoridades del Hospital Penna de Bahía Blanca y la cooperadora del nosocomio, a raíz de un presunto faltante millonario correspondiente a la recaudación de un partido solidario disputado tras la inundación que afectó a la ciudad el año pasado.

La polémica gira en torno a un monto cercano a los $108 millones que, según denunció la Asociación Cooperadora del Hospital Penna, nunca habrían sido transferidos en su totalidad. El dinero fue recaudado en un encuentro benéfico entre la Selección argentina y el seleccionado Sub 20, organizado bajo la campaña “Juntos por Bahía”.

La presidenta de la cooperadora, María del Carmen Martí, sostuvo públicamente que la AFA había informado una recaudación total de $701 millones, pero que al hospital solo ingresaron alrededor de $593 millones. “No sabemos qué pasó con la diferencia. No queremos judicializar, solo necesitamos claridad en las cuentas”, expresó en una entrevista radial.

Ante esas acusaciones, la dirección del Hospital Penna emitió un comunicado conjunto con el Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak, en el que aseguró que la situación “está completamente saldada”. A esa postura adhirió la AFA, que negó cualquier irregularidad y habló de una “campaña mediática de difamación”.

Según explicaron desde el hospital, parte del monto informado como recaudación total incluyó servicios y gastos operativos que no implicaron transferencias directas de dinero a la cooperadora. Entre ellos, mencionaron el operativo policial y sanitario, la logística del evento, el sistema de venta de entradas, sonido, pantallas, grupos electrógenos y la apertura de las instalaciones.

En ese marco, detallaron que los fondos efectivamente girados a Bahía Blanca ascienden a $584.228.975,54, a los que resta imputar una última partida ingresada recientemente, lo que —según las autoridades— completa el compromiso asumido.

Sin embargo, la cooperadora del Hospital Penna volvió a rechazar esa explicación y ratificó su reclamo. A través de un nuevo comunicado, señaló que existen registros públicos en los que autoridades de la AFA, como el secretario general Cristian Malaspina, mencionaron un monto a transferir de $701.220.000, cifra que —afirman— nunca fue depositada en su totalidad. Para los denunciantes, la deuda pendiente alcanza los $107.910.400.

El conflicto se da en un contexto complejo para la AFA, que en paralelo enfrenta otros cuestionamientos administrativos y judiciales. Esta semana, la entidad respondió a una intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que solicitó explicaciones sobre partidas contables que superan los 450 millones de dólares.

Además, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó nuevas declaraciones testimoniales en una causa que investiga el origen de los fondos utilizados para la compra de 54 vehículos de alta gama, hallados en un galpón vinculado a una propiedad en Pilar.

Mientras tanto, la controversia por los fondos solidarios continúa abierta y mantiene en tensión a las partes involucradas, en un reclamo que combina solidaridad, transparencia y responsabilidades institucionales.

