Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
Paritarias en Provincia: los gremios rechazaron 1,5% que el Gobierno ofreció a docentes y estatales
La Plata: un camión despistó y volcó en Ruta 2, derramó su carga de cebada sobre el asfalto
Acusaciones cruzadas por los fondos entre el hospital de Bahía Blanca y la AFA
VIDEO.- Maratonista que recorre el país hizo escala en La Plata y convoca a atletas y runners
Intensa búsqueda de una adolescente de 14 años que desapareció en La Plata
El Súper Cartonazo por $4.000.000 tiene a su primera ganadora
El corazón de Mateo sigue latiendo: el conmovedor mensaje de la mujer que recibió su órgano
Convocan a extras para El futuro es nuestro, la miniserie de Netflix que se filmará en La Plata
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
VIDEO.- En primera persona: el relato de un platense que padeció en vivo el meteotsunami
Multaron al conductor de una Amarok y a los pocos kilómetros provocó un choque en Ruta 11
Pinamar: "No está en condiciones de ser trasladado", dice el nuevo parte médico del nene internado tras el choque
Fernanda Callejón apuntó contra Ángel de Brito y lo acusó de "misogino“
Trump pidió a los iraníes que mantengan las manifestaciones y tomen las instituciones
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años
Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Vacaciones con descuento: cómo hacer para ahorrar $250 mil con las promos de Cuenta DNI
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un fuerte cruce de versiones se desató entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las autoridades del Hospital Penna de Bahía Blanca y la cooperadora del nosocomio, a raíz de un presunto faltante millonario correspondiente a la recaudación de un partido solidario disputado tras la inundación que afectó a la ciudad el año pasado.
La polémica gira en torno a un monto cercano a los $108 millones que, según denunció la Asociación Cooperadora del Hospital Penna, nunca habrían sido transferidos en su totalidad. El dinero fue recaudado en un encuentro benéfico entre la Selección argentina y el seleccionado Sub 20, organizado bajo la campaña “Juntos por Bahía”.
La presidenta de la cooperadora, María del Carmen Martí, sostuvo públicamente que la AFA había informado una recaudación total de $701 millones, pero que al hospital solo ingresaron alrededor de $593 millones. “No sabemos qué pasó con la diferencia. No queremos judicializar, solo necesitamos claridad en las cuentas”, expresó en una entrevista radial.
Ante esas acusaciones, la dirección del Hospital Penna emitió un comunicado conjunto con el Ministerio de Salud bonaerense, encabezado por Nicolás Kreplak, en el que aseguró que la situación “está completamente saldada”. A esa postura adhirió la AFA, que negó cualquier irregularidad y habló de una “campaña mediática de difamación”.
Según explicaron desde el hospital, parte del monto informado como recaudación total incluyó servicios y gastos operativos que no implicaron transferencias directas de dinero a la cooperadora. Entre ellos, mencionaron el operativo policial y sanitario, la logística del evento, el sistema de venta de entradas, sonido, pantallas, grupos electrógenos y la apertura de las instalaciones.
En ese marco, detallaron que los fondos efectivamente girados a Bahía Blanca ascienden a $584.228.975,54, a los que resta imputar una última partida ingresada recientemente, lo que —según las autoridades— completa el compromiso asumido.
LE PUEDE INTERESAR
Junín registró en 2025 un crecimiento inmobiliario en altura y en zonas extraurbanas
LE PUEDE INTERESAR
La AFA negó irregularidades en sus balances y denunció presiones
Sin embargo, la cooperadora del Hospital Penna volvió a rechazar esa explicación y ratificó su reclamo. A través de un nuevo comunicado, señaló que existen registros públicos en los que autoridades de la AFA, como el secretario general Cristian Malaspina, mencionaron un monto a transferir de $701.220.000, cifra que —afirman— nunca fue depositada en su totalidad. Para los denunciantes, la deuda pendiente alcanza los $107.910.400.
El conflicto se da en un contexto complejo para la AFA, que en paralelo enfrenta otros cuestionamientos administrativos y judiciales. Esta semana, la entidad respondió a una intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ), que solicitó explicaciones sobre partidas contables que superan los 450 millones de dólares.
Además, el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó nuevas declaraciones testimoniales en una causa que investiga el origen de los fondos utilizados para la compra de 54 vehículos de alta gama, hallados en un galpón vinculado a una propiedad en Pilar.
Mientras tanto, la controversia por los fondos solidarios continúa abierta y mantiene en tensión a las partes involucradas, en un reclamo que combina solidaridad, transparencia y responsabilidades institucionales.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí